6 castillos imprescindibles de Ciudad Real que deberías visitar al menos una vez en la vida

Ciudad Real conserva algunos de los castillos más importantes de Castilla-La Mancha, herencia de su papel como territorio fronterizo durante la Reconquista. Las órdenes militares de Calatrava, San Juan y Santiago dejaron un valioso legado de fortalezas, murallas y torres que aún dominan el paisaje y reflejan la importancia estratégica e histórica de la provincia. Estas seis fortalezas son paradas imprescindibles para descubrir su patrimonio medieval.

Castillo de Peñarroya (Argamasilla de Alba)

A pocos kilómetros de las Lagunas de Ruidera, el Castillo de Peñarroya, situado en el municipio de Argamasilla de Alba, se levanta sobre una peña que controla el embalse del mismo nombre. Su origen musulmán y su posterior vinculación a la Orden de San Juan reflejan los cambios de poder que marcaron la zona.

El acceso es libre y permite recorrer su torre del homenaje y el recinto amurallado, restaurado en distintas fases. En el interior se encuentra el Santuario de la Virgen de Peñarroya, lo que convierte la visita en una experiencia que combina patrimonio histórico y tradición religiosa en un entorno natural de gran atractivo.

Castillo de Pilas Bonas (Manzanares)

En pleno casco urbano de Manzanares se conserva esta fortaleza del siglo XIII ligada a la Orden de Calatrava. Su emplazamiento estratégico le permitió desempeñar un papel destacado en distintos conflictos, incluida la Guerra de la Independencia.

Hoy es un ejemplo de cómo el patrimonio puede adaptarse a nuevos usos: ha sido rehabilitado como hospedería, integrando su estructura defensiva original con instalaciones modernas, lo que permite dormir literalmente entre muros medievales.

Castillo de Calatrava la Nueva (Aldea del Rey)

El Castillo y Sacro Convento de Calatrava la Nueva es, probablemente, el conjunto más espectacular de la provincia. Se alza sobre el cerro del Alacranejo y domina el paisaje desde kilómetros de distancia.

Ubicado en Aldea del Rey, fue construido tras la batalla de las Navas de Tolosa, cuando la Orden de Calatrava decidió trasladar su sede desde Calatrava la Vieja a un enclave más seguro. Su singularidad radica en su doble función defensiva y religiosa: además de murallas, torres y patio de armas, conserva restos de iglesia, claustro y dependencias monásticas.

Castillo de Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava)

Situado junto al río Guadiana, Calatrava la Vieja, hoy Carrión de Calatrava, fue una de las ciudades islámicas más importantes del territorio. Su ubicación en el cruce de rutas comerciales la convirtió en un núcleo urbano estratégico en la Edad Media.

Aunque hoy se encuentra en estado de ruina parcial, todavía pueden identificarse restos de murallas reforzadas con torres, el alcázar, la medina, mezquitas y baños. Pasear por el recinto permite entender la dimensión urbana que llegó a tener este enclave histórico.

Castillo de Doña Berenguela (Bolaños de Calatrava)

Entre los mejor conservados de la provincia destaca el Castillo de Doña Berenguela, en Bolaños de Calatrava, construido entre los siglos X y XI en época islámica y posteriormente cedido a la Orden de Calatrava.

Su planta casi cuadrada y su buen estado de conservación permiten apreciar con claridad la estructura original. En el interior sobresalen la torre del homenaje de origen árabe, dependencias subterráneas, restos de baños, el patio de armas, la Torre Prieta y parte del recinto almenado.

Castillo de la Estrella (Montiel)

Levantado en el siglo IX, el Castillo de la Estrella, en Montiel, es uno de los más antiguos de la provincia. Vinculado a la Orden de Santiago, fue protagonista de distintos episodios de conflicto entre musulmanes y cristianos.

El conjunto presenta dos áreas diferenciadas: una exterior de tradición islámica y un espacio interior reformado en época cristiana. Aunque algunas torres y murallas muestran deterioro, el recinto mantiene una presencia imponente y ofrece amplias vistas del entorno.

Una ruta clave para entender la historia de la provincia

Recorrer los principales castillos en Ciudad Real es adentrarse en siglos de historia fronteriza, órdenes militares y arquitectura defensiva. Desde fortalezas enclavadas en plena naturaleza hasta torres integradas en núcleos urbanos, estas ocho visitas ofrecen una visión completa del pasado medieval de la provincia.

Para quienes buscan una escapada cultural diferente en Castilla-La Mancha, esta ruta no solo aporta valor histórico, sino también paisajes, identidad y una forma distinta de descubrir el territorio.