8 desfiladeros de España que debes recorrer al menos una vez

España concentra algunos de los desfiladeros más espectaculares de Europa. En pocos kilómetros puedes pasar de montañas escarpadas a cañones fluviales de más de 500 metros de altura. Estas rutas de senderismo combinan naturaleza extrema, pasarelas colgantes y recorridos accesibles para casi todos los públicos.

Si te preguntas qué desfiladeros visitar en España, aquí tienes ocho imprescindibles, ordenados por relevancia paisajística y popularidad.

Congost de Mont-Rebei (Lleida–Huesca)

El Congost de Mont-Rebei situado entre Lleida y Huesca es uno de los cañones más impactantes del noreste peninsular. El río Noguera Ribagorzana ha excavado un paso natural entre Cataluña y Aragón con paredes que superan los 500 metros de altura.

Su sendero, tallado directamente en la roca, incluye pasarelas de madera que elevan la experiencia sin exigir gran preparación técnica. Es una ruta de dificultad moderada y con vistas constantes al desfiladero y al embalse. Ideal si buscas sensación de verticalidad y panorámicas abiertas.

Desfiladero de los Gaitanes (Málaga)

El Desfiladero de los Gaitanes alberga el famoso Caminito del Rey, una de las rutas más visitadas de España. El río Guadalhorce ha moldeado aquí paredes que superan los 300 metros en algunos tramos.

La pasarela colgante, completamente rehabilitada, permite recorrer varios kilómetros suspendido sobre el vacío con total seguridad. Es una experiencia intensa, pero accesible, que combina ingeniería y paisaje en pleno corazón de Málaga.

Ruta del Cares (Asturias–León)

Conocida como la Garganta Divina, la Ruta del Cares atraviesa los Picos de Europa siguiendo el curso del río Cares. Une Poncebos, en Asturias, y Caín, en León, a través de un trazado excavado a principios del siglo XX para mantener un canal hidráulico.

El recorrido es largo, pero su desnivel es moderado. Túneles, puentes y paredes calizas acompañan un itinerario que cada año atrae a miles de senderistas. Es una de las rutas más emblemáticas del norte peninsular.

Desfiladero de la Hermida (Cantabria)

Es el desfiladero más largo de España, con más de 20 kilómetros de extensión. El río Deva ha esculpido esta garganta que conecta la costa cántabra con el valle de Liébana.

Aunque la carretera atraviesa buena parte del trazado, existen senderos y miradores que permiten contemplar la magnitud del entorno. Es la puerta natural hacia los Picos de Europa y uno de los paisajes más sobrecogedores de Cantabria.

Cerrada del Castril (Granada)

En el Parque Natural Sierra de Castril, esta ruta corta sorprende por su entorno encajonado y su pasarela colgante sobre el río Castril.

Es sencilla, accesible y perfecta para una escapada en familia. El sonido del agua y la proximidad de las paredes rocosas crean una experiencia inmersiva en el norte de Granada.

Cañón de Añisclo (Huesca)

Dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en la provincia de Huesca, el río Bellós ha modelado uno de los valles más salvajes del Pirineo aragonés.

La ruta recorre bosques, cascadas y tramos estrechos entre paredes de gran altura. Está menos masificada que otras zonas del parque, lo que la convierte en una alternativa atractiva si buscas tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Cañón del Alagón (Cáceres–Salamanca)

El Cañón del Alagón es menos conocido, pero ofrece una de las panorámicas más fotografiadas del oeste peninsular: el Meandro del Melero, visible desde el Mirador de La Antigua.

El río ha abierto aquí un profundo tajo en la roca. Además, es un enclave destacado para la observación de aves rapaces, como el buitre leonado. Naturaleza, silencio y vistas abiertas definen esta joya entre Cáceres y Salamanca.

Cañón del Río Lobos (Soria–Burgos)

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos, situado entre Soria y Burgos, alberga más de 20 kilómetros de paredes calizas esculpidas por el río Lobos.

La ruta principal es prácticamente llana, lo que la hace apta para todos los públicos. Durante el recorrido se puede visitar la ermita templaria de San Bartolomé y observar aves que anidan en los cortados. Es una opción ideal si buscas un desfiladero accesible sin renunciar al impacto paisajístico.