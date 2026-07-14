Casas por menos de 100.000 euros: provincias dónde todavía es posible comprar vivienda asequible

Con el precio medio de la vivienda en España situado en 2.823 euros por metro cuadrado en junio de 2026, acceder a una propiedad se ha convertido en un reto para miles de familias. Sin embargo, el mercado inmobiliario español no es uniforme.

Mientras las grandes capitales y zonas costeras marcan máximos, todavía existen provincias donde es posible comprar una casa por menos de 100.000 euros y con precios por debajo de los 1.000 euros/m2.

Las provincias más baratas para comprar vivienda

Ciudad Real encabeza el ranking con un precio medio de 831 euros/m2:

Vivienda tipo de 100 m2: 83.100 euros

Conexión por AVE con Madrid

Coste de vida moderado y baja presión inmobiliaria

Jaén con un precio medio de 876 euros/m2, se sitúa como la siguiente provincia más barata. La comparación con otras provincias andaluzas evidencia la diferencia: Málaga supera los 4.000 euros/m2 y Cádiz ronda los 2.300 euros/m2.

Vivienda de 100 m2: alrededor de 87.600 euros

Mercado estable y menor competencia compradora

Por su parte, Cuenca mantiene el precio medio en 898 euros/m2, todavía por debajo de la barrera de los 1.000 euros.

Vivienda de 100 m2: 89.800 euros

Entornos naturales y baja densidad de población

Creciente interés como segunda residencia

Teruel cierra el grupo con 988 euros/m2:

Vivienda de 100 m2: 98.800 euros

Mercado con baja presión de demanda

Entorno patrimonial y natural atractivo

¿Cuánto dinero necesitas para comprar una casa de 100.000 euros?

El precio de compra no es el único desembolso que debe tener en cuenta el comprador. En la práctica, adquirir una vivienda de 100.000 euros exige disponer de un ahorro previo considerable.

Entrada mínima : Los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor de compra o tasación, por lo que el comprador debe aportar 20.000 euros (20% del precio).

: Los bancos suelen financiar hasta el 80% del valor de compra o tasación, por lo que el comprador debe aportar 20.000 euros (20% del precio). Gastos e impuestos : A ello se suman los gastos de notaría, registro, gestoría e impuestos, que normalmente representan entre el 10% y el 12% del precio (entre 10.000 y 12.000 euros).

: A ello se suman los gastos de notaría, registro, gestoría e impuestos, que normalmente representan entre el 10% y el 12% del precio (entre 10.000 y 12.000 euros). Ahorro total necesario: En conjunto, para comprar una vivienda de 100.000 euros es necesario contar con aproximadamente entre 30.000 y 32.000 euros ahorrados.

En algunos casos existen ayudas públicas o avales que cubren parte de la entrada, aunque dependen del perfil del comprador y de la comunidad autónoma.

¿Qué exigen los bancos para conceder la hipoteca?

Aunque se trate de una vivienda económica, las entidades financieras mantienen los mismos criterios de riesgo:

Ingresos estables y demostrables

Nivel de endeudamiento que no supere el 30%-35% de los ingresos netos

Buen historial crediticio

Tasación alineada con el precio de compra

Si la tasación resulta inferior al precio pactado, el banco podría reducir el importe financiado, obligando al comprador a aportar más fondos propios.