Ocho trenes turísticos en España para viajar sin prisas

Los trenes turísticos en España viven un momento de auge. Cada vez más viajeros buscan experiencias completas donde el trayecto importe tanto como el destino. Viajar en tren no solo es cómodo y sostenible: permite descubrir paisajes únicos sin preocuparte por el volante, el tráfico o el aparcamiento.

Desde rutas de lujo con alojamiento a bordo hasta escapadas temáticas de un día, estas propuestas recorren algunas de las zonas más atractivas del país. Si te preguntas qué trenes turísticos merecen la pena en España, esta guía te ayuda a elegir.

1. Costa Verde Express: la esencia del norte

El Costa Verde Express recorre la parte del norte de España llamada España Verde atravesando País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Une ciudades como Bilbao, Santander, Oviedo, Gijón y Santiago de Compostela en un itinerario de varios días.

Su atractivo está en la combinación de estética clásica —inspirada en los grandes trenes del siglo XX— y servicios actuales. El viaje discurre entre acantilados, montañas y praderas atlánticas. Es una opción ideal si buscas naturaleza, gastronomía del norte y un ritmo pausado.

2. Tren Al Ándalus: siete días por el sur monumental

El Tren Al Ándalus propone una ruta de siete días por Andalucía con salida habitual desde Sevilla. El recorrido incluye Córdoba, Cádiz, Granada, Úbeda, Baeza y Jerez.

A bordo, los viajeros se alojan en suites privadas con baño propio. El programa integra visitas a monumentos emblemáticos como la Mezquita de Córdoba y la Alhambra, además de experiencias gastronómicas basadas en la cocina andaluza. Es uno de los viajes ferroviarios más completos del sur de España.

3. Tren Medieval a Sigüenza: escapada temática desde Madrid

Si buscas una excursión diferente desde la capital, el Tren Medieval a Sigüenza es una opción práctica y original. Sale de Madrid-Chamartín y en poco más de una hora te traslada a una de las localidades medievales más singulares de Guadalajara.

Durante el trayecto, actores caracterizados animan el viaje con pequeñas representaciones. En destino, una visita guiada recorre el casco histórico, el castillo y las iglesias románicas. Es una escapada cultural perfecta para una jornada sin necesidad de coche.

4. Tren dels Llacs: naturaleza en Lleida

El Tren dels Llacs conecta Lleida con La Pobla de Segur atravesando un entorno natural espectacular. El recorrido cruza cuatro embalses, 40 túneles y 75 puentes, lo que lo convierte en uno de los trayectos panorámicos más llamativos del interior de Cataluña.

Cada sábado puedes elegir entre coches históricos restaurados o trenes panorámicos. Además, es posible complementar el viaje con actividades en plena naturaleza en el destino.

5. Tren de la Fresa: tradición ferroviaria y sabor local

El Tren de la Fresa une Madrid y Aranjuez en primavera y otoño. Sigue el trazado de una de las primeras líneas ferroviarias de la Comunidad de Madrid.

La experiencia culmina en Aranjuez, declarada Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. Puedes visitar el Palacio Real y sus jardines históricos. Durante el trayecto se ofrece degustación de fresas, el producto más representativo de la ciudad.

6. Expreso de La Robla: del País Vasco a León

El Expreso de La Robla realiza un itinerario de varios días entre Bilbao y León siguiendo parte del antiguo trazado de vía estrecha del norte interior.

El viaje combina noches a bordo con paradas culturales y gastronómicas en localidades como Espinosa de los Monteros, Frías, Frómista o Cistierna. Es una alternativa interesante si quieres una experiencia más completa que una excursión de un día, pero sin llegar al formato más exclusivo de los grandes trenes de lujo.

7. Ferrocarril de Sóller: icono de Mallorca

El Ferrocarril de Sóller es una de las excursiones más conocidas de Mallorca. Sus coches de madera y su estética centenaria forman parte del atractivo del recorrido.

Conecta Palma con el valle de Sóller atravesando la Serra de Tramuntana y numerosos túneles. El trayecto ofrece vistas privilegiadas del paisaje mediterráneo y termina en un entorno perfecto para pasear y disfrutar de la gastronomía local.

8. Tren del Canal de Castilla: ferrocarril y navegación

El Tren del Canal de Castilla parte desde Madrid —con opción desde Segovia— hasta Valladolid en tren Avant. Después, la experiencia continúa con visitas guiadas y un recorrido en barco por el Canal de Castilla, infraestructura hidráulica del siglo XVIII.

En una sola jornada se combinan tren, navegación fluvial y turismo cultural por el interior de Castilla y León. Es una alternativa cómoda para descubrir esta zona sin necesidad de organizar desplazamientos por tu cuenta.