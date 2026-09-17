Madrid consolida su posición como el mercado inmobiliario más tensionado de España: precios récord y menos compraventas

En Madrid afrontan una nueva etapa inmobiliaria marcada por una gran contradicción: el precio de la vivienda sigue al alza mientras el número de compraventas se enfría.

Desde WGI han realizado un Informe de mercado que mostró que la capital ha superado por vez primera los 6.000 euros por metro cuadrado el pasado mes de junio de 2026, después de haber alcanzado los 6.013 euros. Si echamos un vistazo a los datos de la Comunidad de Madrid, el valor medio llegó a 4.786 euros por metro cuadrado.

La evolución ha hecho que se plantee una pregunta clave para los propietarios y compradores: ¿cómo es posible que los precios sigan subiendo si cada vez se hacen menos operaciones? La respuesta la encontramos en la combinación de una oferta insuficiente, una demanda que sigue siendo sólida y un mercado que es cada vez más selectivo, en el que las viviendas bien ubicadas y valoradas han concentrado una parte importante de la actividad.

Precios máximos en la capital

El dato máximo por metro cuadrado que ha superado los 6.013 euros es un nuevo máximo, pero que no se limita solamente a las zonas de mayor exclusividad. Los municipios periféricos y distritos del sur también están encareciéndose, por lo que hay un margen de precios mayor y en el que algunos compradores buscan opciones ante la poca accesibilidad en las zonas del centro.

Dicho desplazamiento es de los elementos que más destaca la WGI. Los que eran municipios del área metropolitana y barrios que eran más económicos, ahora captan parte de la demanda que es incapaz de asumir precios de otras localizaciones mejores.

Por este motivo, el crecimiento ya no está concentrado solo en Salamanca, Chamberí, Chamartín o Retiro y empieza a ganar intensidad en otras zonas de la región.

Eso sí, en el informe se advierte que se están moderando las tasas de crecimiento en las zonas más prime. No significa que los precios bajen, pero sí que avanzan a un ritmo más lento después de años de fuertes aumentos. En esta serie de enclaves, el nivel de partida es tan alto que cada vez es más complejo que se mantengan porcentajes de crecimiento parecidos.

Menos operaciones, pero actividad elevada

El volumen acumulado de compraventas bajó en el primer semestre, una señal de enfriamiento frente al ritmo que había antes. Eso sí, junio obtuvo el mejor dato para este mes en los últimos 19 años. Lo cierto es que el mercado puede perder operaciones si hablamos en términos acumulados, y a la vez, mantener un nivel de actividad alto.

La demanda no se puede decir que haya desaparecido, pero sí que es más exigente. Se compara más, se ajustan los presupuestos y se descartan más rápidamente los inmuebles que tienen un elevado precio, una mala ubicación o deficiencias a nivel constructivo.

El crédito mantiene el pulso

El mercado hipotecario sigue respaldando esta actividad. Pese a que acceder a la financiación es más selectivo que en las etapas de tipos bastante bajos, el crédito continúa fluyendo hacia unos perfiles más solventes. El empleo sigue fuerte, Madrid tiene atractivo económico y han llegado compradores que tienen capacidad de ahorro o inversión que sostienen la demanda financiada.

El alquiler añade presión

La tensión que se vive en la compraventa está relacionada también con la situación que vive el alquiler. Hay poca oferta y precios altos, lo que hace que los hogares tengan más complicado encontrar una alternativa estable.

Los que no pueden comprar se quedan más tiempo en situación de alquiler, lo que aumente la competencia por cada vivienda que haya disponible.

Un mercado más selectivo

Toda situación obliga a los propietarios y compradores a que se cambie de estrategia. Para el que vende, fijar un precio que sea muy alto puede llegar a reducir las visitas y hacer que se alarguen los plazos, pese a que el mercado mantenga su tendencia alcista.

Para el que compra, esperar que se produzca una bajada generalizada, puede que no sea suficiente si la oferta continua es limitada y los mejores inmuebles siguen siendo cada vez más caros.

“Estamos viendo un mercado mucho más selectivo. Ya no basta con poner una vivienda en venta para conseguir el mejor resultado. La diferencia entre una estrategia correcta y otra improvisada puede ser enorme para el propietario”, señalan desde WGI.

Todo esto hace que la valoración inicial pase a ser una decisión determinante. En este sentido, es interesante que WGI ofrece a toda vivienda en venta una valoración gratuita y asesoramiento para definir un precio acorde con el mercado.

Conclusiones

Madrid no está viviendo una contradicción, sino una transformación: se venden menos viviendas que antes, pero al haber poca oferta y la resistencia que tiene la demanda ha hecho que sigan manteniéndose los precios en máximos.