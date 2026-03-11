El drama de la vivienda en España: la hipoteca sale un 36% más barata que alquilar, pero la entrada es descomunal

Contratar una hipoteca es un 36% más asequible que alquilar en España, con cuotas medias que se sitúan en 698 euros frente a los 1.088 euros mensuales requeridos para un piso de dos dormitorios.

Sin embargo, la entrada y los gastos asociados exigen un desembolso medio de 64.568 euros, una suma que representa un gran obstáculo para miles de familias.

Los bancos han endurecido sus condiciones: ahora financian solo el 70% del valor tasado, una reducción notable desde el 80% que era habitual hace dos años.

Para adquirir una vivienda valorada en 250.000 euros, la aportación inicial pasa de 50.000 a 75.000 euros. Además, dos de cada diez solicitudes son rechazadas, lo cual cuadruplica la media europea.

Ciudades con las entradas más altas

En Palma de Mallorca, el umbral inicial alcanza los 147.116 euros, seguida muy de cerca por San Sebastián (137.700 euros), Madrid (117.793 euros) y Barcelona (103.172 euros). Estas cifras superan la barrera de los 100.000 euros, limitando así el acceso a la propiedad para muchos.

Otras ciudades con altos requisitos:

Málaga : 96.651 euros

: 96.651 euros Valencia : 77.503 euros

: 77.503 euros Pamplona : 76.240 euros

: 76.240 euros Bilbao : 73.448 euros

: 73.448 euros Alicante: 69.500 euros

Por otro lado, en Zamora, solo se necesita un ahorro de 32.996 euros, casi la mitad del promedio nacional. Le siguen Jaén (34.596 euros), Lérida (35.581 euros) y Palencia (35.931 euros).

Ciudad Ahorro necesario (euros) Diferencia hipoteca vs alquiler Palma 147.116 -1% San Sebastián 137.700 +10% (más cara) Madrid 117.793 -23% Barcelona 103.172 -38% Segovia No especificado -54% (mayor ahorro) Zamora 32.996 -42%

¿Comprar o alquilar? Las cuotas lo aclaran

Una vez superada la barrera de entrada, optar por una hipoteca resulta más ventajoso en casi todas las capitales españolas. En este sentido, Segovia destaca con una ventaja del 54%: su cuota es de solo 554 euros frente a los impresionantes 1.214 euros del alquiler medio en esa ciudad. La siguen ejemplos como Ceuta y Lérida, donde la diferencia es del -45%, así como Zamora (-42%), Tarragona (-41%), Zaragoza (-41%), y también Melilla y Córdoba, ambas con una diferencia del -40%.

En las grandes ciudades:

Valencia y Barcelona : -38%

y : -38% Sevilla : -36%

: -36% Bilbao : -33%

: -33% Alicante : -32%

: -32% Madrid: -23%

Sin embargo, hay excepciones notables como en el caso de San Sebastián, donde alquilar es un poco más barato (+10%, con cuotas de 1.489 euros frente a los alquileres que rondan los 1.350 euros), y en el caso de Palma, donde apenas hay diferencia (-1%, prácticamente igual).

El Banco de España está evaluando establecer límites a las hipotecas que superen el 80%, buscando así evitar burbujas inmobiliarias ante el incremento constante de precios en este sector tan sensible para muchas familias españolas. Los expertos prevén que durante el año 2026 las compraventas podrían aumentar entre un 4 y un 6%, aunque la escasez de oferta mantiene los alquileres por las nubes.

Alquilar proporciona flexibilidad sin necesidad de realizar un desembolso inicial significativo, lo cual resulta ideal para quienes buscan movilidad laboral o desean ahorrar mientras tanto. Por otro lado, comprar asegura una cuota fija y permite generar patrimonio, especialmente gracias a los avales ICO disponibles para jóvenes menores de 35 años que pueden cubrir hasta el 20% del coste.

La clave reside en la estabilidad personal: si tus planes son quedarte al menos entre cinco y siete años en un lugar determinado, optar por una hipoteca puede ser rentable a largo plazo. No obstante, los bancos exigen una solvencia estricta junto con garantías adicionales y vinculaciones varias para conceder estas hipotecas tan necesarias hoy en día.

En definitiva, el laberinto inmobiliario en España atrapa a muchas familias entre cuotas asequibles y entradas prohibitivas para acceder a su propio hogar. ¿Cuál podría ser la solución? Aumentar la oferta disponible y poner en marcha políticas que reduzcan estas barreras sería esencial mientras se debate sobre si comprar o alquilar marcará el futuro financiero de millones.