2000 años de historia: el pueblo más antiguo de Extremadura

Coria, en Cáceres, combina patrimonio milenario, precios accesibles y calidad de vida, factores que empiezan a atraer compradores e inversores en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado en las grandes ciudades. En este contexto, destacan destinos alternativos con historia, identidad y precios asumibles, como esta localidad, una de las más antiguas de España con más de 2.000 años de historia, que se consolida cada vez más como una opción real para vivir o invertir.

Más de dos milenios de historia… y una ciudad que nunca dejó de estar habitada

El principal valor diferencial de Coria no es únicamente su antigüedad, sino su continuidad histórica. Sus orígenes se remontan a los siglos VII-VI a.C., cuando fue un asentamiento vetón. Desde entonces, romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han ocupado este enclave sin interrupción. Todo esto ha dado como resultado un lugar donde las distintas capas de la historia conviven en apenas unos metros.

Precios más bajos que en otras ciudades históricas

A diferencia de otros destinos patrimoniales como Toledo, Segovia o Cáceres capital, Coria mantiene precios más contenidos, lo que la convierte en una opción interesante para distintos perfiles:

Compradores que buscan segunda residencia con encanto

Inversores en alquiler turístico o rural

Personas que teletrabajan y priorizan calidad de vida y tranquilidad

Un casco histórico que concentra todo el valor

Uno de los puntos fuertes de Coria es que su patrimonio está concentrado en un espacio compacto y fácilmente transitable. Esto mejora tanto la experiencia turística como la habitabilidad.

Entre los principales atractivos destacan:

Murallas medievales prácticamente intactas

prácticamente intactas Catedral de Santa María de la Asunción , uno de sus grandes iconos

, uno de sus grandes iconos Castillo y recinto fortificado , reflejo de su pasado estratégico

, reflejo de su pasado estratégico Palacio Episcopal , clave en su historia religiosa

, clave en su historia religiosa Ribera del río Alagón, que aporta valor paisajístico y calidad ambiental

Este tipo de entorno influye directamente en el mercado: las viviendas ubicadas en cascos históricos bien conservados suelen tener mayor demanda en alquiler turístico.

Vivir sin prisas: el factor que está cambiando la demanda

Más allá de los números, hay un cambio de fondo: cada vez más personas buscan salir de las grandes ciudades.

En este contexto, Coria ofrece:

Menor coste de vida

Entorno natural cercano

Menos ruido y densidad

Ritmo de vida más tranquilo

Este tipo de destinos están ganando protagonismo gracias al teletrabajo y a un cambio en las prioridades residenciales tras la pandemia.