Se venden casas con jardín y barbacoa desde 45.000 euros: disfruta al aire libre

Tener una casa con jardín y barbacoa se ha convertido en uno de los deseos más repetidos entre quienes buscan pasar más tiempo al aire libre. ¿Sabes que puedes encontrar este tipo de inmuebles desde 45.000 euros?

El atractivo es evidente: desayunar fuera, organizar comidas con amigos, habilitar una zona de juegos, cultivar un pequeño huerto o simplemente tener un espacio de desconexión sin salir de casa. Estas casas ofrecen un sinfín de oportunidades.

Las zonas donde encontrar viviendas con parcela y barbacoa

El listado reúne opciones para los distintos gustos y usos que se le quiera dar a la casa:

Para quienes buscan costa y vida exterior : En el litoral mediterráneo aparecen municipios como Orihuela, Calafell, Algorfa, Cartagena, Mazarrón, Peñíscola, Almazora, Mont-Roig del Camp, Torrevieja, Deltebre y L’Ametlla de Mar. Estas zonas son especialmente interesantes para una segunda residencia. En ellas, contar con jardín puede aportar un plus de uso y privacidad, mientras que la barbacoa convierte el exterior en un espacio social.

: En el litoral mediterráneo aparecen municipios como Orihuela, Calafell, Algorfa, Cartagena, Mazarrón, Peñíscola, Almazora, Mont-Roig del Camp, Torrevieja, Deltebre y L’Ametlla de Mar. Estas zonas son especialmente interesantes para una segunda residencia. En ellas, contar con jardín puede aportar un plus de uso y privacidad, mientras que la barbacoa convierte el exterior en un espacio social. P ara compradores que priorizan metros y tranquilidad : Municipios como Murcia, Lorca, Fortuna, Yecla, Albacete, Escalona, Albalate de Zorita, Linares, Córdoba, Jaén, Carmona, Jun, Zaragoza y Vilamarxant permiten enfocar la búsqueda hacia entornos de interior, áreas residenciales o localidades de tamaño medio.

: Municipios como Murcia, Lorca, Fortuna, Yecla, Albacete, Escalona, Albalate de Zorita, Linares, Córdoba, Jaén, Carmona, Jun, Zaragoza y Vilamarxant permiten enfocar la búsqueda hacia entornos de interior, áreas residenciales o localidades de tamaño medio. Cataluña y Galicia: En Tordera, Maçanet de la Selva, Lloret de Mar, Mont-Roig del Camp, Calafell, Deltebre, L’Ametlla de Mar y Ferrol, el comprador debe prestar una atención especial a aspectos técnicos del exterior.

Las ocho comprobaciones que evitan una mala compra

Aunque estas oportunidades inmobiliarias puedan llamar rápidamente tu atención, conviene tener en cuenta algunos puntos antes de comprar:

¿El jardín tiene sol, sombra o ambas cosas? La orientación condiciona el uso del exterior durante todo el año. Un buen equilibrio entre sol y sombra puede aumentar el confort, reducir la necesidad de riego y facilitar el mantenimiento de plantas y árboles. ¿El agua se evacua correctamente? Busca señales de encharcamiento, humedad en muros, tierra muy compactada, charcos persistentes, grietas o zonas donde el terreno caiga hacia la vivienda. ¿Qué estado tienen árboles, setos y vegetación? La vegetación aporta sombra e intimidad, pero hay que comprobar si requiere poda urgente, si existen raíces cerca de la estructura o si las ramas rozan la cubierta. ¿La parcela ofrece privacidad real? Comprueba qué se ve desde las viviendas vecinas, desde la calle y desde las zonas de paso. También conviene escuchar el ruido del entorno y valorar si el jardín tiene condiciones para convertirse en una zona de descanso o reunión. ¿Funcionan las instalaciones exteriores? No basta con que haya riego, iluminación o tomas de agua: hay que verificar que funcionen. Si existe una barbacoa, revisa su conservación y que esté situada en una zona práctica y segura. ¿Los límites coinciden con la documentación? Vallas, muros y cerramientos pueden no ajustarse a la realidad registral o catastral. Antes de formalizar la operación, hay que comprobar que los límites de la parcela coinciden con la documentación de la propiedad. ¿Qué se puede construir o instalar? Una piscina, una caseta, una pérgola, una cocina exterior o una ampliación de la vivienda pueden estar sujetas a condiciones o autorizaciones. Verificar la normativa antes de comprar evita descubrir después que el proyecto deseado no es viable. ¿Cuál será el coste anual de mantener el exterior? Incluye riego, jardinería, poda, limpieza, reparaciones y posibles mejoras. Este cálculo es esencial en viviendas económicas: una compra atractiva puede dejar de serlo si exige gastos continuos superiores a lo previsto.

Barbacoa sí, pero con una ubicación segura

La barbacoa es uno de los elementos más valorados de una casa con jardín, aunque debe verse como una instalación que necesita mantenimiento y uso responsable. Antes de comprar, es recomendable comprobar su estabilidad, materiales, estado de la chimenea o salida de humos, y distancia respecto a árboles, cerramientos, fachadas y zonas de paso.

También interesa pensar en su uso real: una barbacoa junto a una toma de agua, cerca de una zona de mesa y con algo de sombra será más práctica que una instalación aislada en un extremo de la parcela.

¿Qué convierte una casa barata en una oportunidad real?

Una vivienda con jardín y barbacoa por menos de 260.000 euros puede ser una opción interesante si reúne tres condiciones:

La estructura y los elementos esenciales de la casa están en buen estado o la reforma es asumible. La parcela es utilizable, tiene buen drenaje y no requiere una inversión desproporcionada. La documentación, los límites y las posibilidades urbanísticas están claros.

El valor de estas casas no depende únicamente del tamaño del terreno. Un jardín pequeño, privado, con sombra y sencillo de mantener puede ofrecer más calidad de vida que una parcela grande con problemas de accesibilidad, humedad o conservación.