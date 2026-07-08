La financiación inmobiliaria se abre a nuevos actores a través del crowdlending

El sector inmobiliario necesita capital en fases muy concretass: compra de suelo, desarrollo de promociones, avance de obra o refinanciación de operaciones. Durante años, esa financiación ha dependido sobre todo de bancos, fondos especializados y recursos propios de los promotores. Ahora, la digitalización financiera ha impulsado una vía complementaria: el crowdlending inmobiliario.

Este modelo permite que inversores particulares o profesionales participen en préstamos destinados a proyectos inmobiliarios a través de plataformas reguladas. No compran una vivienda ni gestionan un inmueble. Prestan capital a un promotor para una operación concreta, con un plazo, una rentabilidad prevista y unas garantías asociadas al activo o a la estructura del proyecto.

Una herramienta flexible para promotores e inversores

Para los promotores, el crowdlending puede aportar financiación en momentos clave del proyecto, especialmente cuando necesitan completar una parte del capital para avanzar. Puede tener sentido en operaciones de adquisición de suelo, financiación puente, avance de obra o refinanciación parcial.

Para el inversor, este modelo abre la puerta al sector inmobiliario desde importes más bajos y permite diversificar entre distintos proyectos, ubicaciones, promotores y plazos. En plataformas como Civislend, fundada en 2017 y regulada por la CNMV, la inversión puede realizarse desde 250 euros.

La plataforma actúa como punto de encuentro entre promotores que buscan financiación e inversores que quieren exposición al sector sin adquirir directamente un activo inmobiliario.

El análisis previo pesa tanto como la rentabilidad

En el crowdlending inmobiliario, la rentabilidad prevista no debería analizarse de forma aislada. También importan el plazo, las garantías, la solvencia del promotor, la estrategia de devolución y el LTV, es decir, la relación entre el préstamo solicitado y el valor del activo que respalda la operación.

Según los datos facilitados por Civislend, de cada diez operaciones estudiadas, solo una llega finalmente a publicarse. Este filtro previo permite revisar la viabilidad del proyecto, el activo, el importe solicitado y la estructura de devolución antes de que la oportunidad esté disponible para los inversores.

Sus proyectos suelen ofrecer rentabilidades anuales de entre el 10 % y el 13 %, con plazos medios cercanos a los 15 meses. Conviene aclarar, en cualquier caso, que una rentabilidad prevista no equivale a una rentabilidad garantizada. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital, falta de liquidez o rendimiento inferior al esperado.

Cifras que reflejan el crecimiento del modelo

El avance de Civislend muestra el peso creciente de esta fórmula dentro de la financiación participativa inmobiliaria. La compañía financió 34,4 millones de euros en 2023, alcanzó los 80,6 millones en 2024 y superó los 128 millones en 2025. En 2026 ya supera los 100,8 millones financiados.

Hasta la fecha, la plataforma ha financiado más de 365 millones de euros en 185 proyectos inmobiliarios. De ellos, 90 ya han sido reembolsados a los inversores con devolución de capital e intereses, según los datos de la propia compañía.

El crowdlending inmobiliario no elimina los riesgos propios de la inversión, aunque sí ofrece una forma más flexible y digital de participar en la financiación de proyectos concretos. Para promotores, supone una herramienta alternativa dentro de su estructura financiera. Para inversores, una vía de diversificación que exige análisis, prudencia y una comprensión clara de cada operación.