Valencia, Sevilla y Las Palmas lideran el boom del teletrabajo

El teletrabajo está redefiniendo dónde vivir, invertir y desarrollar una carrera profesional. El informe “Nómadas Digitales Holafly 2026” sitúa a tres ciudades españolas entre las diez mejores del mundo para trabajar en remoto, consolidando a España como uno de los destinos más competitivos para el talento internacional.

El ranking, dominado por ciudades de España e Italia, refleja un cambio profundo en las prioridades residenciales: los profesionales remotos buscan calidad de vida, buena conectividad y costes asumibles, factores que están reequilibrando el mapa inmobiliario europeo.

¿Cómo se eligen las mejores ciudades para teletrabajar en 2026?

La clasificación parte de una base sólida de datos. El estudio combina una encuesta a 1.000 trabajadores remotos de diez países con el análisis de informes sectoriales y bases de datos especializadas en movilidad internacional.

El índice resultante mide aspectos determinantes para quienes pueden trabajar desde cualquier lugar:

Calidad y estabilidad de la conexión a internet

Existencia de visados y facilidades administrativas

Coste de vida y relación calidad-precio

Oferta de coworking y coliving

Seguridad y calidad de vida

Presencia de comunidad internacional y networking

La conclusión es clara: triunfan las ciudades de tamaño medio, bien conectadas y más asequibles que las grandes capitales, donde la vivienda y los servicios no están tan tensionados.

Las tres ciudades españolas en el top 10 mundial

España refuerza su atractivo internacional con tres ciudades en el ranking global de 2026. Todas comparten un denominador común: equilibrio entre oportunidades profesionales y estilo de vida.

Valencia, tercera mejor ciudad del mundo: La ciudad española mejor valorada, que se sitúa en el tercer puesto global, es Valencia. Su combinación de clima mediterráneo, infraestructuras modernas y costes más contenidos que Madrid o Barcelona la posiciona como una alternativa sólida. El crecimiento de su ecosistema de coworking, junto con una comunidad internacional en expansión, impulsa la demanda tanto en alquiler como en compraventa. Las Palmas de Gran Canaria, referencia europea: En octava posición, Las Palmas confirma su estatus como uno de los destinos favoritos de los nómadas digitales. Su gran ventaja competitiva es el clima templado durante todo el año, respaldado por una infraestructura digital fiable. La ciudad ha sabido consolidar una comunidad remota estable y potenciar la oferta de espacios compartidos, fortaleciendo un mercado de vivienda flexible muy vinculado a estancias de media duración. Sevilla, alternativa competitiva en el sur: Sevilla cierra el top 10 mundial en décima posición. La capital andaluza destaca por su estilo de vida relajado, riqueza cultural y precios más competitivos que otras grandes ciudades españolas. En los últimos años ha ampliado su red de espacios de trabajo compartido y eventos profesionales.

Italia lidera la clasificación global

El ranking de 2026 está encabezado por Italia, que coloca seis ciudades entre las diez primeras posiciones.

Génova (1ª) lidera la lista gracias a su conectividad digital y coste de vida relativamente contenido.

(1ª) lidera la lista gracias a su conectividad digital y coste de vida relativamente contenido. Bari (2ª) destaca por precios asequibles y ritmo pausado en la región de Puglia.

(2ª) destaca por precios asequibles y ritmo pausado en la región de Puglia. Catania (5ª) y Palermo (7ª) reflejan el auge del sur italiano como destino emergente.

(5ª) y Palermo (7ª) reflejan el auge del sur italiano como destino emergente. Florencia (6ª) combina patrimonio cultural y dinamismo urbano.

(6ª) combina patrimonio cultural y dinamismo urbano. Roma (9ª) mantiene atractivo por su infraestructura y proyección internacional.

Fuera del eje mediterráneo, Quebec (4ª) se posiciona por sus altos estándares de seguridad y calidad de vida.