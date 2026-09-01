La cala entre Murcia y Almería que combina aguas turquesas, cuevas y piscinas naturales

Entre las costas de Murcia y Almería se esconde Cala de los Cocedores, un enclave de apenas 167 metros que ha pasado de ser un secreto al que solo se llegaba tras una larga caminata a convertirse en una escapada cada vez más buscada.

También conocida como Cala Cerrada, esta playa reúne varios de los ingredientes que explican su creciente popularidad: aguas tranquilas, peces visibles cerca de la orilla, formaciones rocosas moldeadas por el mar, cuevas de arenisca y todos los servicios suficientes para pasar el día sin renunciar al paisaje natural.

¿Dónde se encuentra la Cala de los Cocedores?

Cala de los Cocedores se encuentra en el límite costero entre Águilas (Murcia) y Pulpí (Almería), muy cerca de otros puntos turísticos del levante almeriense como San Juan de los Terreros.

Su ubicación la convierte en una alternativa atractiva tanto para quienes pasan sus vacaciones en la costa murciana como para quienes se alojan en Almería.

También está relativamente próxima a Cartagena, aunque conviene planificar bien el desplazamiento si se viaja en verano o durante fines de semana.

Una de las playas más buscadas

La cala destaca por una combinación poco habitual en un destino con acceso por carretera: ofrece servicios de playa, restauración y aparcamiento, pero conserva una imagen de costa protegida por paredes rocosas y acantilados.

Estos son sus principales atractivos:

Agua clara y generalmente calmada , adecuada para un baño relajado.

, adecuada para un baño relajado. Zonas poco profundas , interesantes para familias, siempre con supervisión de menores.

, interesantes para familias, siempre con supervisión de menores. Peces y fondos visibles , que permiten disfrutar del snorkel sin alejarse demasiado de la orilla.

, que permiten disfrutar del snorkel sin alejarse demasiado de la orilla. Piscinas naturales entre rocas , un reclamo para pequeños y mayores.

, un reclamo para pequeños y mayores. Cuevas y relieves de arenisca , esculpidos por la erosión del mar.

, esculpidos por la erosión del mar. Acantilados que resguardan la playa y refuerzan la sensación de estar en un enclave aislado.

El resultado es un espacio pensado para pasar varias horas: nadar, explorar el litoral con gafas de buceo, descansar en la arena o simplemente contemplar el paisaje.

Las cuevas y su vínculo con el esparto

El nombre de esta playa no es casual. Durante el siglo XX, el entorno estuvo ligado al tratamiento del esparto, una fibra vegetal con usos tradicionales en la elaboración de cuerdas, cestos, esteras y otros productos.

Los llamados cocedores eran balsas de agua salada en las que el esparto permanecía varias semanas. El objetivo era ablandar y fermentar sus fibras antes de trabajarlas. Esta actividad dejó huella en una zona que fue uno de los focos españoles vinculados a esta industria.

Las cuevas y cavidades de roca arenisca añaden interés visual al paseo por la cala, pero requieren prudencia: no conviene acceder a zonas inestables, trepar por paredes erosionadas ni alterar el entorno.

¿Es una cala recomendable para ir con niños?

Sí, aunque con las precauciones habituales de cualquier jornada de playa. Las aguas poco profundas y las piscinas naturales facilitan el baño de los más pequeños, mientras que la transparencia del agua convierte la visita en una actividad completa.

Para aprovecharla en familia conviene llevar:

Gafas de buceo o máscara de snorkel.

Escarpines, por la presencia de rocas.

Agua y protección solar.

Sombrilla propia si no se dispone de alquiler.

Una bolsa para recoger todos los residuos.

En temporada puede haber vigilancia y salvamento, pero la disponibilidad y condiciones del servicio pueden variar.

¿Qué servicios hay en la zona?

En su entorno se pueden encontrar:

Restaurantes.

Aseos públicos.

Lavapiés.

Alquiler de hamacas y sombrillas.

Servicio de salvamento y socorrismo en temporada.

Aparcamiento cercano, frecuentado también por autocaravanas.

La afluencia aumenta en verano, por lo que quienes busquen un ambiente más tranquilo deberían optar por primera hora de la mañana, días laborables, primavera o comienzos de otoño.

¿Cómo llegar a Cala de los Cocedores?

La llegada puede hacerse por carretera, caminando o desde el mar: