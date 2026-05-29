El euríbor alcanza niveles máximos en veinte meses y encarecerá las hipotecas

El comienzo de mayo de 2026 ha traído malas noticias para los titulares de hipotecas variables: el euríbor ha alcanzado máximos que no se veían desde hace veinte meses, lo que sugiere un incremento inminente en las cuotas a medida que se realicen nuevas revisiones. Este aumento se produce en un contexto de atención a la inflación y al impacto económico de la guerra en Irán, que está generando tensiones sobre las expectativas relativas a los tipos de interés.

La referencia hipotecaria lleva ya tres meses en ascenso y, según los últimos datos, se sitúa alrededor del 2,8%, una cifra que no se registraba desde el otoño de 2024.

Esto implica que el alivio que muchas familias habían empezado a experimentar está volviendo a desvanecerse.

Lo detalla 20 Minutos.

La tensión geopolítica vuelve a alterar el mercado hipotecario

Actualmente, el mayor temor es un posible aumento de la inflación si la crisis en Oriente Próximo continúa afectando los mercados energéticos y comerciales. Varios análisis relacionados con el sector inmobiliario apuntan en esta dirección: la guerra en Irán está incrementando la incertidumbre financiera y empuja al alza el euríbor debido a la expectativa de que el Banco Central Europeo adopte una postura más cauta.

Este movimiento no solo impacta al índice, sino también al acceso al crédito. Según Roams, las entidades financieras han comenzado a elevar precios y endurecer un poco las condiciones para obtener financiación, indicando que el mercado ya está reaccionando antes incluso de que se produzcan las revisiones de cuotas.

Cuánto podría aumentar una hipoteca media

El efecto varía según el capital pendiente, el plazo y el diferencial aplicado, pero ya se aprecian cambios en simulaciones publicadas por diversos medios financieros. En una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con revisión anual y un diferencial de euríbor más 1%, la cuota podría pasar de 842,65 euros a 907,1 euros. Esto representa un incremento mensual de 64,5 euros y 774 euros anuales.

En otro caso presentado por medios especializados, una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con euríbor más 0,60% podría experimentar un encarecimiento aproximado de 211 euros anuales si se efectúa una revisión con los últimos datos del índice. La situación es clara: los costos de financiación vuelven a aumentar justo cuando muchas familias habían comenzado a disfrutar de cierta estabilidad.

Referencia Situación Efecto estimado Hipoteca de 150.000 euros Revisión anual +64,5 euros al mes Hipoteca de 150.000 euros Revisión anual +774 euros al año Hipoteca de 200.000 euros Revisión anual +211 euros al año

Qué puede suceder en los próximos meses

La clave radica en si la presión inflacionaria logra moderarse o si persiste. Si el conflicto en Irán sigue alimentando la volatilidad del mercado energético, es probable que el euríbor continúe bajo presión y provoque más aumentos para aquellos hogares con préstamos variables.

Por otro lado, si la situación geopolítica se estabiliza y la inflación comienza a ceder, podríamos ver cómo el mercado recupera parte del alivio perdido. Sin embargo, por ahora, el mensaje para el sector inmobiliario es uno de precaución: el costo hipotecario vuelve a convertirse en un factor crucial tanto para la compra como para la venta y negociación de préstamos.

España vuelve a centrar su atención en la financiación

El aumento del euríbor llega en un momento delicado para el mercado residencial; los compradores están cada vez más atentos a sus cuotas mensuales antes de tomar decisiones. Para quienes ya cuentan con un préstamo variable, los cambios pueden notarse pronto; mientras tanto, quienes buscan financiación ahora deben ser más diligentes al comparar opciones y ajustar plazos antes de firmar.