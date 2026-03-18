El pueblo más antiguo de Segovia: nació en la Edad del Hierro y es uno de los más bonitos

Entre cañones naturales, murallas medievales y calles empedradas se encuentra Sepúlveda, considerado el pueblo más antiguo de Segovia. Situado en el noreste de la provincia y dentro del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, este municipio combina más de dos mil años de historia, patrimonio medieval y un entorno natural espectacular.

Sepúlveda, el pueblo más antiguo de Segovia

Sepúlveda está considerado el pueblo más antiguo de Segovia por los primeros asentamientos documentados durante la Segunda Edad del Hierro. Aquellas primeras comunidades eligieron este lugar por una razón clara: su posición estratégica y defensiva.

El municipio se levanta sobre un promontorio rocoso rodeado por los profundos cañones del río Duratón, lo que durante siglos lo convirtió en una fortaleza natural. Este enclave privilegiado permitió controlar las rutas del territorio y facilitó su defensa frente a posibles ataques.

A lo largo del tiempo, diferentes civilizaciones ocuparon la localidad. Tras los primeros pobladores prerromanos, romanos y visigodos también se asentaron en la zona, consolidándolo como uno de los núcleos históricos más importantes.

El fuero que convirtió a Sepúlveda en una villa clave de Castilla

Aunque su origen se remonta a la Edad del Hierro, Sepúlveda alcanzó su mayor protagonismo durante la Edad Media, especialmente tras la Reconquista.

En el siglo X, la villa recibió el Fuero de Sepúlveda, uno de los documentos jurídicos más antiguos de Castilla. Esto otorgaba privilegios y autonomía a sus habitantes, lo que atrajo nuevos pobladores y convirtió la localidad en un importante centro político y administrativo durante la repoblación castellana.

Gracias a este impulso, la localidad vivió una etapa de prosperidad que dejó un legado visible aún hoy. Sus murallas, iglesias románicas y calles medievales reflejan la importancia que tuvo la villa durante siglos.

¿Qué ver en Sepúlveda? Historia y naturaleza en un mismo lugar

El municipio conserva uno de los conjuntos patrimoniales más interesantes de Segovia, donde arquitectura medieval y paisaje natural se combinan de forma única. Entre los lugares imprescindibles destacan: