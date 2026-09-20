El abogado progre que ha denunciado a Ayuso por el ático vive de inquiokupa en Madrid

La historia del polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid ha sumado un nuevo y sorprendente personaje: el abogado de izquierdas que dio inicio a la controversia.

Según revela la periodista Teresa Gómez este 20 de septiembre de 2026 en de The Objective, este letrado lleva meses viviendo de inquiokupa en una vivienda alquilada en el sur de la capital.

La narrativa se entrelaza con una denuncia de malversación de recursos públicos, una intensa lucha política y un evidente interrogante sobre la credibilidad del denunciante.

La paradoja resulta evidente: quien se erige como defensor del patrimonio público por un ático valorado en 6,3 millones de euros, sería al mismo tiempo alguien que se beneficia del sistema al continuar ocupando un inmueble privado, desoyendo los requerimientos del propietario para que desaloje la vivienda.

Esta revelación, en medio de una polémica ya de por sí intensa, aporta munición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y refuerza el discurso del PP en Madrid sobre la “hipocresía” de cierta ala de la izquierda.

De la denuncia contable al foco mediático

La historia comienza a inicios de agosto, cuando el abogado Francisco Javier Flores —conocido como Javier Flores en algunas informaciones— interpone una denuncia ante el Tribunal de Cuentas. En su queja, señala a los responsables de la empresa pública Planifica Madrid, que compró y luego vendió el ático de lujo en Chamberí por 6,3 millones de euros. En su documento, acusa a los gestores de un presunto delito de “alcance o menoscabo de caudales públicos”, argumentando que se ha causado un daño “cierto, evaluable e irreversible” al patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Los pilares de esta denuncia se sustentan en tres aspectos:

Adquisición de una vivienda con fondos públicos, sin documentación que respalde una finalidad pública concreta.

Empleo de un mecanismo jurídico que, según el abogado, sorteó los controles previos establecidos por la normativa patrimonial.

Reventa del inmueble solo tres meses y medio después, sin que se haya utilizado, lo que genera una percepción de improvisación y falta de transparencia.

A su vez, la vía penal y la jurisdicción ordinaria siguen su propio curso. El Juzgado de Instrucción de Madrid investiga varias denuncias contra Planifica Madrid por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la compra del ático. La juez ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si el juzgado tiene competencia para continuar con la investigación, lo que convierte este proceso judicial en uno de los puntos neurálgicos de la legislatura madrileña.

El perfil del abogado y la sombra del inquiokupa

De acuerdo con la información de The Objective, el abogado que lidera la primera ofensiva contable en relación al ático ha estado residiendo durante meses en un alquiler en el sur de Madrid, sin abonar el alquiler de forma continua. El propietario ha realizado requerimientos para que salde la deuda o devuelva las llaves, y, ante su negativa, el letrado se ha “atrincherado” en el piso. En términos prácticos, se le define como “inquilino moroso que vive a expensas del patrimonio de un particular”.

Este retrato trae consigo varias consecuencias políticas inmediatas:

Permite al entorno de Ayuso cuestionar la moral del denunciante y disminuir su credibilidad pública.

cuestionar la moral del denunciante y disminuir su credibilidad pública. Proporciona al PP un argumento sencillo en debates y redes sociales: el “abogado progre” que critica la gestión del dinero público mientras habita gratis en una vivienda ajena .

. Refuerza el discurso de la derecha sobre el “proteccionismo” legal que envuelve a los ocupantes y morosos, ahora encarnado por el protagonista de la denuncia contra el ático.

Por su parte, la oposición busca distanciar la vida personal del denunciante de la esencia del caso: la operación de compra y venta del ático, la falta de transparencia y los posibles delitos de prevaricación y malversación en la gestión de Planifica Madrid. De este modo, la batalla se desarrolla en dos frentes distintos: el legal, centrado en expedientes, informes y decisiones administrativas; y el mediático, vigilante de cualquier contradicción o incoherencia personal que pueda debilitar el relato adverso.

Un ático que ya es símbolo electoral

La compra del ático por 6,3 millones en el paseo de General Martínez Campos, en Chamberí, sin expediente previo y con versiones inconsistentes sobre su finalidad, ha pasado de ser una operación inmobiliaria discreta a convertirse en el corazón del discurso de la izquierda madrileña contra Ayuso. Según la primera versión del Gobierno regional, el inmueble iba a ser utilizado como oficina provisional para la presidenta durante las obras en la Real Casa de Correos. Posteriormente, se anunció su venta para financiar ayudas para los incendios en la Sierra Oeste. Más tarde, se intentó reubicarlo en el mercado por 6,7 millones, aunque esta operación aún no se ha concretado.

La presidenta ha enfatizado que “nunca ha vivido en un ático” y que la vivienda no era para ella. Mientras tanto, PSOE y Más Madrid han convertido el caso en:

Un claro ejemplo de falta de transparencia y uso cuestionable de empresas públicas.

Una herramienta electoral para desgastar al PP de Madrid de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2027.

Un símbolo de cómo los lujos inmobiliarios se cuelan en el debate político, mientras que el acceso a pisos asequibles sigue siendo un problema crucial para los madrileños.

Por su parte, la empresa pública Planifica Madrid está en el punto de mira. Con solo una docena de inmuebles en su poder, únicamente ha comprado dos durante el mandato de Ayuso, siendo el ático en cuestión uno de ellos. Así, el debate se amplía más allá del inmobiliario específico para centrarse en el modelo de gestión patrimonial de la Comunidad de Madrid y el uso de sociedades instrumentales en operaciones delicadas.

Lo que puede venir: tribunales, campaña y relato

Las próximas semanas se presentan decisivas en varios ámbitos:

Frente judicial – Decisión de la juez sobre la competencia del juzgado y el avance de las diligencias previas. – Trámite de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, impulsada en parte por el abogado ahora en el punto de mira. – Posibles actuaciones de partidos como acusación popular y nuevas denuncias que se sumen a las ya presentadas.

Frente político – Uso del caso del ático como eje de crítica por parte de PSOE y Más Madrid durante el curso parlamentario y en precampaña. – Respuesta del Gobierno regional, intentando centrar la atención en su gestión económica y de servicios públicos, presentándose como blanco de una “campaña de la izquierda”. – El papel de Vox, que busca aprovechar la polémica para atraer el voto de la derecha, aunque con cuidado de no facilitar argumentos al PSOE.

Frente mediático – Un mayor escrutinio sobre la figura del abogado denunciante y su situación como supuesto inquiokupa. – Debate sobre la delgada línea entre vida privada y legitimidad política cuando el involucrado se convierte en una figura clave de una causa de interés público.

Un ático, un abogado y algunas curiosidades políticas

Por encima del ruido, el caso va dejando algunas curiosidades: