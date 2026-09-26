El patrimonio inmobiliario de los jerarcas del PSOE: de las rentas por alquiler de Sánchez a la diputada con 13 viviendas

El patrimonio inmobiliario de los representantes del PSOE vuelve a ser tema candente en la actualidad.

Las recientes declaraciones de bienes revelan, desde los ingresos por arrendamientos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta el caso de una diputada con nada más y nada menos que 13 propiedades.

Esta información fue expuesta en un análisis de El Debate, basado en datos públicos del Congreso.

El retrato incluye a perfiles muy variados.

Algunos diputados cuentan con varias propiedades; otros, en cambio, no tienen ninguna. En esta encrucijada, surge una cuestión que atañe a millones de familias: cómo compatible es la acumulación de bienes inmuebles con un mercado de alquiler caracterizado por la escasez y un notable incremento de precios.

Una bancada con patrimonios muy desiguales

Hasta 17 diputados socialistas reportan ingresos provenientes de arrendamientos. Asimismo, 23 de los 121 parlamentarios de esta formación poseen tres o más viviendas, mientras que 19 afirman no tener ninguna. Sin embargo, las cifras no permiten deducir, por sí solas, el uso específico de cada inmueble, su ubicación precisa o si están destinados a residencia habitual, alquiler o como segunda residencia.

La diputada María Mercè Perea i Conillas lidera la lista con el mayor número de viviendas declaradas, totalizando 13 inmuebles. Según los datos disponibles, sus alquileres le generaron unos ingresos de 18.041,75 euros en su última declaración. Esta cifra la sitúa, desde un enfoque técnico, en la categoría de gran tenedora; no obstante, esta designación depende de la normativa vigente y del número de propiedades utilizadas como residencias.

Pedro Sánchez, por su parte, es propietario de dos pisos en Madrid y declara ingresos de 12.845 euros por concepto de alquiler. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cuenta con tres viviendas —dos en Madrid y una en Almería—, reportando 11.797,50 euros por el alquiler de uno de sus pisos en la capital.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, registró 2.656 euros por alquileres en 2022; sin embargo, su declaración patrimonial de 2025 ya no incluye ingresos por dicho concepto. Así, los datos corresponden a años distintos y no siempre permiten una comparación directa de los rendimientos.

Dato declarado Cifra Diputados socialistas con ingresos por alquiler 17 Parlamentarios con tres o más viviendas 23 Parlamentarios sin viviendas declaradas 19 de 121 Viviendas declaradas por María Mercè Perea i Conillas 13 Rentas declaradas por Pedro Sánchez 12.845 euros

Inflación, alquiler y acceso a la vivienda

El debate sobre el patrimonio coincide con un incremento en la inflación. El IPC de agosto se sitúa en un 4,3%, siete décimas más en comparación con julio y alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2023. Para los contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023, esta referencia podría traducirse en aumentos significativos una vez realizada la revisión anual.

Para un alquiler de 900 euros mensuales, un aumento del 4,3% supone casi 40 euros más cada mes. Por otro lado, los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda aplican el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda, conocido como IRAV. En agosto, este índice se quedó en un 2,47%.

La discrepancia entre ambos índices resulta crucial para aquellos hogares con menor capacidad de ahorro. Un contrato reciente de 1.000 euros podría experimentar un incremento cercano a 24,70 euros mensuales utilizando el IRAV, mientras que uno antiguo, bajo el IPC, subiría aproximadamente 43 euros. De este modo, la fecha de firma del contrato se torna un factor definitorio para el presupuesto familiar.

Los precios de la vivienda también continúan en ascenso. El valor de tasación de las viviendas libres subió un 12,5% interanual en el segundo trimestre de 2026, aunque el crecimiento trimestral se moderó al 1,7%, a diferencia del 3,8% del trimestre anterior. Esta alza no se manifiesta de igual forma en todo el territorio; Valencia y Santa Cruz de Tenerife vieron incrementos superiores al 15%, mientras que en Barcelona y Girona los aumentos fueron de menos del 10%.

El caso de José Bono

El patrimonio inmobiliario de José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha y antiguo presidente del Congreso, ha estado relacionado desde hace tiempo con un amplio número de propiedades y operaciones inmobiliarias. Las menciones a sus multipropiedades han suscitado controversias tanto políticas como mediáticas, especialmente en cuanto a la relación entre patrimonio, actividad empresarial y cargos públicos.

No obstante, es necesario distinguir entre la mera existencia de bienes declarados y cualquier acusación sobre irregularidades. La posesión de varias propiedades o la participación en negocios no constituyen, por sí solas, un delito. Para evaluar posibles responsabilidades, sería indispensable contar con documentos concretos, sentencias judiciales o investigaciones oficiales que respalden hechos específicos.

La controversia política también se alimenta de otra comparación: mientras ciertos dirigentes acumulan propiedades o reciben rentas, una porción importante de la población lidia con alquileres en aumento, tipos de interés en ascenso y precios de compra que escapan a sus posibilidades. La distancia entre ambos mundos convierte cada declaración patrimonial en un tema de interés general.

En Madrid, el alquiler medio alcanzó los 15,10 euros por metro cuadrado en agosto, lo que representa un 5,8% más que el año anterior, según los datos recogidos en informes de mercado. La presión se concentra sobre las capitales con mayor empleo, población y demanda, donde hallar una vivienda asequible se aleja cada vez más del nivel salarial y del respaldo familiar.

Entre declaraciones, inflación y falta de oferta, el patrimonio inmobiliario de los cargos públicos no puede explicar por completo la crisis de la vivienda, pero sí ofrece una visión clara de quiénes poseen bienes en un país donde cada revisión de renta tiene un impacto creciente en la economía familiar.