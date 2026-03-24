Pisos grandes desde 55.000 euros para ampliar la familia

Cuando la familia crece, la casa también debería hacerlo: faltan dormitorios, el salón se queda pequeño y el almacenamiento se complica, lo que lleva a muchos hogares a plantearse una vivienda más grande.

Si te encuentras en esta tesitura, no puedes perderte estos pisos grandes desde 55.000 euros. Todos ellos tienen 160 m2 o más y precios de hasta 320.000 euros.

Más espacio en casa: una necesidad cuando la familia aumenta

A medida que la familia se amplía, el espacio se convierte en un elemento clave del bienestar cotidiano. Las viviendas más grandes permiten:

Contar con más dormitorios para hijos o invitados

para hijos o invitados Disponer de zonas comunes amplias para la convivencia

para la convivencia Crear espacios versátiles para estudiar, trabajar o jugar

Además, tener más metros cuadrados facilita la organización del hogar, reduce la sensación de saturación y ayuda a mantener el orden, algo especialmente importante en familias con niños.

¿Qué mirar antes de comprar un piso grande?

Encontrar una vivienda amplia a buen precio es posible, pero conviene analizar varios aspectos antes de tomar una decisión.

Utilizar filtros de búsqueda para encontrar oportunidades: Los portales inmobiliarios como idealista permiten afinar la búsqueda con criterios concretos como la superficie mínima, el número de habitaciones y el presupuesto máximo, lo que facilita localizar viviendas grandes que encajen con las necesidades familiares. Buscar con tiempo para detectar oportunidades: La planificación es clave, ya que una búsqueda tranquila permite comparar opciones y encontrar mejores oportunidades que si la compra se realiza con urgencia. Pensar en el futuro de la familia: Al comprar vivienda es recomendable anticiparse a posibles cambios, como más hijos, teletrabajo o necesidades de espacio adicionales, para evitar nuevas mudanzas. Analizar la distribución de la vivienda: Un piso grande no solo se mide por los metros cuadrados, también importa la calidad de los espacios, ya que una buena distribución marca la diferencia en el día a día. Revisar el entorno del inmueble: Para una familia, el barrio es tan importante como la vivienda, por lo que conviene comprobar la cercanía de guarderías y colegios, zonas verdes, comercios, etc. Calcular el coste total de la vivienda: El precio de compra no es el único gasto, también hay que considerar los costes asociados a la propiedad, el consumo energético y el mantenimiento del inmueble.

¿Cómo elegir la mejor zona para una casa familiar?

El lugar donde se compra la vivienda puede influir tanto como el tamaño del inmueble.