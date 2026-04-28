Pueblos medievales baratos con casas desde 375 €/m²

Hay quien disfruta de escapadas a villas amuralladas y cascos históricos empedrados. Y hay quien quiere dar un paso más: comprar una casa en uno de esos pueblos y convertirla en su hogar o en su segunda residencia. En un contexto en el que el precio de la vivienda en las grandes ciudades sigue tensionado, mirar hacia el mundo rural ya no es solo una cuestión romántica, sino también financiera.

A continuación, seleccionamos cinco pueblos de origen medieval con encanto y viviendas a precios muy por debajo de la media nacional.

Alpuente, un pasado taifa a precio de ganga

Al noroeste de la provincia de Valencia y en el límite con Teruel, Alpuente es uno de esos lugares donde la historia se respira en cada rincón. Con vestigios de la Edad de Bronce y presencia romana, alcanzó relevancia durante la dominación musulmana, cuando fue Taifa independiente tras la desintegración del Califato de Córdoba. En 1089 quedó bajo el protectorado de El Cid y, en el siglo XIII, pasó a manos de Jaime I, que repobló la zona con cristianos aragoneses.

Hoy conserva su castillo, yacimientos arqueológicos y hasta huellas de dinosaurios, un atractivo añadido para el turismo rural.

En el plano inmobiliario, es uno de los municipios más baratos de España. Según los anuncios disponibles, el precio medio ronda los 375 euros/m². Es posible encontrar casas rurales en funcionamiento o viviendas tradicionales con amplias superficies a precios muy competitivos, ideales tanto para residencia habitual como para inversión turística.

Cacabelos, historia jacobea en el corazón del Bierzo

Situado en la comarca leonesa de El Bierzo, entre viñedos y junto al río Cúa, Cacabelos presume de una ocupación que se remonta al Paleolítico. En época romana fue identificado como Bergidum Flavium, centro administrativo vinculado a las explotaciones de oro.

Durante la Edad Media creció al calor del Camino de Santiago y bajo la influencia de la diócesis de Santiago de Compostela. Iglesias, ermitas y calles históricas como Santa María son testigos de ese pasado.

El mercado residencial refleja un equilibrio entre patrimonio y precios aún razonables: el valor medio se sitúa en 693 euros/m². Hay viviendas a reformar desde cifras muy bajas y casas señoriales con grandes parcelas a precios impensables en cualquier capital de provincia. Una opción interesante para quienes buscan entorno natural, cultura del vino y potencial turístico.

Fuente Obejuna, literatura universal y precios mínimos

En Córdoba, Fuente Obejuna es mundialmente conocida por la obra de Lope de Vega publicada en 1619, que inmortalizó la rebelión popular contra el comendador Fernán Gómez. Más allá de su dimensión literaria, el municipio cuenta con vestigios que van desde dólmenes prehistóricos hasta restos medievales vinculados a la Orden de Calatrava.

Documentada desde el siglo XIV, la localidad conserva la esencia de los pueblos andaluces del interior.

En términos inmobiliarios, es uno de los enclaves más asequibles de esta selección. El precio medio ronda los 398 euros/m², lo que permite adquirir viviendas unifamiliares por importes muy reducidos. Es una alternativa clara para compradores con presupuestos ajustados o para quienes buscan una segunda residencia económica en un entorno tranquilo.

Peñafiel, vivir junto a un castillo en la Ribera del Duero

Uno de los iconos medievales de España es Peñafiel, en Valladolid. Su castillo del siglo X, con forma de barco y situado sobre un cerro alargado, domina el valle y alberga hoy el Museo Provincial del Vino.

La villa jugó un papel estratégico en la frontera entre reinos cristianos y Al-Ándalus durante los siglos IX y X. Tras su repoblación en el siglo XI, prosperó gracias al comercio y la viticultura, actividad que sigue marcando su identidad.

Aquí el mercado es algo más dinámico. El precio medio alcanza los 777 euros/m², el más alto de esta lista, aunque todavía muy competitivo frente a zonas urbanas. La demanda vinculada al enoturismo y a la segunda residencia mantiene el interés por viviendas con parcela y potencial de reforma.

Frías, la ciudad medieval más pequeña de España

El recorrido termina en Frías, en Burgos, que ostenta el título de ciudad desde 1435. Su núcleo medieval, declarado conjunto histórico-artístico, se asienta sobre un promontorio rocoso y ofrece una de las estampas más reconocibles del norte peninsular.

Su puente medieval sobre el Ebro, el castillo de los Duques de Frías y las casas colgadas forman parte de un conjunto patrimonial excepcional. Su posición estratégica fue clave desde la época romana y durante la repoblación cristiana.

En el mercado inmobiliario, el precio medio se sitúa en 607 euros/m². Se pueden encontrar viviendas amplias para reformar a precios muy contenidos, lo que abre oportunidades para proyectos residenciales o turísticos en uno de los pueblos más bonitos de España.