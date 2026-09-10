Idealista sacude el mercado inmobiliario francés: abre operaciones y refuerza su internacionalización

Idealista ha iniciado sus operaciones en Francia con el objetivo de convertirse en una plataforma de referencia para los profesionales inmobiliarios del país. La compañía española, líder en España, Italia y Portugal, lanza idealista.fr tras 27 años de actividad y da así un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional.

La entrada en Francia coloca a idealista ante un mercado más amplio y competitivo, pero también le permite trasladar una fórmula que ya conoce bien: reunir oferta inmobiliaria, profesionales y usuarios en una misma plataforma. La compañía quiere que los clientes franceses encuentren una experiencia de navegación sencilla, rápida y segura, similar a la que ya utilizan millones de personas en los mercados donde opera.

El desembarco también introduce una alternativa para las agencias y los intermediarios inmobiliarios franceses. Idealista asegura que su propuesta busca aportar más transparencia al mercado y dar mayor libertad comercial a los profesionales. La plataforma pretende ayudarles a ampliar su cartera de clientes y a conectar con compradores e inquilinos mediante herramientas digitales, datos y funcionalidades orientadas a generar oportunidades medibles.

La compañía ya dispone de oficinas en París y está formando un equipo local para desarrollar la actividad en Francia. La persona elegida para dirigir esta etapa es Aurélien Flament, una figura con una trayectoria consolidada en el sector inmobiliario y tecnológico francés. Flament trabajó durante 14 años en Leboncoin Immobilier, donde contribuyó al crecimiento de la plataforma hasta convertirla en uno de los referentes del mercado.

Su misión será construir la presencia de idealista en Francia, gestionar la cartera de clientes que la empresa ya tiene en el país y abrir nuevas oportunidades comerciales. Idealista ya trabajaba con clientes franceses, especialmente en zonas fronterizas con España e Italia, antes de anunciar el lanzamiento formal de idealista.fr.

Jesús Encinar, fundador y consejero delegado de idealista, ha reconocido que la entrada en Francia supone “un reto enorme”. El empresario ha asegurado que la compañía afronta el proyecto “con el mayor respeto y con una enorme responsabilidad”. Encinar ha defendido que los 27 años de colaboración con miles de profesionales inmobiliarios europeos han permitido a idealista conocer las particularidades de distintos mercados y desarrollar herramientas adaptadas a sus necesidades.

La compañía llega con una estrategia comercial ofensiva. Medios especializados han señalado que idealista prevé ofrecer durante un año la publicación gratuita de anuncios a los agentes inmobiliarios franceses para acelerar la incorporación de profesionales y competir con las plataformas ya establecidas. Tras ese periodo, la empresa pretende presentar unas condiciones comerciales inferiores a las de sus competidores actuales, según declaraciones recogidas por medios del sector.

Idealista cuenta con una dimensión considerable para afrontar este desafío. La empresa asegura que dispone de más de 1,5 millones de anuncios activos, 7,3 millones de usuarios mensuales y más de 200 millones de visitas al mes en el conjunto de Europa. Además, más de 70.000 profesionales inmobiliarios utilizan sus servicios para gestionar carteras y contactar con potenciales compradores e inquilinos.

La tecnología ocupa un papel central en la propuesta. Idealista ha desarrollado soluciones para facilitar la gestión de anuncios, mejorar la calidad de los datos y medir las oportunidades comerciales que reciben las agencias. Muchas de esas herramientas se concentran en su aplicación móvil, que la empresa considera uno de sus principales activos para conectar la oferta con la demanda.

El lanzamiento francés refuerza una trayectoria internacional poco habitual entre las empresas tecnológicas españolas. Idealista no solo ha salido de su país de origen, sino que también se ha consolidado en Portugal e Italia, donde compite con plataformas locales y mantiene una posición destacada. Ahora afronta el reto más ambicioso de su expansión: ganarse la confianza de los profesionales franceses y demostrar que su modelo puede adaptarse a un mercado con actores propios y hábitos de búsqueda diferentes.

Con oficinas en París, un responsable local con experiencia y una oferta inicial pensada para atraer agencias, idealista.fr empieza su recorrido con una meta clara: convertirse en una opción relevante para comprar, vender y alquilar vivienda en Francia.