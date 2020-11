La mejor época para comprar un inmueble y realizar una reforma integral

Comprar un inmueble normalmente es una decisión que suele meditarse detenidamente, no es como comprar un helado al pasar delante del mostrador de helados. En ese proceso meditado de toma de decisión intervienen varios factores a tener en cuenta ya que no es lo mismo tener urgencia porque no tienes donde vivir, en cuyo caso cualquier mes del año es bueno, que decidir hacer una inversión al encontrar una oportunidad o la casa de tus sueños.

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, las estadísticas demuestran que el verano suele ser un buen momento ya que los potenciales compradores en vacaciones disponen de una mayor disponibilidad para recorrer zonas y visitar inmuebles en busca de la vivienda ideal. Aparte de que en el periodo vacacional tenemos más tranquilidad y perspectiva que permite analizar y tomar decisiones de ese calado sin tanto estrés.

Muchas familias deciden cambiar de casa y buscar un nuevo piso más grande o en una urbanización con piscina, jardín o con instalaciones deportivas, sobre todo si tenemos niños pequeños o nos gusta practicar deporte. Este tipo de viviendas atrae a más compradores en la ciudad y, sobre todo, en esas fechas.

Reformas integrales

Suponiendo que nos hayamos topado con la vivienda ideal y demos el paso de adquirirla, a partir de ese momento suele empezar una segunda fase para convertirla en la casa de nuestros sueños. Rara vez la vamos a encontrar tal como la deseamos y lista para entrar a vivir sin necesidad de hacer ningún tipo de reforma.

Enfrentarse a una reforma integral suele ser una tarea larga y en ocasiones complicada que si no sabemos gestionar correctamente puede llevarnos a la desesperación. Una vez hemos decidido lo que que queremos hacer y antes de empezar, debemos analizar los presupuestos y seleccionar la empresa de reformas integrales más adecuada para ello. Son muchos los factores que influyen y el precio es probablemente el aspecto que más suele preocupar a las personas que van a iniciar una reforma, sobre todo si acabamos de adquirir la vivienda.

Sin embargo, y aunque el coste es importante, no debemos fijarnos únicamente en el precio final. Es muy importante analizar punto por punto, conocer los materiales empleados y cuánto cuesta cada cosa. Sobra decir que para poder tomar la elección correcta debemos comparar presupuestos con los mismos conceptos o partidas. De esta forma la comparación será más justa y ajustada a la realidad.

Hoy en día, las empresas que buscan clientes de reformas y obras, como reformaszaragoza.es están habituadas a negociar los precios y suelen garantizar una alta calidad en los trabajos realizados. Y esto es normal porque las referencias conseguidas a través de recomendaciones a familiares y amigos ayudan a dichas empresas a conseguir una mejor reputación.

Desglose del presupuesto de reformas integrales

Cualquier presupuesto de reforma debería incluir los siguientes conceptos económicos que están sujetos a tres condicionantes: lugar de la vivienda, calidad de los materiales y cantidad de trabajo por realizar en la reforma.

Trabajos previos en los que se tiene en cuenta la protección de zonas comunes del edificio y el ascensor. Hay que transportar materiales pesados y se genera suciedad en las zonas de paso. Dentro de la vivienda también habrá que proteger aquellos elementos que se desea conservar y que permanecerán en el piso durante la reforma. En este punto se incluyen actividades como: tapado de suelos, paredes, colocación de protecciones, etc.

Licencia de obras que implica el pago de unas tasas para su obtención y que suelen estar sobre el 3% del presupuesto destinado para el material de la reforma integral aunque esto puede cambiar según la Comunidad Autónoma donde residas y lo más normal es que para obtenerla precises de un proyecto técnico.

Demoliciones a realizar en caso de ser necesario para despejar la vivienda antes de comenzar a construir y renovar.

Revestimientos cerámicos que incluye los azulejos y pavimentos y se tendrán en cuenta las calidades, los metros cuadrados de la vivienda y el precio por metro cuadrado de los pavimentos y revestimientos de paredes escogidos.

Trabajos de albañilería son uno de los que mayores gastos representa y se tienen en cuenta todos los trabajos relacionados: pladur, escayola; mano de obra de albañiles, alicatadores, yeseros, etc.

Realización de los tabiques y los falsos techos, así como los trabajos con escayola.

Cambio de los premarcos de las puertas.

Solados y alicatados con sus respectivos materiales.

Remates y detalles que surgen en las obras.

Yesos y enfoscados.

Carpintería exterior metálica donde se deben detallar los cerramientos exteriores con estos requisitos:

Medidas

Colores

Materiales (aluminio, pvc, hierro forjado, etc.)

Estilo de vidrio (bajomisivos o acústicos, de rotura térmica)

Persianas

Tipo de ventanas (correderas, abatibles u oscilobatientes).

Carpintería interior de madera donde se incluyen todos los elementos que forman parte de la carpintería de madera, como las puertas interiores, los marcos, los armarios empotrados, etc.

Mobiliario de cocina y baño donde hay que decidir cuántos muebles hay que poner, así como el tipo de muebles (con cajones, con puertas o mixtos), la disposición de los mismos, el fabricante y la calidad.

Electricidad e iluminación ya que además de renovar toda la instalación eléctrica, hay que especificar cuántos mecanismos se van a colocar, y también los modelos, materiales, etc.

Pintura de la vivienda y decoración donde se incluyen todas las superficies que se van a pintar (paredes y techos). Es importante elegir una buena marca de pintura y que se apliquen capas de pintura antihumedad.

Fontanería y calefacción donde se especifican los puntos de consumo y los materiales, y se hace la instalación de las tuberías de agua caliente sanitaria mediante caldera, calentador o termo. El precio suele incluir todo el material.