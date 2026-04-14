Encuentra casas baratas a la venta en estos 5 pueblos medievales con encanto

¿Te imaginas vivir entre castillos, calles empedradas y siglos de historia? En España todavía existen pueblos medievales con historia y encanto donde comprar vivienda es sorprendentemente barato.

El auge del teletrabajo, la búsqueda de tranquilidad y el interés por el turismo rural han reactivado estos mercados. Y lo más llamativo es que algunos de estos destinos ofrecen casas por menos de 500 euros/m2.

Fuente Obejuna (Córdoba): vivir en un lugar histórico por menos de 470 €/m2

Pocos pueblos tienen una identidad tan reconocible. Fuente Obejuna quedó inmortalizado en la obra de Lope de Vega, basada en un episodio real de rebelión popular.

Hoy, más allá de su valor cultural, destaca por su precio:

469 euros/m2 de media

Se trata de una de las opciones más asequibles de esta lista.

Aunque conserva menos patrimonio visible, mantiene su esencia histórica y un entorno rural tranquilo.

Alpuente (Valencia): casas por menos de 500 €/m2 en un antiguo reino musulmán

Pocos lugares combinan tanta historia con precios bajos. Alpuente, en el interior de Valencia, fue una taifa independiente y llegó a estar bajo la protección de El Cid.

Hoy, su castillo sigue dominando el paisaje… pero lo que realmente llama la atención es su mercado inmobiliario:

498 euros/m2 de media

Es uno de los pueblos más baratos de España para comprar vivienda.

Además, cuenta con restos romanos, vestigios de la Edad del Bronce e incluso huellas de dinosaurios, lo que refuerza su atractivo para turismo rural.

Frías (Burgos): uno de los pueblos más bonitos de España

Frías es mucho más que un pueblo: tiene título de ciudad y está considerado uno de los más bonitos del país.

Su imagen es icónica: casas colgadas sobre la roca, castillo medieval y un puente que cruza el Ebro desde hace siglos.

621 euros/m2 de media

Un precio contenido para un enclave con tanto atractivo.

Cacabelos (León): viñedos, Camino de Santiago y precios asequibles

Ubicado en El Bierzo, Cacabelos combina naturaleza, vino y un flujo constante de visitantes gracias al Camino de Santiago.

Su historia se remonta a asentamientos prerromanos y romanos, y su evolución ha estado marcada por el paso de peregrinos durante siglos.

Precio medio: 651 euros/m2

No es el más barato, pero sí uno de los más equilibrados en términos de servicios, actividad y potencial.

Peñafiel (Valladolid): el pueblo medieval donde el vino impulsa el mercado

Peñafiel es uno de los pueblos más reconocibles de España gracias a su castillo del siglo X y su ubicación en la Ribera del Duero.

Su vínculo con el enoturismo ha impulsado su economía… y también el precio de la vivienda:

788 euros/m2 de media

Es el más caro del ranking, pero también el que presenta mayor proyección.