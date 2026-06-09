10 castillos imprescindibles para entender Asturias

¿Te interesa la historia, la arquitectura o simplemente descubrir rincones con carácter? Asturias conserva una red de castillos, torres y fortalezas que explican cómo se defendía el territorio desde la época prerromana hasta la consolidación del Reino de Asturias.

Este recorrido por 10 castillos en Asturias te permite entender el origen estratégico de muchas villas actuales y por qué estas construcciones siguen marcando el paisaje.

Castillo de Las Caldas (Oviedo)

A pocos kilómetros de Oviedo, en Las Caldas, se conservan los restos de una fortificación vinculada al reinado de Alfonso II, figura clave en la consolidación del primer reino cristiano peninsular.

Aunque la construcción visible es del siglo XIX, se levantó sobre ruinas medievales ligadas al obispado ovetense. Está situada en una colina junto al río Gafo, parcialmente cubierta por vegetación, lo que refuerza su estética romántica. Además, una leyenda de amor trágico asociada al lugar sigue formando parte del imaginario popular.

Torre de Valdés (Salas)

En pleno centro urbano de Salas se alza esta torre del siglo XIV, uno de los mejores ejemplos de arquitectura defensiva bajomedieval en Asturias.

Tiene planta cuadrada, almenas y alcanza los 16 metros de altura, distribuidos en cuatro niveles comunicados por escalera de caracol. Los pocos huecos al exterior evidencian su función militar. Está conectada mediante un puente con el palacio de Valdés, formando un conjunto histórico que explica cómo las torres evolucionaron hacia residencias señoriales.

Torreón de Peñerudes (Morcín)

En Morcín, a más de 500 metros de altitud, el Torreón de Peñerudes domina visualmente el entorno desde el siglo XII.

De planta cuadrada y 17 metros de altura, fue utilizado en el siglo XIV como coto de caza del obispo de Oviedo y después pasó a manos de la familia Argüelles. Aunque presenta el desgaste propio del paso del tiempo, no corre riesgo estructural y mantiene su silueta robusta sobre el paisaje montañoso.

Torre de Olloniego (Oviedo)

También llamada Torre Muñiz, esta construcción del siglo XVI se encuentra en la parroquia de Olloniego, muy cerca de Oviedo.

Su planta circular y el aspecto semiencubierto por vegetación le dan un aire singular. Formaba parte de un conjunto fortificado junto a la casa Palacio de Quirós y una capilla. En su entorno aún se conservan un puente del siglo XVII y restos de un antiguo hospital de peregrinos, lo que refuerza el valor histórico del enclave.

Castro de Noega (Gijón)

En la Campa Torres, en Gijón, se localiza el Castro de Noega, una fortificación prerromana fundada por los astures cilúrnigos entre los siglos VII y VI a. C.

Sus murallas y fosos excavados en la roca muestran un sistema defensivo avanzado para su época. Tras la conquista romana se convirtió en el oppidum de Noega y llegó a albergar un monumento dedicado al emperador Augusto. Hoy forma parte de un parque arqueológico-natural con vistas abiertas al mar Cantábrico.

Palacio de Doriga (Salas)

El origen de este conjunto se sitúa en una torre cuadrada del siglo XIV, ampliada en los siglos XV y XVI hasta configurar el edificio actual.

La fachada combina la torre almenada con cuerpos residenciales de tres alturas. En el interior, un patio porticado con columnas de piedra y corredores de madera articula el espacio. Es un ejemplo claro de cómo muchas construcciones defensivas evolucionaron hacia usos residenciales sin perder su identidad.

Torre de los Valdés o Castillo de San Cucao (Llanera)

En el concejo de Llanera se encuentra esta torre palaciega cuya parte más antigua data del siglo XIV y conserva ventanales góticos.

En el siglo XIX se añadió un cuerpo rectangular que reforzó su aspecto de pequeño castillo. Tras diversas reformas, hoy alberga un establecimiento de hostelería, lo que demuestra cómo parte del patrimonio histórico puede mantenerse vivo gracias a nuevos usos.

Torreón de Llanes

Integrado en el antiguo recinto amurallado de Llanes, este torreón del siglo XIII es uno de los símbolos de la villa.

De planta circular y coronado por almenas, cumplió funciones defensivas y también fue prisión. Restaurado y parcialmente abierto al público, permite acceder a su interior y obtener una perspectiva diferente del casco histórico.

Castillo de San Martín (Soto del Barco)

En el concejo de Soto del Barco, sobre un antiguo castro romano y dominando el río Nalón, se levantan los restos de esta fortaleza mandada construir por Alfonso III.

Su misión era controlar el paso fluvial, estratégico en la época. Con el tiempo pasó por manos de distintas familias nobles y fue escenario de disputas. Hoy se conservan la torre principal y estructuras posteriores del siglo XIX, además de un enclave con amplias vistas sobre el entorno.

Torre de Bandujo (Proaza)

En la parroquia de Bandujo se encuentra uno de los torreones medievales mejor conservados de Asturias.

Data del siglo XII, tiene planta circular, cuatro alturas y muros gruesos con escasas aberturas, pensadas para la defensa. Su ubicación estratégica permitía un amplio control visual del territorio.

Está unida a una casa conocida como El Palacio, que fue ayuntamiento y cárcel. Actualmente es propiedad privada.