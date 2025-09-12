Las provincias españolas donde la vivienda nueva sube con más fuerza

El mercado inmobiliario español vive uno de sus momentos más intensos desde hace más de una década. Según el informe ‘Vivienda de Obra Nueva 2025’ de Tinsa by Accumin, el valor medio del metro cuadrado de obra nueva en España se ha situado en 2.528 euros, un 66% por encima de los mínimos alcanzados en 2008 tras la crisis financiera.

Lo más llamativo es que este crecimiento no se limita a los grandes mercados tradicionales como Madrid o Barcelona. El dinamismo alcanza tanto a provincias costeras muy cotizadas como Málaga, Baleares o Alicante, como a territorios menos habituales en los rankings inmobiliarios, como Badajoz, Murcia o Ávila.

Málaga: la reina indiscutible del mercado

Málaga lideró con diferencia la subida de precios en 2024. El valor medio de la obra nueva alcanzó los 3.084 euros/m2, tras crecer un 24,4% interanual. Este incremento supone un salto de más de 750 euros por metro cuadrado en un solo año, situando a la provincia como epicentro del boom inmobiliario. La Costa del Sol, con municipios como Marbella o Benalmádena, es hoy uno de los destinos más codiciados por compradores extranjeros y grandes patrimonios.

Islas Baleares: lujo en un mercado tensionado

Las Islas Baleares no solo destacan por su belleza natural, sino también por ser el mercado más caro de España en obra nueva. El precio medio se situó en 4.399 euros/m2, un 19,8 % más que en 2023. La subida, equivalente a casi 900 euros por metro cuadrado adicionales, refleja la escasez estructural de suelo edificable en el archipiélago, donde la normativa urbanística es muy restrictiva.

Madrid: la presión del área metropolitana

La Comunidad de Madrid se mantiene como uno de los grandes motores del mercado. En 2024, el precio medio de la obra nueva ascendió a 3.753 euros/m2, con un incremento interanual del 15,7%. Aunque el centro de la capital sufre la falta de suelo disponible, los municipios del área metropolitana, como Pozuelo de Alarcón, Alcobendas o Rivas Vaciamadrid, concentran gran parte del crecimiento.

Cantabria: un mercado en ebullición en el norte

Con un precio medio de 2.092 euros/m2, Cantabria iguala el ritmo de subida de Madrid (17,7%), aunque parte de valores mucho más bajos. La provincia se ha convertido en una de las sorpresas del año: Santander lidera la demanda, potenciada por la llegada de teletrabajadores y de compradores internacionales atraídos por su calidad de vida y entorno natural.

Alicante: la tensión de la Costa Blanca

Alicante alcanzó un precio medio de 2.505 euros/m2 tras crecer un 12% interanual. La subida se concentra en municipios turísticos de la Costa Blanca como Benidorm, Torrevieja y Orihuela, donde la presencia de compradores internacionales es muy intensa.

Lleida: alternativa asequible en Cataluña

Lleida sorprende al colarse en el Top 10 con un precio medio de 1.866 euros/m2. Aunque mucho más asequible que Barcelona o Girona, registra un crecimiento del 12%, impulsado por la búsqueda de alternativas más económicas dentro de Cataluña.

Pontevedra: Vigo marca el ritmo

En Pontevedra, los precios de la obra nueva alcanzaron los 1.863 euros/m2. Pero lo más destacable es el caso de Vigo, donde el incremento en 2024 fue del 25%, muy por encima de la media provincial. La ciudad se consolida como el motor inmobiliario de Galicia.

Badajoz: dinamismo en un mercado asequible

Badajoz registró un precio medio de 1.399 euros/m2, muy por debajo de la media nacional, pero con un crecimiento del 11,5%. El contraste es llamativo: en una de las provincias más asequibles del país, la obra nueva es la que más rápido se revaloriza.

Murcia: consolidación de un mercado emergente

Murcia se sitúa en los 1.653 euros/m2 tras crecer un 10,4%. La provincia combina la pujanza de su capital con el atractivo de sus zonas costeras, configurándose como un mercado emergente dentro del panorama nacional.

Ávila: proximidad a Madrid como palanca

Ávila cierra el Top 10 con un precio medio de 1.127 euros/m2 y un incremento del 9,4%. Aunque es la provincia más barata del ranking, su ubicación estratégica cerca de Madrid, Valladolid y Salamanca ha disparado el interés por las promociones de obra nueva.

Los motores detrás de las subidas

La fuerte demanda internacional en zonas de costa, la escasez de suelo urbanizable en capitales y destinos turísticos, y el atractivo de las viviendas energéticamente eficientes son los principales factores que explican la escalada de precios. A ello se suma un cambio en las prioridades de los compradores: tras la pandemia, terrazas, zonas verdes y espacios para teletrabajo son requisitos casi imprescindibles.

La suma de todos estos elementos convierte a la obra nueva en un bien cada vez más escaso y valorado.