Estos son los barrios de Madrid donde invertir en vivienda es más rentable

La disparidad entre los barrios acomodados y los populares de Madrid ya no se mide únicamente en términos de renta o nivel educativo, sino también en la rentabilidad que ofrece adquirir un piso para alquilar, tal como señala Los barrios de Madrid más rentables para invertir en vivienda.

En aquellas áreas donde el precio por metro cuadrado aún se mantiene razonable, la rentabilidad bruta del alquiler supera notablemente la de los distritos tradicionalmente asociados a un alto poder adquisitivo.

Las estadísticas más recientes posicionan a Orcasitas (distrito de Usera) como el barrio más rentable de la capital, alcanzando una rentabilidad bruta cercana al 8,1 %, gracias a la combinación de precios de compra asequibles y alquileres en incremento.

A su lado destacan San Diego y Entrevías en Puente de Vallecas, así como Los Cármenes y Lucero en Latina, todos con rentabilidades que oscilan entre el 6 % y el 7 %. Estas son áreas que, hasta hace algunos años, apenas figuraban en los informes de inversión y que en la actualidad concentran un considerable interés por parte de pequeños ahorradores.

Dónde está hoy la rentabilidad en Madrid

Los estudios que se han publicado este verano trazan un mapa claro: los mejores rendimientos ya no se encuentran en Salamanca, Chamartín o Chamberí, sino en los barrios populares del sur y sureste. Mientras que los distritos más lujosos presentan rentabilidades brutas por alquiler que oscilan entre el 3 % y el 4,5 %, los barrios obreros sobrepasan con soltura el 6 % e incluso rozan el 8 %.

Tabla orientativa de rentabilidades brutas en 2026 (vivienda en alquiler):

Barrio / zona Distrito Rentabilidad bruta estimada Orcasitas Usera ~8,1 % San Diego Puente de Vallecas ~7,0 % Los Cármenes Latina ~6,8 % Lucero Latina ~6,7 % Entrevías Puente de Vallecas ~6,3 % Palomeras Sureste Puente de Vallecas ~6,0 % Distritos prime (Salamanca, Chamartín, Chamberí) norte y centro 3–4,5 %

Este contraste tiene una razón clara: aunque el alquiler ha experimentado un fuerte aumento en toda la ciudad, los precios de compra en estos barrios siguen siendo muy inferiores a los de las zonas más exclusivas. Para una vivienda media, la cuota de la hipoteca resulta bastante más asequible, lo que agranda el porcentaje del alquiler en relación al coste total.

Perfil del inversor y riesgos

En estas áreas, el perfil del inversor habitual es el siguiente:

Ahorro medio, entre 150.000 y 250.000 euros, complementado con hipoteca.

Interés en obtener ingresos mensuales estables, más que en obtener plusvalías rápidas.

Aceptación de una rotación mayor y de una gestión activa del alquiler.

A cambio de una rentabilidad superior, también hay que considerar diferentes riesgos:

Mayor volatilidad de precios si el ciclo económico se complica.

Más exposición a cambios en las regulaciones del alquiler y posibles modificaciones fiscales.

Necesidad de seleccionar correctamente tanto el edificio como la calle y el tipo de inquilino.

¿Es buen momento para comprar o conviene esperar?

La gran incógnita que plantea 2026 en España es si es apropiado ingresar ahora en el mercado o esperar a que los tipos de interés se relajen. El Euríbor ha disminuido su ascenso respecto a los años 2023-2024, pero las hipotecas todavía son considerablemente más costosas que antes de la crisis inflacionaria, lo que se traduce en cuotas que resultan difíciles para numerosas familias.

Hoy, se enfrenta este delicado equilibrio:

Tipos de interés aún elevados, aunque ya sin subidas bruscas.

Alquiler en aumento en las grandes urbes, con incrementos interanuales de dos dígitos en algunas zonas de Madrid .

. Oferta de vivienda restringida en el centro y primer anillo, lo que sostiene los precios a pesar del encarecimiento del financiamiento.

