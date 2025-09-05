El pueblo medieval de Gerona que esconde una playa fluvial en plena montaña

En plena comarca del Ripollès, entre valles verdes y montañas, se encuentra Setcases, un pequeño pueblo medieval que parece detenido en el tiempo.

Con apenas 200 habitantes, este municipio de Gerona conserva su esencia rural y tradicional, ofreciendo al visitante un viaje directo a la calma de los Pirineos.

Y es que, a diferencia de otros pueblos pirenaicos, Setcases puede presumir de tener una playa de agua dulce en plena montaña.

El lugar, conocido como La Platgeta, se ha convertido en el gran secreto del pueblo.

La Platgeta: un baño refrescante en el río Ter

El gran atractivo de Setcases es sin duda La Platgeta, una pequeña playa fluvial situada a pocos minutos del centro del pueblo. Sus aguas cristalinas proceden del deshielo del río Ter, lo que asegura una temperatura fresca durante todo el año. Incluso en pleno verano, el agua apenas alcanza los 15 º C, lo que convierte cada baño en una experiencia tan revitalizante como inolvidable.

Lo más curioso de este enclave es que, pese a encontrarse en plena montaña, está perfectamente acondicionado. Los visitantes encuentran allí tumbonas, sombrillas, vestuarios y duchas, todo ello integrado en un paisaje natural de bosques y montañas.

Patrimonio medieval y encanto rural

Pero el municipio es mucho más que su playa fluvial. Pasear por sus calles empedradas significa adentrarse en un pasado medieval que todavía late entre sus casas de piedra y su iglesia de San Miguel. El nombre del municipio, que significa “siete casas”, ya da una pista de su origen remoto y de la simplicidad con la que nació este asentamiento. Hoy, a pesar del paso del tiempo, el pueblo conserva ese aire auténtico que lo convierte en un lugar con identidad propia.

Además de su patrimonio, Setcases destaca por la hospitalidad de su gente y por una oferta gastronómica y hotelera de gran calidad, favorecida por su cercanía a la estación de esquí de Vallter 2000.

Senderismo, montaña y miradores

El entorno natural de Setcases es otro de sus grandes valores. Con el buen tiempo, las rutas de senderismo se multiplican, recorriendo cascadas, bosques y puentes de montaña que siguen el curso del río Ter.

Además, los amantes de la montaña encuentran una puerta de entrada a cumbres emblemáticas como el Bastiments, el Costabona o el Pic de l’Infern. También destacan sus miradores, como el del Forat de l’Olla o el Collet de Xuriguera, que regalan panorámicas impresionantes del Pirineo catalán.

Cómo llegar y planificar la visita

Acceder a La Platgeta es muy sencillo: basta con salir del casco antiguo de Setcases y seguir el camino d’Ull de Ter, dejando el río a la derecha hasta llegar al arenal. A pie se tarda apenas cinco minutos, aunque también es posible llegar en coche en un minuto. Esta accesibilidad lo convierte en un plan perfecto para quienes viajan en familia o simplemente buscan una escapada rápida desde Gerona o Barcelona.