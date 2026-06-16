Constantina: el pueblo clave para comprar casa en Sevilla por 39.000 euros

El precio de la vivienda en Sevilla no deja de subir y ya marca máximos históricos. Comprar en la capital cuesta 2.790 euros por metro cuadrado, tras un alza del 9,1% en el último año. En la provincia, la media se sitúa en 1.904 €/m² y acumula un incremento interanual del 16%. Con este escenario, cada vez más compradores se hacen la misma pregunta: ¿dónde sigue siendo posible comprar vivienda a precios realmente bajos?

La respuesta está en el interior. Constantina se ha convertido en el municipio más barato de Sevilla para adquirir una casa, con un precio medio de 493 euros por metro cuadrado, una cifra que contrasta de forma contundente con la capital.

¿Dónde está la vivienda más barata de Sevilla?

Constantina se sitúa a unos 80 kilómetros al norte de Sevilla, en plena Sierra Morena. Con algo más de 6.000 habitantes, lidera el ranking provincial de precios más bajos y se posiciona como alternativa clara para quienes buscan comprar sin asumir las tensiones del mercado urbano.

¿Cuánto cuesta comprar casa en Constantina?

Las cifras explican su atractivo:

Una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta alrededor de 39.000 euros .

. En el segmento más económico hay casas desde 20.000 euros , generalmente para reformar.

, generalmente para reformar. Las viviendas listas para entrar a vivir parten de 30.000 euros .

. El mercado también incluye fincas rústicas y propiedades singulares que pueden superar el millón de euros.

El grueso de la oferta se concentra en inmuebles asequibles, una circunstancia que abre la puerta tanto a compradores de primera vivienda como a quienes buscan segunda residencia a bajo coste.

Por qué los compradores miran al interior de Sevilla

El encarecimiento sostenido en la capital y en buena parte del área metropolitana está desplazando la demanda hacia municipios con precios aún contenidos. Frente a localidades que ya superan ampliamente los 1.300 euros/m², Constantina se mantiene por debajo de los 500 euros.

Con la provincia, muchos compradores ven en este tipo de mercados una posible oportunidad antes de nuevas subidas, especialmente en entornos donde el punto de partida es muy bajo.

Naturaleza y patrimonio como valor añadido

El precio no es el único factor. Constantina se encuentra dentro del Parque Natural Sierra Morena, rodeada de dehesas, senderos y paisajes protegidos que refuerzan su atractivo residencial.

Su patrimonio histórico, declarado Bien de Interés Cultural, incluye:

El castillo almohade del siglo XII

La Iglesia de Santa María de la Encarnación

El Monasterio de las Hermanas Jerónimas

Espacios naturales como la Ribera del Huéznar, el Cerro del Hierro, la ruta de los Castañares y la Vía Verde

Este entorno combina tranquilidad, historia y naturaleza, elementos cada vez más valorados por quienes priorizan calidad de vida frente a proximidad urbana.

Otros pueblos baratos para comprar vivienda en Sevilla

Aunque Constantina ocupa el primer puesto, no es la única opción asequible en la provincia:

La diferencia de precios dentro de la provincia refleja un mercado a dos velocidades: municipios del interior por debajo de los 900 euros por metro cuadrado frente a zonas próximas a la capital que duplican esas cifras.

Un mercado con oportunidades fuera de la capital

Mientras Sevilla capital encadena máximos históricos, el interior mantiene bolsas de vivienda a precios muy reducidos. En ese mapa inmobiliario, Constantina destaca como el municipio más barato para comprar casa en Sevilla, con opciones por menos de 40.000 euros en un entorno natural protegido.