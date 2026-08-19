Flex living en España: la nueva forma de vivir con libertad, servicios y comunidad

Entre ellas destaca el flex living, un modelo que combina apartamentos amueblados, estancias flexibles y servicios pensados para facilitar el día a día.

En España, este mercado está experimentando un fuerte crecimiento. Solo en los últimos cuatro años, los alojamientos de corta y media estancia han atraído más de 4.000 millones de euros de inversión, con más de 3.400 millones concentrados en el segmento de media estancia o flex living. Madrid se ha convertido en el principal foco de inversión, concentrando el 83% del volumen.

En este contexto nace y crece The Flexy Living, una propuesta que entiende el alquiler desde una perspectiva diferente: vivir con más libertad y menos complicaciones.

¿Qué es realmente el flex living?

El flex living es un modelo residencial pensado para quienes buscan algo diferente al alquiler tradicional.

La vivienda se entrega preparada para vivir, mientras que determinados servicios y espacios comunes forman parte de la experiencia. El objetivo es simplificar procesos y ofrecer una mayor capacidad de adaptación a las circunstancias de cada persona.

La duración de la estancia, los servicios disponibles o la posibilidad de utilizar espacios como coworking, gimnasio o zonas de ocio convierten la vivienda en algo más que un apartamento.

Es una forma de vivir diseñada para adaptarse a la persona y no al contrario.

Flexibilidad: vivir según tus necesidades

Una de las principales características del flex living es precisamente la flexibilidad.

No todas las personas necesitan el mismo tipo de vivienda ni durante el mismo periodo. Un profesional trasladado temporalmente a Madrid puede necesitar un apartamento durante unos meses; una persona que cambia de ciudad puede buscar una solución mientras encuentra su vivienda definitiva; y alguien que trabaja en remoto puede valorar especialmente disponer de espacios preparados para trabajar.

The Flexy Living parte de esta realidad y ofrece apartamentos pensados para diferentes tipos de estancias, permitiendo al residente decidir cuándo llega, cuánto tiempo quiere quedarse y cómo quiere disfrutar de su vivienda.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 200 apartamentos en Madrid.

Una vivienda que incorpora servicios

El valor del flex living no está únicamente en la flexibilidad del contrato o de la estancia.

También está en todo aquello que permite hacer más sencilla la vida cotidiana.

En The Flexy Living, los residentes tienen acceso a servicios y espacios como Wi-Fi, limpieza, lavandería, gimnasio, cafetería, coworking, pista de pádel, zonas de ocio, parking y espacios para eventos.

La combinación de vivienda privada y servicios compartidos permite que cada residente pueda decidir qué utiliza en cada momento.

Trabajar desde el coworking, entrenar en el gimnasio, jugar al pádel, tomar algo en la cafetería o simplemente desconectar en el apartamento.

La clave está en poder elegir.

Vivir solo sin estar aislado

Otra de las características que diferencia al flex living del alquiler tradicional es la importancia de los espacios comunes.

Tener un apartamento privado permite mantener la intimidad y la independencia. Al mismo tiempo, disponer de zonas compartidas crea oportunidades para conocer a otras personas y formar parte de una comunidad.

Esta combinación entre privacidad y conexión responde a una necesidad cada vez más presente en las grandes ciudades: tener un hogar propio sin renunciar a las posibilidades de socialización.

En The Flexy Living, la comunidad forma parte de esta filosofía. Cada residente puede decidir cuándo quiere conectar con su entorno y cuándo prefiere disfrutar de su propia intimidad.

¿Qué valoran quienes ya han vivido en The Flexy Living?

La experiencia de quienes ya han utilizado este modelo de alojamiento permite entender mejor qué aspectos tienen mayor importancia.

En la propia web de The Flexy Living aparecen testimonios que destacan precisamente la capacidad de adaptar los espacios a las necesidades personales, la calidad de las instalaciones, la atención del equipo y el cuidado en el diseño y las comodidades.

Uno de los residentes destaca que la posibilidad de adaptar los espacios a sus necesidades le ha facilitado trabajar desde casa, mientras que otros ponen el foco en las instalaciones, el personal y la atención al detalle.

Son aspectos que reflejan una tendencia más amplia: quienes optan por el flex living no buscan únicamente una vivienda amueblada, sino una experiencia residencial capaz de facilitar su día a día.

The Flexy Living y la evolución del mercado residencial

El crecimiento del flex living está atrayendo cada vez más capital y nuevos operadores al mercado español.

Grandes grupos inmobiliarios y fondos de inversión están apostando por este modelo, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. La previsión de crecimiento del sector está impulsando la creación de nuevos proyectos y aumentando la oferta disponible para profesionales, expatriados, estudiantes y personas que necesitan soluciones residenciales temporales.

En este escenario, The Flexy Living representa una de las marcas que están contribuyendo a desarrollar esta nueva forma de entender el alquiler en España.

Su propuesta combina apartamentos preparados para vivir con servicios, espacios comunes y diferentes posibilidades de estancia.

Apartamentos flex living en Madrid

Madrid se ha convertido en uno de los principales mercados para el desarrollo del flex living en España, tanto por la demanda residencial como por su capacidad para atraer profesionales, empresas y población internacional.

Para quienes buscan una alternativa al alquiler tradicional, los apartamentos flex living en Madrid permiten combinar la independencia de una vivienda privada con servicios y espacios que simplifican la vida cotidiana.

The Flexy Living cuenta actualmente con diferentes ubicaciones en Madrid, incluyendo Tres Cantos y Valdebebas, y continúa desarrollando su propuesta de alojamiento flexible en la Comunidad de Madrid.

El futuro del flex living: más que una vivienda

El crecimiento de este modelo demuestra que el concepto de hogar está evolucionando.

La vivienda del futuro tendrá que responder a estilos de vida cada vez más diversos: personas que cambian de ciudad, profesionales que trabajan en remoto, trabajadores desplazados, expatriados, parejas que buscan flexibilidad o personas que simplemente prefieren no asumir las condiciones de un alquiler residencial convencional.

El flex living ofrece una respuesta a estas nuevas necesidades al combinar tres elementos fundamentales: flexibilidad, servicios y comunidad.

Y esa combinación es precisamente la que está transformando la manera de entender el alquiler en las grandes ciudades.

The Flexy Living apuesta por esta nueva forma de vivir: apartamentos preparados para adaptarse a cada persona, espacios pensados para trabajar y disfrutar y la libertad de decidir cómo, cuándo y con quién vivir.

Porque ser flexible no significa únicamente poder cambiar de casa.

Significa tener la libertad de hacer de tu hogar un espacio que se adapte a tu vida.