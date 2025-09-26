Los Millares: la primera ciudad de España que nació hace más de 7.000 años en Almería

España es un país con un extenso patrimonio histórico donde conviven castillos medievales, pueblos blancos y ciudades que reflejan siglos de cultura. Sin embargo, pocos saben que la primera urbe de la península ibérica se encuentra en un rincón discreto de Almería, en pleno corazón de Andalucía.

Hablamos de Los Millares, un asentamiento que data de hace 7.200 años y que está considerado como la ciudad más antigua de España.

Un asentamiento que marcó la historia

Situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar, a apenas 20 kilómetros de la capital almeriense, Los Millares se levantó sobre unas seis hectáreas, lo que para su tiempo era una extensión inusual. Rodeado de murallas y fortificaciones estratégicamente situadas, este poblado llegó a albergar hasta 1.500 habitantes, una cifra excepcional para la época.

Entre los elementos más sorprendentes de esta ciudad destaca su necrópolis megalítica, un conjunto de más de 80 tumbas colectivas distribuidas en un espacio de 13 hectáreas. Lo llamativo es que esta área funeraria es incluso mayor que el propio asentamiento. Las pruebas de radiocarbono han demostrado que los enterramientos son anteriores al poblado, lo que lleva a pensar que la necrópolis fue un lugar sagrado que atrajo a las primeras comunidades. A partir de ese culto ancestral se levantó, siglos después, una ciudad que dejó huella en la historia.

El valor de la innovación en la Edad del Cobre

La relevancia de Los Millares no se limita a su organización social o a su tamaño. Con la llegada del cobre, los habitantes del poblado protagonizaron un salto tecnológico sin precedentes. El uso de este metal para fabricar herramientas permitió mejorar la productividad agrícola, así como perfeccionar las actividades de construcción y defensa. Esto supuso una auténtica revolución para las comunidades de la Edad del Cobre en toda Europa.

En el ámbito arquitectónico, las viviendas eran circulares, construidas con materiales orgánicos y de un solo espacio. Pero lo más destacable es que se han identificado edificios de carácter público, vinculados a la gestión y distribución del agua. Esta evidencia muestra que Los Millares fue una sociedad jerarquizada, organizada y con infraestructuras destinadas al bien común.

Los Millares como destino turístico y cultural

Hoy, Los Millares se ha consolidado como un enclave arqueológico de primer nivel en España. Quienes se acerquen a Almería pueden visitarlo de forma gratuita, disfrutando de un recorrido que dura aproximadamente tres horas y que incluye un centro de visitantes con zona interpretativa.

La visita se convierte en un viaje al pasado donde se pueden contemplar restos de murallas, fortines y tumbas que han sobrevivido miles de años. Además, es posible ir en cualquier época del año, lo que lo convierte en un recurso turístico con potencial, aunque para los grupos es necesario reservar previamente.