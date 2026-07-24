Esta piscina natural es ideal para visitar en verano y está en Extremadura

Agua limpia de manantial, acceso gratuito, entorno de postal y pueblos con historia a pocos minutos. La Piscina Natural de Hoyos, en la Sierra de Gata, se ha convertido en uno de los destinos más buscados del verano en el interior peninsular.

No es solo un lugar para darse un baño, sino uno de esos enclaves que combinan naturaleza, tranquilidad, servicios y patrimonio.

Entre las piscinas naturales más recomendadas de Extremadura

Ubicada en el municipio de Hoyos, esta piscina natural es un amplio charco alimentado por manantiales locales. El agua es clara, fresca y limpia, algo que los visitantes destacan de forma reiterada en reseñas y valoraciones.

Además, ofrece:

Zonas de sombra natural y amplias áreas de césped.

Escalera y rampa de acceso (más comodidad y accesibilidad).

Espacios donde se puede hacer pie, ideal para familias.

Zona específica para el baño de perros.

Chiringuito (conviene reservar en temporada alta).

Aparcamiento amplio y cercano.

El acceso es libre y gratuito, aunque en julio y agosto la afluencia aumenta notablemente.

Lo que debes saber antes de ir

Para disfrutar al máximo de esta piscina en Extremadura, conviene tener en cuenta algunos aspectos prácticos:

El agua puede estar fría en primavera y a primera hora.

Es recomendable llevar calzado acuático.

Imprescindible protección solar elevada.

Se puede hacer picnic en zonas habilitadas.

En verano, mejor acudir temprano para evitar horas punta.

Una escapada completa

Uno de los grandes atractivos de Hoyos es que la experiencia no termina en el agua. El municipio conserva casas palaciegas y una plaza mayor con encanto, y forma parte de una comarca donde la arquitectura tradicional serrana sigue muy presente.

La Sierra de Gata mantiene, además, elementos culturales únicos como:

El dialecto A Fala, reconocido por su singularidad.

La tradición del encaje de bolillos.

Conjuntos históricos bien conservados.

Muy cerca se encuentran algunos de los pueblos más bonitos del norte extremeño:

Robledillo de Gata , con sus callejuelas de arquitectura serrana.

, con sus callejuelas de arquitectura serrana. San Martín de Trevejo, uno de los núcleos con más identidad cultural.

Acebo , con su antiguo barrio judío.

, con su antiguo barrio judío. Trevejo, con castillo del siglo XV y vistas privilegiadas.

Senderismo y naturaleza: el valor añadido

Para quienes buscan algo más que baño, la zona ofrece rutas señalizadas y recorridos de media montaña.

Destaca la ruta desde la Plaza Mayor de Gata hasta la Torre de la Almenara, atravesando robledales y con panorámicas abiertas hacia Portugal.

Este equilibrio entre agua, paisaje y patrimonio convierte la visita en una escapada de fin de semana completa, no en un plan de un solo día.