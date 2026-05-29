Marbella e Ibiza superan a París y Nueva York en el mercado inmobiliario de lujo

Esta no se la vieron venir.

El panorama del mercado global de viviendas de lujo ha experimentado un cambio significativo, si bien silencioso.

Mientras muchos fijan su atención en París, Nueva York o Mónaco, la mirada se dirige hacia la costa española: Marbella e Ibiza han emergido como las ciudades donde los precios de las propiedades destinadas a grandes patrimonios están subiendo con mayor rapidez, según los últimos informes internacionales sobre el sector “prime”.

A nivel mundial, el coste de las viviendas de lujo ha aumentado un 3,2 % de media en el último año, siendo Europa ligeramente superior, alrededor del 3,3 %, gracias a destinos específicos que concentran la demanda del alto poder adquisitivo. En este contexto, el crecimiento de estas dos ciudades españolas es notable, dejando atrás a mercados que históricamente han dominado el segmento premium.

Para profundizar sobre cómo estas dos ciudades españolas están superando a importantes mercados internacionales en términos inmobiliarios lujosos puede consultarse este reportaje publicado por El Debate acerca del auge del prime en la costa española.

Marbella: del refugio estival a la liga de Miami

En Marbella, el avance ya no es solo una cuestión retórica. La ciudad compite en la práctica con lugares como Miami o Dubái dentro del circuito internacional de viviendas lujosas. En su “Triángulo de Oro” —Marbella, Estepona y Benahavís— la revalorización de las propiedades desde los mínimos alcanzados en 2008 supera el 50 %, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno.

Algunos datos relevantes ayudan a entender este cambio:

Precio medio de venta en el municipio: aproximadamente 711.000 euros por vivienda, frente a poco más de 210.000 euros de media nacional.

por vivienda, frente a poco más de 210.000 euros de media nacional. En la Milla de Oro , ese promedio supera los 1,08 millones por inmueble.

, ese promedio supera los por inmueble. En el sector más exclusivo, se registran operaciones entre 15.000 y 35.000 €/m² .

. Las promociones de ultralujo bajo marcas reconocidas, conocidas como branded residences, superan los 20.000 €/m², y en primera línea de mar se han visto precios que rondan los 30.000 €/m².

El motor detrás de este fenómeno no es tanto el comprador local como el internacional. Agencias especializadas describen esta zona como un “activo refugio” en Europa: hay una oferta limitada de propiedades prime bien situadas y una creciente demanda global, incluso ante tipos de interés elevados y una mayor incertidumbre económica.

Recientes informes anticipan nuevas subidas en torno al 7–8 % anual en los próximos meses para la franja alta de Marbella; un crecimiento algo más moderado que el proyectado para 2025, pero claramente superior al del mercado estándar español. En esencia, Marbella actúa como un “parqué” donde se aparca liquidez: grandes patrimonios diversifican su riqueza invirtiendo en inmuebles muy exclusivos, mientras que el turismo con alto poder adquisitivo garantiza rentas elevadas por alquiler.

Ibiza: el laboratorio del lujo mediterráneo

En lo que respecta a Ibiza, aunque el movimiento es diferente, también resulta intenso. La isla presenta un mercado residencial muy demandado junto con un segmento exclusivo de villas y fincas que opera en una liga propia. Varios estudios inmobiliarios posicionan el precio medio de oferta en torno a los 7.000 €/m², frente a menos de 4.100 €/m² registrados en 2017; esto representa una apreciación superior al 70 % en menos de diez años.

En detalle, la evolución del segmento prime es aún más notoria:

Precio medio en Ibiza ciudad : aproximadamente entre 7.400–7.500 €/m² , con incrementos anuales superiores al 16 % durante algunos periodos recientes.

: aproximadamente entre , con incrementos anuales superiores al durante algunos periodos recientes. Villas lujosas ubicadas en zonas privilegiadas: superan regularmente los 10.000 €/m² .

. En áreas como Santa Gertrudis o Cap Martinet , las cifras oscilan entre los 9.000–11.700 €/m² , llegando casi a los 12.000 €/m² para propiedades especialmente exclusivas.

o , las cifras oscilan entre los , llegando casi a los 12.000 €/m² para propiedades especialmente exclusivas. Según datos proporcionados por importantes intermediarios, las casas en Ibiza tienen un precio medio cercano a los 9.000 €/m², mientras que los apartamentos rondan los 6.900 €/m².

Aunque las subidas no son tan explosivas como hace algunos años, continúan siendo significativas: se observa un incremento interanual cercano al 6–7 % en el municipio de Ibiza; hay señales moderadas pero sin corrección aparente a corto plazo. El atractivo insular —con su clima agradable, buena conectividad, opciones recreativas y limitaciones urbanísticas— mantiene la presión sobre los precios, especialmente dentro del segmento más lujoso.

Compradores extranjeros y el efecto “ultrarrico”

Un aspecto fundamental que une tanto a Marbella como a Ibiza es la importante presencia del comprador extranjero adinerado. Actualmente, cerca de una de cada tres compras en el sector inmobiliario lujo corresponde a extranjeros, según datos recientes del sector citados por medios económicos; además, en ciertos códigos postales prime esa proporción supera ampliamente esa cifra.

Este aumento se debe también al crecimiento global del número de grandes fortunas. Diferentes informes indican que cada día se crean decenas nuevos “ultrarricos” (individuos con patrimonios multimillonarios) que buscan lugares seguros con buena fiscalidad relativa, clima agradable y estabilidad jurídica. España —y especialmente su costa mediterránea— encaja perfectamente dentro de este perfil deseado.

Entre las características comunes que explican esta atracción destacan:

Interés creciente por parte de compradores provenientes del norte europeo, Reino Unido, Oriente Medio y Latinoamérica.

Uso mixto para estas propiedades: residencia temporal, refugio patrimonial y activo para alquileres lujosos.

Relevancia creciente de las branded residences y servicios hoteleros cinco estrellas integrados dentro del residencial.

Escasez evidente de suelo finalista en ubicaciones prime y tramitación urbanística lenta que limita la oferta disponible.

España frente a gigantes globales del lujo

Que Marbella e Ibiza experimenten crecimientos más acelerados que ciudades icónicas como París o Nueva York no implica necesariamente que sus niveles absolutos sean comparables; sin embargo, sí pone sobre la mesa un cambio notable en la dinámica del mercado. Muchas capitales importantes enfrentan ahora una combinación desfavorable: tipos elevados, carga fiscal significativa y regulaciones estrictas han enfriado parte del interés inversor allí.

Mientras tanto, destinos mediterráneos con buen clima y seguridad están surgiendo como la nueva “costa para millonarios”. En un escenario donde la vivienda prime ha aumentado globalmente un 3,2 % y 3,3 % dentro de Europa; Marbella e Ibiza destacan por sus intensas subidas y su capacidad para atraer capital internacional incluso cuando la economía muestra signos menos optimistas. La vivienda lujosa española ha mantenido su tendencia ascendente durante años con tasas claramente superiores a las del mercado convencional; esto consolida al país como una parada obligada para quienes buscan invertir sus riquezas.

El resultado es un mercado dual: mientras acceder a vivienda se torna complicado para gran parte poblacional; el segmento lujo continúa rompiendo récords colocando así a Marbella e Ibiza entre las primeras posiciones dentro del panorama inmobiliario global frente a ciudades tan emblemáticas como París o Nueva York.