La Marina: una urbanización con chalets con piscina cerca de la playa en San Fulgencio

La urbanización La Marina, en San Fulgencio, se ha consolidado como una de las zonas residenciales con mayor atractivo para familias, jubilados, teletrabajadores y público internacional.

Su fortaleza radica en la amplia oferta de viviendas con jardín, terraza o piscina, una comunidad multicultural consolidada y una red de servicios que le permite funcionar, en la práctica, como una pequeña ciudad residencial.

La Marina, ¿dónde está y qué la hace diferente?

La urbanización La Marina se encuentra en San Fulgencio, en la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de la provincia de Alicante. Está a pocos kilómetros de las playas de La Marina y ofrece un acceso cómodo a municipios como Guardamar del Segura, Santa Pola, Elche y Torrevieja.

También cuenta con una buena conexión al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, situado a poco más de media hora en coche. La carretera N-332, uno de los ejes viarios del litoral alicantino, permite, además, conectar con facilidad con diferentes puntos de la costa.

Chalets, villas y viviendas con amplio espacio exterior

La variedad inmobiliaria es uno de los pilares de La Marina. Esta zona mantiene una presencia notable de chalets independientes, villas y bungalows, aunque también hay adosados y apartamentos para presupuestos o necesidades diferentes.

Los inmuebles de esta zona se caracterizan por tener:

Piscina privada o zonas comunitarias con piscina.

o zonas comunitarias con piscina. Jardines y patios para disfrutar del clima mediterráneo.

para disfrutar del clima mediterráneo. Terrazas, porches y soláriums .

. Parcelas que, en muchos casos, aportan más privacidad que las de áreas costeras más densamente urbanizadas.

Espacios adecuados para estancias largas, teletrabajo o convivencia familiar.

A esta oferta se suma la vivienda de estilo contemporáneo, especialmente entre la obra nueva y los inmuebles reformados: diseños abiertos, grandes ventanales, cocinas integradas y soluciones de eficiencia energética.

Vivir cerca de la Playa de La Marina: mar, dunas y pinares

La cercanía a la Playa de La Marina es uno de los argumentos más potentes de la zona. El arenal se integra en un entorno caracterizado por dunas y pinares, lo que aporta una imagen menos urbanizada que la de otros tramos de costa donde las edificaciones se concentran junto al mar.

El atractivo aumenta en verano, cuando crece la afluencia turística. No obstante, La Marina conserva actividad durante todo el año gracias a su población estable, un aspecto esencial para quien no busca una urbanización estacional o vacía fuera de temporada.

Una urbanización con servicios para vivir los doce meses

La Marina destaca por su capacidad para cubrir las necesidades del día a día. La urbanización dispone de: