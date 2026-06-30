Este es el pueblo que inspiró ‘Mediterráneo’, de Joan Manuel Serrat

Calella de Palafrugell es una de las postales más reconocibles de la Costa Brava, así como el escenario vinculado al mítico álbum Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Y esto no es casualidad: se trata de uno de los pocos enclaves del litoral catalán que ha logrado preservar su identidad arquitectónica y paisajística sin sucumbir a la masificación. ¿Pero qué le hace tan especial?

El pueblo que inspiró ‘Mediterráneo’

La tradición sitúa en Calella de Palafrugell parte de la gestación del álbum Mediterráneo. Serrat habría compuesto buena parte del disco en el desaparecido hotel Batlle, frente a la playa de Port Bo, aunque la canción que le da nombre nació en México como un canto nostálgico al mar.

Más de cinco décadas después, el espíritu marinero que inspiró al cantautor sigue presente. Fuera de temporada alta, cuando el turismo se reduce, el pueblo recupera su ritmo pausado y su carácter local.

Ubicación estratégica en la Costa Brava

La localización es una de sus grandes ventajas: está a menos de dos horas en coche desde Barcelona y a aproximadamente una hora desde Girona.

Esta accesibilidad, combinada con un entorno natural bien conservado, la convierte en una opción atractiva tanto para escapadas de fin de semana como para segunda residencia.

Con poco más de 600 habitantes, su reducido tamaño ha sido determinante para mantener un desarrollo urbano controlado. A diferencia de otros puntos de la Costa Brava, aquí no hay grandes complejos ni alteraciones que rompan la estética tradicional.

¿Qué ver en Calella de Palafrugell?

Pese a sus dimensiones, el recorrido ofrece una concentración notable de patrimonio y paisaje. El conjunto histórico de Port Bo y la calle Les Voltes representan la imagen más icónica del municipio. Las antiguas casas de pescadores, hoy integradas con restaurantes bajo arcadas frente al mar, conservan la coherencia arquitectónica que define al pueblo.

Entre los edificios más destacados se encuentran:

Casa Rocamora , construida sobre la roca.

, construida sobre la roca. Casa Verdaguer , de finales del siglo XIX.

, de finales del siglo XIX. Casa Sagrera , de estilo neoclásico.

, de estilo neoclásico. Iglesia de Sant Pere, cuyo reloj es uno de los símbolos locales.

El paseo del Canadell, al norte de Port Bo, reúne viviendas frente al mar en un conjunto armónico, mientras que el mirador de Manel Juanola i Reixach ofrece una de las panorámicas más completas de la bahía.