El mayor embalse de España está en Extremadura y tiene el tamaño de una ciudad

El embalse de La Serena, en Badajoz, es el más grande de España por capacidad y superficie, con 3.232 hm³. Pero su importancia va más allá de las cifras. Esta gigantesca reserva de agua resulta esencial para el abastecimiento, el regadío y la producción energética.

¿Dónde está el embalse de La Serena?

El embalse de La Serena se encuentra en la provincia de Badajoz (Extremadura), sobre el río Zújar, afluente del Guadiana.

Estos son los datos clave que lo sitúan en lo más alto del ranking:

Capacidad máxima : 3.232 hectómetros cúbicos (hm³)

: 3.232 hectómetros cúbicos (hm³) Superficie inundada : cerca de 14.000 hectáreas

: cerca de 14.000 hectáreas Ranking europeo : tercer embalse más grande de Europa

: tercer embalse más grande de Europa Función principal: regulación hídrica y regadío agrícola

Para entender su magnitud: sus 14.000 hectáreas equivalen a miles de campos de fútbol cubiertos de agua. Asimismo, se trata del mayor “mar interior” de España.

Una infraestructura decisiva frente a la sequía

Construido entre 1985 y 1990, dentro de los grandes planes hidráulicos del siglo XX, La Serena nació con un objetivo claro: garantizar recursos hídricos al suroeste peninsular.

En un país con precipitaciones irregulares, su capacidad permite:

Asegurar el suministro agrícola.

Regular caudales en épocas críticas.

Servir de colchón estratégico ante periodos prolongados de sequía.

En términos teóricos, podría garantizar agua durante décadas en su ámbito de influencia. En un escenario de incertidumbre climática, esto lo convierte en una infraestructura clave.

De comarca ganadera a “mar interior”

Antes de la presa, La Serena era sinónimo de dehesas y ganadería extensiva. La creación del embalse transformó el paisaje y la economía local.

Hoy, donde antes predominaba el secano, se extiende una lámina de agua que ha abierto nuevas actividades:

Turismo rural

Deportes náuticos

Pesca deportiva

Escapadas de naturaleza

El embalse no solo almacena agua: ha generado un nuevo relato territorial.

¿Qué ver en el entorno del embalse?

El atractivo no es solo paisajístico. En sus alrededores destacan:

Los cinco embalses más grandes de España

Aunque España cuenta con más de 350 grandes presas, solo cinco superan los 1.500 hm³:

La Serena (Badajoz) – 3.232 hm³ Alcántara (Cáceres) – 3.162 hm³ Almendra (Salamanca) – 2.648 hm³ Buendía (Guadalajara) – 1.638 hm³ Mequinenza (Zaragoza) – 1.530 hm³

La Serena lidera con claridad el ranking nacional.