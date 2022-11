Las casas industrializadas ganan presencia de la mano de la metodología BIM

Hasta hace poco tiempo, las casas industrializadas apenas tenían tirón en España. Sin embargo, este sistema que supone entender la construcción como si de la fabricación de un producto se tratase, está calando entre la población y cada vez son más las empresas que optan por esta forma de edificar. Sus ventajas están fuera de toda duda: son más sostenibles y eficientes y permiten reducir los tiempos de ejecución y de costes. Además, las viviendas industrializadas cuentan con un aliado incondicional: la metodología BIM (Building Information Modeling), que les permite aglutinar toda la información del proyecto y actualizarla en tiempo real.

Las casas industrializadas, también conocidas como prefabricadas «son casas pensadas y diseñadas para ser producidas en un entorno controlable, es decir, una fábrica”. Así las define la directora de Proyectos de la empresa Prêt-à-porter Casas (pretaportercasas.com), Míriam Sánchez en una entrevista con la consultora especializada Espacio BIM (espaciobim.com), en la que explica que son viviendas “formadas por distintos elementos estructurales, producidos de forma automatizada, que posteriormente, se trasladan para su ensamblaje a la zona donde se ubica el edificio. Eso permite controlar y reducir los tiempos de construcción, minimizar y eliminar errores, garantizando un eficiente control de costes y todo ello sin renunciar al diseño ni calidad de acabados”. Algunos expertos estiman que el ahorro en costes puede alcanzar el 35% y se tarda la mitad de tiempo en construir una vivienda con este sistema en lugar de con el tradicional.

Esta empresa catalana tiene una amplia experiencia en este tipo de construcción. De hecho, el incremento de solicitudes para construir casas industrializadas le ha llevado a abrir una delegación en Madrid. Desde 2021 tiene una sede en el centro de la capital y una fábrica propia a 62 kilómetros de la ciudad. Entre los múltiples ejemplos de las viviendas prefabricadas diseñadas por esta empresa destacan, Boadilla del Monte (Madrid), Sa Tramontana (Mallorca), La Farigola (Barcelona), y Cases del Tarter (Andorra).

DESMONTAR MITOS

En su camino al éxito, la construcción industrializada ha tenido que desmontar muchos mitos, entre otros, que no es segura, que tiene una estática fea, que no utiliza buenos materiales o que no necesita mantenimiento. Y los ha destruido con ejemplos. Ha diseñado decenas de casas prefabricadas con una estética perfecta y que cumplen todos los estándares de seguridad y calidad. “Hemos conseguido crear hogares arquitectónicamente vanguardistas y energéticamente eficientes con un sistema constructivo único, apoyado en procesos industriales que permiten un eficiente control de costes, altos estándares de calidad y rápida ejecución”, remarca Sánchez, que añade que “el sistema se compone de distintos elementos de hormigón y su filosofía se basa en el hecho de que, disponiendo de un número de piezas limitado y de medidas estandarizadas, se pueda diseñar una variedad de hogares casi infinita”.

La construcción 4.0, como también se denomina a este sistema, trabaja a menudo con tecnología BIM. «En los procesos de diseño y construcción de las casas industrializadas, BIM es una herramienta que nos ayuda a automatizar y gestionar de forma eficiente y rápida la generación de los presupuestos de cada proyecto, y mejora notablemente los flujos de trabajo», reconoce la Directora de Proyectos de Prêt-à-porter, que asegura que “los modelos BIM que generamos nos sirven de mucha utilidad para labores como la extracción de planos, planificación de tareas… y también nos ayudan para la redacción de las memorias”. Algo que, como reconoce, Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional de la consultora especializada, es un avance ya que “no es nada habitual que las memorias surjan del modelo”.

Así las cosas, la tecnología digital es la piedra angular de un tipo de construcción que está ganando terreno gracias a su sostenibilidad y eficiencia.