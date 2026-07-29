Demoledor para el Gobierno: la oferta de vivienda cae donde topan los alquileres

En las ciudades donde se han establecido límites a las rentas, la vivienda en alquiler no solo no ha experimentado una disminución de precio, sino que prácticamente ha desaparecido.

Es el mejor golpe posible a un Gobierno nefasto, porque mientras eran muchas las voces de quienes sabían que esto iba a suceder, la inefable ministra de Vivienda y toda la política sanchista insistía en lo mismo. Para nada.

El más reciente barómetro del sector revela una drástica disminución de la oferta en las zonas con topes de precios, un fenómeno que impacta directamente al Gobierno y su enfoque regulatorio, tal como indica El Mundo en su análisis sobre el colapso del mercado de alquiler en áreas tensionadas.

El resultado es un panorama cada vez más cerrado, con menos viviendas disponibles, contratos más disputados y precios que se mantienen en niveles históricos. La conjunción de límites a las rentas, inseguridad jurídica y escasez de nueva construcción traza un mapa claro: cuanto más se interviene, menos se alquila.

La oferta se contrae donde más se aplican las regulaciones

Los datos recientes del Barómetro del Alquiler indican que en 2026 la oferta residencial en España seguirá disminuyendo, con una disminución estimada del 2,1% hasta alcanzar unas 659.529 viviendas en alquiler de larga duración. Este descenso no es uniforme: se agudiza en las zonas con alta tensión, donde la ley de vivienda impone topes de precios y en las áreas con mayor presión normativa sobre los arrendadores.

De acuerdo a estas estadísticas:

España perdió 33.400 viviendas en alquiler solo en 2025, lo que representa una caída del 4,7% en comparación con el año anterior.

solo en 2025, lo que representa una caída del 4,7% en comparación con el año anterior. Para 2026 se anticipa otra merma, aunque menos significativa, sin cambio en la tendencia descendente: la oferta continúa en declive.

El mismo barómetro señala que parte de esta reducción se debe a la regulación en las áreas tensionadas, que provoca que muchas viviendas salgan del mercado residencial para ser destinadas a otros usos o a la venta.

El impacto es especialmente notable en las grandes ciudades:

Barcelona , Madrid , Baleares y provincias con alta demanda como Málaga , Valencia o Guipúzcoa albergan los alquileres más altos y enfrentan un fuerte ajuste de la oferta.

, , y provincias con alta demanda como , o albergan los alquileres más altos y enfrentan un fuerte ajuste de la oferta. En estas localidades es donde se registran más anuncios retirados y un aumento en la reconversión de pisos a alquileres de temporada o turísticos, segmentos que no se ven afectados por los topes.

A la par, el portal idealista estima que el parque de viviendas en alquiler de larga duración ha descendido hasta el 0,69% del total de viviendas existentes, muy por debajo del 1% que se registró entre 2019 y 2021. En otras palabras, hay menos viviendas que nunca disponibles para un alquiler estable.

Por qué la regulación está desocupando el mercado

Los análisis recientes sugieren varios factores que explican este fenómeno:

Desplazamiento de viviendas fuera del alquiler residencial – Parte de los propietarios optan por: – alquileres de temporada o turísticos, sin límites de precios. – la venta directa, en un marco de precios elevados. – Esto disminuye el stock disponible para inquilinos en busca de residencia habitual.

Menor incentivo para poner viviendas en el mercado – Los topes, junto con mayores obligaciones y temor a impagos, hacen que muchos pequeños propietarios opten por dejar los pisos vacíos o ponerlos en renta solo con exigencias muy estrictas.

Inseguridad regulatoria – La constante modificación de las reglas en las zonas tensionadas complica la planificación para los inversores institucionales, quienes también frenan nuevos proyectos de alquiler asequible.

La consecuencia es clara: allí donde la ley busca apaciguar los precios, lo que se enfría primero es la disposición de los arrendadores para alquilar.

Precios en niveles récord y demanda en aumento

A pesar de la reducción de la oferta —o quizás debido a ella— los precios se mantienen muy tensos. Los últimos informes indican:

Precio medio del alquiler en España:

– 14,64 €/m² en abril de 2026 , con un incremento interanual del 11,33%.

, con un incremento interanual del 11,33%. – 1.205–1.211 euros mensuales de promedio en 2026, de acuerdo con diversos barómetros.

de promedio en 2026, de acuerdo con diversos barómetros. A finales de 2025, el alquiler medio ya alcanzaba 1.184 euros, con un aumento anual del 5,9%.

La presión de la demanda está disparada:

El mercado comienza 2026 con 141–143 interesados por cada vivienda , según el Observatorio del Alquiler.

, según el Observatorio del Alquiler. En varios barrios de Barcelona y Madrid, los agentes inmobiliarios manejan listas de numerosos candidatos por piso, con visitas masivas en pocas horas.

En este contexto, los topes resultan tener un efecto limitado: cuando la oferta escasea y la demanda se desborda, el precio máximo se convierte en el nuevo mínimo, lo que lleva a que la selección se enfoque más en el perfil del inquilino que en el precio.

Comparativa rápida por territorios

Territorio Precio medio mensual (€) Rasgos clave Baleares 1.676 Escasez significativa, alta presión turística Barcelona 1.644 Fuerte intervención, demanda récord Madrid 1.606 Zona tensionada, caída de oferta Provincias baratas 530–600 Menor presión, mayor disponibilidad

La disparidad geográfica muestra que el problema no es exclusivamente nacional, sino que se concentra en núcleos urbanos que han aplicado con mayor énfasis las medidas de la ley de vivienda.

El Gobierno, entre la narrativa y la realidad

El análisis oficial sostiene que los topes son imprescindibles para asegurar el acceso a la vivienda y frenar aumentos “desmesurados”. Sin embargo, los datos de barómetros privados y portales inmobiliarios presentan un panorama diferente: menos pisos, precios que siguen altos y una demanda en constante crecimiento.

A la vez, la respuesta de políticas públicas se queda atrás frente a la problemática:

Aproximadamente el 20% de las nuevas viviendas iniciadas son de tipo protegido, un avance notable pero insuficiente ante un déficit superior a los 700.000 hogares acumulados en los últimos años.

son de tipo protegido, un avance notable pero insuficiente ante un déficit superior a los 700.000 hogares acumulados en los últimos años. Los proyectos de alquiler asequible tardan años en materializarse, mientras que los efectos de la regulación sobre la oferta son inmediatos.

La paradoja es palpable: el Gobierno defiende su ley como herramienta para aumentar el acceso, pero las estadísticas más recientes indican que donde más se aplica, menor es la disponibilidad de vivienda para los inquilinos.

Curiosidades (demoledoras) del nuevo alquiler en España

En ciertas áreas tensionadas, el efecto práctico del tope ha sido que todos los anuncios se ajustan al máximo permitido , sin posibilidades de bajar el precio.

, sin posibilidades de bajar el precio. Los portales han detectado que muchos propietarios han comenzado a emplear expresiones como “ solo se aceptan perfiles muy solventes ”, una manera indirecta de sustituir el precio por filtros de renta y estabilidad.

”, una manera indirecta de sustituir el precio por filtros de renta y estabilidad. La presión en el alquiler está obligando a muchas familias jóvenes a abandonar Barcelona y Madrid , en busca de municipios cercanos donde los precios aún son asequibles.

y , en busca de municipios cercanos donde los precios aún son asequibles. En localidades costeras, el número de lugares con oferta de alquiler se ha triplicado en cinco años, pero ninguno ha visto descensos en precios desde 2021, lo que demuestra que la demanda absorbe cualquier vivienda que se incorpore al mercado.

Mientras tanto, el segmento de alquiler turístico está en auge: desde 2023, el alquiler de corta duración ha crecido más de un 40%, justo el área donde no existen restricciones y donde los propietarios se sienten más cómodos operando al margen de la ley de vivienda.

En este nuevo escenario del alquiler, la verdadera limitación no radica en la normativa, sino en lo que las familias pueden permitirse pagar sin desajustar su presupuesto mensual.