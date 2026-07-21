Nuevos chalets con piscina a la venta desde 132.000 euros

Este verano han salido al mercado chalets de obra nueva desde 132.000 euros. Un precio que, aunque difícil de creer, es real. La clave está en la ubicación y en el desarrollo de nuevas promociones residenciales fuera de los grandes núcleos urbanos. Entonces, ¿dónde se encuentran estas oportunidades inmobiliarias?

¿Por qué la obra nueva gana terreno frente a la segunda mano?

El interés en estas propiedades no se explica solo por la piscina. La obra nueva incorpora elementos que hoy son decisivos en la compra:

Eficiencia energética y ahorro : Las nuevas construcciones cumplen estándares actuales que mejoran el aislamiento y reducen el consumo.

: Las nuevas construcciones cumplen estándares actuales que mejoran el aislamiento y reducen el consumo. Personalización desde el inicio : Muchas promociones permiten elegir distribución, acabados o colores. El comprador adapta la vivienda a sus necesidades antes de entrar a vivir.

: Muchas promociones permiten elegir distribución, acabados o colores. El comprador adapta la vivienda a sus necesidades antes de entrar a vivir. Garantías constructivas : Frente a la incertidumbre que puede generar una vivienda usada, la obra nueva cuenta con garantías para cubrir desperfectos y siniestros.

: Frente a la incertidumbre que puede generar una vivienda usada, la obra nueva cuenta con garantías para cubrir desperfectos y siniestros. Sin reformas ni sobrecostes : Se encuentra lista para entrar a vivir. No hay que afrontar obras ni asumir gastos imprevistos.

: Se encuentra lista para entrar a vivir. No hay que afrontar obras ni asumir gastos imprevistos. Espacios comunes y zonas verdes: En numerosos desarrollos residenciales, estos elementos forman parte del proyecto y aportan valor añadido.

Piscina privada: calidad de vida y valor a largo plazo

En provincias donde las temperaturas son elevadas durante buena parte del año, la piscina deja de ser un lujo para convertirse en un elemento funcional. Permite:

Disfrutar del verano

Favorece la vida al aire libre

Se convierte en punto de encuentro familiar

Desde el punto de vista inmobiliario, disponer de piscina incrementa el atractivo y puede reforzar el valor de la propiedad a largo plazo, especialmente en viviendas con parcela propia en entornos residenciales.

¿Dónde buscar chalets de obra nueva con piscina?

La oferta se reparte por gran parte del territorio nacional. Elegir bien la zona es clave para maximizar la inversión y el disfrute:

¿Qué tener en cuenta antes de comprar una casa así?

Para que la operación sea acertada, conviene: