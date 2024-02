Impagos de alquiler: problemas que generan y cómo evitarlos con un servicio cada vez más demandado

En una época como la actual de crisis económica provocada por una asfixiante inflación, es de esperar que los impagos de alquileres se multipliquen. Pero, ¿sabías que la cifra siempre ha sido muy elevada? Incluso en épocas de bonanza, los números eran excesivos. En líneas generales, la media porcentual se sitúa en los setenta puntos. Es decir, de cada diez inmuebles que se alquilan, siete acaban suponiendo impagos.

Según la Organización de Consumidores, el 85% de los arrendadores son personas físicas. Así pues, los problemas que generan los impagos de alquiler les afectan todavía más si establecemos una comparación con las sociedades y los fondos de inversión. Por ende, no es de extrañar que cada vez recurran más a un servicio como el del alquiler seguro en Madrid, en el cual profundizaremos después.

Incertidumbre financiera, daños del inmueble y constante estrés

Son numerosos los problemas que causan los impagos de alquiler. Empezamos por uno de los más temidos por los propietarios: los posibles daños. Cuando el arrendatario no paga el importe que debe, es difícil de evitar que acabe generándose un clima de tensión. Por desgracia, en ocasiones terminan rompiendo varios elementos del piso. Algunos son de fácil reparación, pero otros exigen un desembolso considerable.

Ahora que hemos hablado del gasto, llega el momento de ahondar en otro problema grave: la incertidumbre que provoca a nivel financiero. Esto es debido a que los ingresos se ven reducidos drásticamente, sin saber si en un futuro acabará cobrando el dinero que se le debe.

Independientemente de si el propietario tiene o no un trabajo que compagina con los alquileres o se dedica íntegramente a arrendar sus pisos, no es plato de buen gusto dejar de ingresar 800 euros al mes o cualquier otro importe acordado contractualmente con el inquilino.

Todo esto se traduce en un tercer problema que no conviene obviar: el estrés que se apodera del arrendador. Y no es para menos, puesto que día tras día ha de mantener conversaciones bastante tensas que acaban afectándole no solo psicológicamente, sino también a nivel físico.

Tanto el estrés como la ansiedad pasan una grave factura. Su vida personal se ve mermada en todos los sentidos, por ejemplo imposibilitándole la conciliación del sueño.

Así es el servicio que puede evitar este tipo de problemas

Cada vez es mayor el número de propietarios que no están dispuestos a tener que pasar por situaciones como las que acabamos de describir. Es por ello que no se lo piensan dos veces a la hora de contratar un servicio de alquiler garantizado.

Aunque hay varias empresas que lo ofrecen, para describir los beneficios que proporciona nos centraremos en el de InmoRenta, ya que su servicio de alquiler seguro en Madrid es uno de los que mayor éxito están registrando en los últimos años.

En primer lugar, sorprende lo mucho que se reducen los casos de impagos de alquiler. Esto es debido a lo completo que llega a ser el estudio de solvencia que realizan. La capacidad financiera de todos y cada uno de los candidatos es debidamente evaluada. El objetivo es claro: depositar la confianza solamente en aquel arrendatario que demuestre poder pagar las mensualidades sin problemas.

Gracias a ello, InmoRenta se ve capaz de ofrecer una garantía total que proporciona una impagable tranquilidad a los arrendadores. Y es que saben que cuando llegue el día 5, todos los meses cobrarán puntualmente el importe en cuestión. Por consiguiente, la incertidumbre financiera de la que hablábamos antes desaparece por completo.

El hecho de que el nerviosismo pase a ser historia también viene dado por otros aspectos, como el de olvidarse por completo del trato directo con el inquilino. De todo se encarga la agencia inmobiliaria, incluso de la gestión intermediaria desde que da comienzo el contrato hasta que finaliza.

Cuando esto último sucede, los profesionales de InmoRenta continúan realizando todas las tareas necesarias para que el propietario pueda seguir con su día a día. Hablamos incluso de la limpieza del inmueble con tal de que esté en unas óptimas condiciones y pueda volver a arrendarse cuanto antes.

La tranquilidad también se obtiene al saber que, sea cual sea el problema que surja, será cubierto por el servicio de esta agencia inmobiliaria madrileña. Estamos ante un alquiler seguro y real, con todo lo positivo que esto conlleva para los propietarios de los pisos.

Desde el minuto uno, reciben un trato personalizado que también destaca por ser honesto y transparente. El objetivo es claro: proporcionar a todos los arrendadores un alto nivel de satisfacción. Lo cierto es que lo consiguen, tal como demuestran las excelentes reseñas que InmoRenta tiene en Google.

Sabiendo que al contratar este servicio desaparecen los problemas que generan los impagos de alquiler, no sorprende que poco a poco haya ido en aumento el número de propietarios que se decantan por contratarlo.