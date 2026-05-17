La doble cara del precio de la vivienda en España: imposible comprar y el patrimonio de los propietarios, en máximos

La escena se repite en Madrid, Barcelona y Málaga: carteles de «se vende» que desaparecen en días, pisos que cada mes se anuncian a precios más altos y una generación entera preguntándose si alguna vez podrá comprar.

Al mismo tiempo, quienes ya tienen un hogar revisan sus finanzas con una mezcla de alivio y asombro: su patrimonio nunca había alcanzado tales cotas.

España es un país de propietarios. Siempre lo ha sido.

A diferencia de Alemania o los países nórdicos, donde el alquiler es la forma predominante de acceso a la vivienda, la cultura española ha considerado históricamente la propiedad inmobiliaria como el eje central del patrimonio familiar. No como una inversión especulativa sino como el ahorro de toda una vida, la herencia que se transmite a los hijos, la seguridad que ningún fondo de pensiones podía garantizar con la misma tangibilidad que cuatro paredes propias.

Las cifras lo confirman: aproximadamente el 75% de los hogares españoles vive en vivienda en propiedad, uno de los porcentajes más altos de Europa. El valor total de todas las viviendas en manos privadas alcanzó a finales de 2025 los 7,73 billones de euros según el Banco de España, más de siete veces la renta bruta disponible promedio de los hogares.

La vivienda no es solo el activo principal de las familias españolas. Es prácticamente el único activo relevante que la mayoría posee.

Ese modelo, que funcionó durante décadas como ascensor social y como sistema informal de bienestar, se está quebrando. Y la fractura está generando una sociedad dividida en dos velocidades que pueden volverse irreversibles.

El muro de los ocho años de sueldo

El último Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda contiene el dato más alarmante desde 2011: una familia necesita, de media, casi ocho años de ingresos íntegros para poder adquirir una vivienda en España. No ocho años de ahorro. Ocho años de sueldo bruto completo, sin gastar un euro en nada más.

El precio medio de la vivienda libre cerró 2025 en 2.230 euros por metro cuadrado, con un aumento anual del 13,1% a nivel nacional y un incremento acumulado desde la pandemia de alrededor del 35% en compra y más del 40% en alquiler. Un piso estándar de 80 metros cuadrados tiene un coste medio aproximado de 178.500 euros. La entrada necesaria, entre el 20% del precio más entre el 10% y el 12% de impuestos y gastos, supone en ese caso unos 54.000 euros que hay que tener ahorrados antes de entrar en el banco.

Para quien paga 1.200 euros de alquiler mensual en una gran ciudad, reunir esa cantidad es matemáticamente casi imposible. Los salarios crecen a un ritmo que en el mejor de los casos alcanza el 4% anual. Los precios de la vivienda crecen al 13%. La brecha se amplía cada mes.

El mapa de los precios: dos Españas en metros cuadrados

La media nacional oculta un panorama que varía de forma extrema según la ciudad:

Ciudad Precio aproximado €/m² Piso de 80 m² Madrid 5.286 422.880 € Barcelona 4.494 359.520 € Málaga 3.246 259.680 € Valencia 2.791 223.280 € Sevilla 2.540 203.200 € Media nacional 2.230 178.400 €

En Baleares y algunas zonas de Madrid, los índices superan los 5.300 euros por metro cuadrado. En provincias turísticas como Málaga, Santa Cruz de Tenerife y áreas de la Comunitat Valenciana, los incrementos anuales superan el 20% en ciertos tramos. Cada mes que pasa, el punto de entrada al mercado se eleva un poco más.

Los propietarios: nunca tan ricos

Mientras quienes quieren comprar se alejan del objetivo, quienes ya compraron viven el momento de mayor riqueza inmobiliaria de la historia española. Los 7,73 billones de euros en que el Banco de España valora el parque residencial privado representan un máximo histórico tras un crecimiento cercano al 13% en solo un año.

Los hogares que compraron antes de 2013, cuando los precios habían caído entre un 30% y un 40% desde los máximos de 2007, han acumulado plusvalías que en muchos casos duplican el valor de lo que pagaron. La vivienda como ahorro, que es lo que siempre fue en España, ha funcionado para ellos exactamente como se suponía que debía funcionar.

El problema es que ese ascensor ya no sube para todos. La generación que compró en los años noventa y dos mil construyó su patrimonio sobre precios que en términos reales eran incomparablemente más accesibles. La generación que intenta comprar ahora parte de precios que en las grandes ciudades superan con frecuencia los diez o doce años de salario medio, no ocho.

¿Comprar o alquilar cuando todo está caro?

El dilema ya no es qué es más rentable. Es qué es posible para cada hogar.

Comprar implica reunir previamente el 20% del precio como entrada más entre el 10% y el 12% en impuestos y gastos. Para una vivienda de 250.000 euros, eso son aproximadamente 70.000 euros ahorrados antes de firmar nada. Y luego una hipoteca que, con los tipos actuales, supone una cuota mensual que en las grandes ciudades supera con frecuencia los 1.000 euros para pisos de tamaño medio.

El alquiler no es la alternativa barata que era hace una década. El metro cuadrado alquilado ronda los 15 euros de media nacional en 2026, con Madrid y Barcelona superando los 22-23 euros por metro cuadrado. Los incrementos anuales en Andalucía, la Comunitat Valenciana y las islas superan el 9-10%.

El resultado es que muchos hogares pagan alquileres que impiden ahorrar la entrada necesaria para comprar, en un círculo que se cierra sobre sí mismo y que cada año es más difícil de romper.

La fractura que puede volverse permanente

España construyó durante décadas un modelo de cohesión social basado en la propiedad inmobiliaria extendida. El piso propio era el igualador: el trabajador que nunca tuvo un gran sueldo podía, pagando su hipoteca durante veinte años, llegar a la jubilación con un patrimonio real y una seguridad que el sistema público de pensiones no siempre podía garantizar.

Ese modelo está bajo una presión sin precedentes. La brecha entre propietarios con patrimonios en máximos históricos e inquilinos sin capacidad de ahorro suficiente para acceder a la compra genera una distribución de la riqueza que se aleja del modelo igualador que caracterizó a la sociedad española del siglo XX.

Si la tendencia continúa, dentro de una generación España puede ser un país donde la propiedad inmobiliaria ya no sea el patrimonio de la mayoría sino el privilegio de quienes heredaron o compraron a tiempo.

Esa es la fractura que los números sobre euros por metro cuadrado no capturan completamente. Pero que está ocurriendo, barrio a barrio, ciudad a ciudad, generación a generación.

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