Para un comprador que busca una vivienda habitual, las claves son:

Calcular con precisión la carga financiera futura (tipo fijo o mixto, plazo, esfuerzo sobre ingresos). Evaluar si el alquiler de su área le cuesta ya tanto como una hipoteca razonable. Contar con un margen de seguridad frente a aumentos de tipos y gastos extraordinarios.

En el caso de los inversores, el momento sigue siendo atractivo en los barrios mencionados siempre que:

La rentabilidad bruta supere claramente el coste total de la financiación y los gastos.

Se contemple un horizonte mínimo de 8–10 años.

Se diversifique, evitando concentrar todo en un único activo o barrio.

Impuestos y otros gastos que recortan la rentabilidad

La cifra de rentabilidad bruta es solo el primer paso. Al pasar a la rentabilidad neta, es necesario descontar:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Tasa de basuras y otros tributos municipales.

Gastos de Comunidad, derramas y mantenimiento.

Seguro de hogar y, si se desea, seguro de impago.

IRPF sobre los ingresos del alquiler, con la deducción aplicable a vivienda habitual según la normativa vigente.

En muchos casos, una rentabilidad bruta del 7 % se transforma en una rentabilidad neta real cercana al 4–5 %, dependiendo de la fiscalidad y del nivel de gastos del edificio. Por eso es crucial ajustar los cálculos de barrio a barrio, piso a piso.

Lista rápida de conceptos que no hay que olvidar:

Gastos de compra (ITP o IVA, notaría, registro, gestoría).

Posibles reformas iniciales.

Vacíos de alquiler entre inquilinos.

Comisión de agencia, si se delega la gestión.

El impacto de Valdecarros: una “ciudad” nueva dentro de Madrid

Mientras los barrios consolidados del sur lideran la rentabilidad del alquiler, Madrid se prepara para un cambio urbanístico significativo en el sureste: Valdecarros, en Villa de Vallecas. Se trata del mayor desarrollo residencial en marcha en España, con 51.656 viviendas previstas y capacidad para alrededor de 150.000 habitantes, lo que es equiparable a una ciudad como Logroño.

Los planes contemplan:

Más del 55 % de las viviendas contarán con algún tipo de protección pública, posicionándola como la mayor bolsa de vivienda asequible prevista en la capital en las próximas dos décadas.

de las viviendas contarán con algún tipo de protección pública, posicionándola como la mayor bolsa de vivienda asequible prevista en la capital en las próximas dos décadas. Alrededor del 40 % del suelo reservado para zonas verdes y espacios libres.

del suelo reservado para zonas verdes y espacios libres. Se prevé que la construcción de las primeras promociones comience entre 2026 y 2027, con las entregas de llaves programadas para finales de 2028 y 2029.

Para el mercado, Valdecarros puede:

Aliviar la presión sobre los precios en parte del este y sureste de la ciudad.

Crear nuevas oportunidades de inversión tanto en vivienda protegida como libre.

Reconfigurar la demanda en barrios cercanos como Villa de Vallecas o Puente de Vallecas, donde la rentabilidad es alta pero la oferta es escasa.

¿Comprar o alquilar? Una decisión cada vez más táctica

La disyuntiva entre comprar o alquilar se ha vuelto muy táctica en Madrid:

En los barrios prime, el alquiler sigue siendo la opción preferida para quienes no disponen de mucho capital: la entrada para comprar es muy alta y la rentabilidad para el propietario es relativamente baja.

En los barrios populares con buenas conexiones de transporte, comprar sigue siendo una manera de pagar menos al mes que lo que costaría el alquiler, siempre que la hipoteca sea razonable.

En zonas emergentes como Tetuán o partes de Arganzuela, muchas familias consideran optar por la compra antes de que las reformas y la gentrificación encarezcan aún más los precios.

Pequeña guía práctica:

Hacer una compra tiene más sentido si se va a residir al menos 8–10 años en la vivienda, se asume la gestión y se cuenta con un colchón financiero.

Alquilar es una opción más lógica cuando se busca flexibilidad residencial, se prevé mudarse de ciudad o barrio, o si el esfuerzo inicial de la compra resulta excesivo en comparación con los ingresos.

Curiosidades del “nuevo mapa” inmobiliario madrileño