NI SALAMANCA, NI CHAMBERÍ, NI LA MORALEJA

Así es el barrio madrileño donde vive Dani Rovira

Promociones de reciente construcción que apuestan por viviendas amplias, luminosas y funcionales, con servicios comunes como seguridad privada, zonas ajardinadas o áreas deportivas

Archivado en: Dani Rovira | Economía | Vivienda

Ni Salamanca, ni Chamberí, ni El Viso. Mientras los distritos clásicos del lujo madrileño siguen copando titulares, una nueva zona se consolida como el refugio de perfiles creativos y profesionales que buscan calidad de vida sin renunciar al centro. Pero entonces, ¿dónde vive Dani Rovira?

Dónde vive Dani Rovira en Madrid y cómo es su casa

Dani Rovira reside actualmente en una moderna urbanización del barrio de los Metales, en Legazpi, junto a Madrid Río. Se trata de promociones de reciente construcción que apuestan por viviendas amplias, luminosas y funcionales, con servicios comunes como:

  • Seguridad privada
  • Zonas ajardinadas
  • Áreas deportivas
  • Espacios comunitarios

Este modelo residencial responde a una nueva demanda urbana: pisos eficientes, bien conectados y situados dentro de la M-30, pero alejados del ruido turístico y la masificación de otras zonas céntricas.

¿Por qué el barrio de los Metales se ha convertido en una zona demandada?

El barrio de los Metales es uno de los grandes ejemplos de regeneración urbana de Madrid. Antiguamente vinculado a la actividad industrial, hoy combina arquitectura contemporánea con espacios rehabilitados y amplias avenidas.

Su gran catalizador ha sido Madrid Río. Tener uno de los mayores corredores verdes urbanos de Europa a pocos metros dispara la calidad de vida: deporte, paseos, tranquilidad y conexión peatonal con el centro.

A esto se suma la cercanía a Matadero Madrid, referente cultural de la ciudad, que ha atraído a perfiles del mundo artístico, audiovisual y creativo. El resultado es un barrio con identidad propia, dinámico y en plena consolidación.

¿Cuánto cuesta vivir en Legazpi?

El crecimiento de la zona se refleja claramente en los precios:

  • Precio medio de compra: 6.552 €/m2
  • Precio medio del alquiler: 30,19 €/m2

Aunque no alcanza todavía los niveles de Salamanca o Chamberí, la evolución al alza confirma que Legazpi ya juega en la primera división del mercado madrileño.

Autor

Manuel Trujillo

Periodista apasionado por todo lo que le rodea es, informativamente, un todoterreno

