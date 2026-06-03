Bajos con jardín desde 65.000 €: vive con terraza propia

Vivir con terraza propia sin pagar un chalet es posible en el mercado actual. En un contexto en el que el precio de la vivienda sigue tensionado, estos bajos con terraza o jardín desde 65.000 euros se posicionan como una alternativa muy atractiva para quienes buscan espacio exterior sin disparar el presupuesto.

Estas viviendas, listas para entrar a vivir, combinan una de las características más demandadas —metros al aire libre— con un precio más contenido que el de chalets o áticos. Además, contar con terraza o jardín puede aumentar hasta un 25% el valor del inmueble, un factor clave tanto para vivir como para invertir. ¡Descubre dónde encontrarlos!

La vivienda con exterior ya no es solo para chalets

Durante años, disfrutar de jardín propio parecía exclusivo de viviendas unifamiliares. Sin embargo, el auge de los bajos con terraza ha cambiado esta percepción. Cada vez más compradores priorizan el espacio exterior como parte esencial de su calidad de vida.

En este nuevo escenario residencial, el bajo encaja especialmente bien:

Permite tener terraza o jardín privado sin asumir el coste de un chalet

sin asumir el coste de un chalet Ofrece una opción intermedia entre piso tradicional y vivienda unifamiliar

Facilita una futura revalorización gracias al atractivo del espacio exterior

Además, muchos propietarios valoran estos inmuebles como una inversión versátil, ya que el atractivo del exterior aumenta su demanda en el mercado del alquiler.

¿Por qué los bajos con terraza son una buena opción?

No todos los compradores buscan lo mismo, pero los bajos con espacio exterior reúnen ventajas claras:

Espacio exterior propio : Perfecto para mascotas, niños o simplemente para disfrutar del aire libre sin salir de casa. En algunos casos permite instalar zona de barbacoa, huerto urbano o área chill out.

: Perfecto para mascotas, niños o simplemente para disfrutar del aire libre sin salir de casa. En algunos casos permite instalar zona de barbacoa, huerto urbano o área chill out. Mayor accesibilidad : Al estar en planta baja, eliminan barreras arquitectónicas y resultan cómodos para personas mayores o con movilidad reducida.

: Al estar en planta baja, eliminan barreras arquitectónicas y resultan cómodos para personas mayores o con movilidad reducida. Precio competitivo frente a otras tipologías : Suelen ser más económicos que chalets o áticos, aunque algo superiores a pisos sin exterior.

: Suelen ser más económicos que chalets o áticos, aunque algo superiores a pisos sin exterior. Más sensación de amplitud: La conexión directa entre interior y terraza o jardín amplía visualmente el espacio y mejora la luminosidad.

¿Dónde comprar bajos con jardín en España?

El interés por comprar un bajo con terraza o jardín varía según la provincia y el tipo de mercado:

Zonas costeras con alta demanda : En provincias como Alicante, Málaga, Almería, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife, los bajos con exterior son especialmente atractivos, tanto para residencia habitual como para segunda vivienda.

: En provincias como Alicante, Málaga, Almería, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife, los bajos con exterior son especialmente atractivos, tanto para residencia habitual como para segunda vivienda. Mercados urbanos consolidados : En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, esta tipología es más limitada, lo que incrementa su valor y atractivo.

: En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, esta tipología es más limitada, lo que incrementa su valor y atractivo. Provincias con precios más asequibles : En territorios del interior o menos tensionados, es posible encontrar bajos con jardín desde precios muy ajustados, ampliando las opciones para quienes priorizan metros exteriores. Es el caso de provincias como Jaén, Zamora o Ciudad Real, donde el precio medio de la vivienda se sitúa entre los más bajos del país y permite acceder a inmuebles con espacio exterior por debajo de la media nacional.

: En territorios del interior o menos tensionados, es posible encontrar bajos con jardín desde precios muy ajustados, ampliando las opciones para quienes priorizan metros exteriores. Es el caso de provincias como Jaén, Zamora o Ciudad Real, donde el precio medio de la vivienda se sitúa entre los más bajos del país y permite acceder a inmuebles con espacio exterior por debajo de la media nacional. Municipios con atractivo turístico: Localidades como Ferrol, Orihuela, Torrevieja o Chirivel ofrecen ejemplos de viviendas con terraza o jardín a precios que parten de los 69.000 euros.

¿Qué revisar antes de comprar un bajo con terraza?

Aunque el espacio exterior es un gran valor añadido, conviene analizar algunos aspectos clave antes de cerrar la compra:

El tamaño y la orientación de la terraza o jardín

El grado de privacidad respecto a la calle o zonas comunes

Los gastos de comunidad, especialmente en urbanizaciones con piscina

El estado de la vivienda y si está realmente lista para entrar a vivir

Su potencial de revalorización o alquiler en el futuro

Un bajo con terraza o jardín puede mejorar significativamente la calidad de vida diaria y, al mismo tiempo, convertirse en un activo inmobiliario con recorrido. Para quienes sueñan con espacio exterior propio sin asumir el coste de una casa independiente, el mercado ofrece oportunidades desde 65.000 euros que merecen ser analizadas con atención.