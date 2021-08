Las ventajas de tener tu vivienda asegurada con una gran compañía

Al contrario de lo que pueda creerse, el seguro de hogar no es obligatorio en la mayoría de los casos. Salvo que se exija en el contrato, si hablamos de una vivienda alquilada, o que sobre el inmueble pese una hipoteca, puedes tener tu hogar sin seguro. Ahora bien, no invertir en el seguro de tu vivienda es un gran error, ya que hay una gran cantidad de circunstancias que pueden hacer que sobre el inmueble recaiga algún tipo de daño. Por tanto, asegurar tu vivienda es el punto de partida que te permitirá vivir con tranquilidad. ¿De verdad merece la pena ahorrarse ese gasto? Para nada, ya que un seguro de hogar no lo es, siempre resulta una inversión.

Por todo esto debes contratar un buen seguro de hogar

En primer lugar, nunca sabemos qué es lo que puede ocurrir tanto a nuestra vivienda como su contenido. Desde una fuga de agua, un incendio o incluso, necesitar los servicios de un cerrajero, son razones más que suficientes para contratar un seguro de hogar. Las personas que no lo hacen y por alguna causa se encuentran con alguno de estos problemas, se lamentan siempre a posteriori de no haber contratado protección para la vivienda.

Un seguro de hogar, y no hablamos precisamente de aquellos que cuentan con prestaciones más básicas, no tiene porque tener un precio elevado. La clave está siempre en comparar las ofertas que realizan las aseguradoras y estudiar de manera minuciosa el contenido de las pólizas. De esta forma, podremos encontrar el seguro que más se adapte a nuestras necesidades. Siempre hay un seguro que se acopla perfectamente a las características de tu vivienda y a su contenido.

El seguro de vivienda no solamente nos protege a nosotros, sino a los demás. Podemos provocar daños a otros vecinos o incluso a viandantes, contingencias que serán resueltas por la responsabilidad civil. No sabemos si vamos a sufrir algún problema con las tuberías y vamos a causar algún tipo de daño a un vecino. Estas reparaciones suelen tener un coste muy elevado, y si tienes tu vivienda asegurada, la compañía se hará cargo de los desperfectos.

Hay una parte desconocida de las pólizas de los seguros de hogar. Muchos propietarios o inquilinos desconocen que la compañía de seguros se puede hacer cargo en una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, el servicio de cerrajería suele ser una de ellas y muchos asegurados han tenido que abonar la elevada tarifa de los cerrajeros, ya que desconocían que su seguro de hogar cubría esta contingencia. Lo mismo ocurre con un servicio que está teniendo mucho auge, y es el de pequeñas reparaciones del hogar por parte de un especialista. Algunas compañías de seguros incluyen la presencia de un técnico en el hogar para algunas reparaciones frecuentes, como el cambio de un enchufe o arreglar un grifo que gotea.

Si hay algo por lo que un seguro de hogar merece la pena es el de la defensa jurídica. Puedes llegar a pensar que nunca te va a hacer falta, pero los líos entre vecinos están a la orden del día y podemos encontrarnos con alguna denuncia y no saber cómo actuar. A las aseguradoras ponen a tu disposición un equipo jurídico que te va a asesorar en estos casos, defendiéndote ante los tribunales en caso de juicio. De la misma manera, si eres tú quien necesita recurrir a los servicios de un abogado para reclamar algo que consideres necesario, tu compañía estará siempre a tu lado. Así evitas tener que contratar servicios de estos profesionales. Algo que desgraciadamente está de mucha actualidad es el tema de la ocupación ilegal de viviendas. En caso de necesidad, reclamar a la compañía que te asesore de manera conveniente para poder poner fin a esta situación tan desagradable. Un seguro de hogar también te conviene si eres propietario de una vivienda en alquiler. De esta manera, tu compañía puede responder de la mejor forma ante los daños que causen los inquilinos. Incluso hay compañías que te ofrecerán asesoramiento y defensa en el caso de que se produzcan impagos en la cuotas. Por ejemplo, tu compañía de seguros puede hacerse cargo incluso de los daños estéticos que haya causado el inquilino de la vivienda. Gana muchísimo en tranquilidad cuando contratas un seguro de estas características.

Como puedes comprobar, asegurar vivienda no es un gasto inútil, sino una manera de cubrirnos las espaldas y de ganar en nuestra tranquilidad. Para conseguir el seguro que mejor se adapte a las características de tu inmueble, conviene estar al tanto de toda la oferta existente y dejarse asesorar por los profesionales del sector. El seguro que necesitas es solo cuestión de conocer cuáles son las coberturas y todos aquellos detalles que harán de tu seguro de hogar la mejor de las protecciones.