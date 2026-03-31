Estos son algunos de los barrios más conflictivos de España

España es uno de los países más seguros de Europa, pero no todas las zonas urbanas tienen el mismo nivel de seguridad: en algunas áreas, factores como la exclusión social, la alta densidad de población o el desempleo han contribuido a una mayor presencia de robos, tráfico de drogas o violencia callejera respecto a la media nacional. Informes del Ministerio del Interior y diversos análisis sobre seguridad urbana identifican barrios donde la criminalidad se concentra con más intensidad. Pero ¿Cuáles son los barrios con mayor criminalidad de España?

El Raval (Barcelona): un barrio vibrante con alta incidencia delictiva

Ubicado en el distrito de Ciutat Vella, El Raval es uno de los barrios más conocidos de Barcelona, tanto por su diversidad cultural y vida nocturna como por su elevada incidencia de delitos. Entre los problemas más habituales destacan:

Robos con violencia

Hurtos a turistas

Tráfico de drogas

Conflictos y agresiones

La combinación de alta densidad de población, gran afluencia turística y actividad nocturna genera un entorno dinámico, pero también aumenta las oportunidades para los delitos contra el patrimonio.

La Mina (Sant Adrià del Besòs): décadas de exclusión social

Muy cerca de Barcelona, en el municipio de Sant Adrià del Besòs, se encuentra La Mina, un barrio históricamente asociado a problemas sociales y criminalidad. Según los informes de seguridad, en esta zona se registran con frecuencia:

Hurtos

Robos

Delitos vinculados al narcotráfico

La Mina arrastra problemas estructurales de pobreza y desempleo que han contribuido a consolidar una imagen de inseguridad. Aunque en los últimos años se han impulsado proyectos de regeneración urbana, la percepción de riesgo sigue siendo alta.

El Puche (Almería): marginalidad urbana y retos sociales

En el sur de España, el barrio de El Puche, en Almería, aparece con frecuencia en los informes sobre criminalidad urbana. Los delitos más comunes incluyen:

Robos

Violencia callejera

Tráfico de drogas

El barrio presenta dificultades sociales importantes relacionadas con la falta de oportunidades económicas y ciertas carencias en infraestructuras y servicios públicos.

Las administraciones han puesto en marcha planes de limpieza urbana, mejora de servicios y programas sociales, aunque el proceso de transformación todavía enfrenta numerosos desafíos.

Las Tres Mil Viviendas (Sevilla): el histórico foco del Polígono Sur

Cuando se habla de barrios con problemas de criminalidad en España, Las Tres Mil Viviendas, dentro del Polígono Sur de Sevilla, es uno de los nombres más conocidos. Durante décadas, esta zona ha sido señalada por la presencia de:

Narcotráfico

Robos

Violencia urbana

Los problemas sociales y económicos han marcado la evolución del barrio, pese a la puesta en marcha de diversos planes de intervención social y urbanística.

Los Pajaritos (Sevilla): uno de los barrios con menor renta del país

También en Sevilla se encuentra Los Pajaritos, considerado uno de los barrios con menor renta per cápita de España. En esta zona se registran con frecuencia:

Hurtos

Asaltos

Delitos relacionados con el tráfico de drogas

La falta de oportunidades económicas y la exclusión social son factores que influyen en la incidencia delictiva, algo que diferentes estudios han señalado de forma reiterada.