Sánchez tiene ya su 15-M: permite que sus compinches acampen en la Puerta del Sol frente al despacho de Ayuso

Cientos de personas han acampado este sábado, 26 de septiembre de 2026, en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación por la vivienda convocada tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que tuvo que abandonar su piso de alquiler en el barrio del Retiro después de setenta años viviendo en él.

Siete décadas durante las que Maricarmen se benefició de lo que se conoce como ‘renta antigua’, impuesta por el Franco para impedir la subida de alquileres y derogada poer el PSOE en tiempo de Felipe González.

Quince años después del 15-M, las tiendas de campaña vuelven a la misma plaza, y un Gobierno socialistas vuelve a mirar hacia otro lado.

Queda en el aire a quién perjudicará y a quién beneficiará políticamente la acampada en Sol y la bronca de la vivienda.

«Gobierno progresista, hipócrita y rentista», exclamaron algunos de los miles de ciudadanos que ayer salieron a la calle enarbolando el drama de esta mujer como símbolo de los problemas de acceso a la vivienda.

Eso lemas como «Urbagestión culpable, Gobierno responsable«.

En un vídeo difundido desde la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas, convocante de la protesta, Maricarmen -manipulada por su nuevo entorno- ha querido mandar un mensaje a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno) y también a la gente que la apoya, para que lo que le ha ocurrido «no le pase a otras personas».

Maricarmen tiene un mensaje para todas: esto no puede volver a pasar. Necesitamos un decreto que impida cualquier desahucio sin alternativa habitacional, garantice contratos estables, congele los alquileres y acabe con las estafas de los rentistas. pic.twitter.com/MfaY4ALDow — Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) September 26, 2026

Una multitud expresó ayer su hartazgo contra el Ejecutivo Sánchez y también contra el autonómico de Ayuso y el alcalde Almeida.

La sensación es de dejadez total de funciones: «Nadie mueve un dedo».

Pero si la crisis le ha explotado a alguien de forma particularmente amarga es al PSOE.

Su base social lo acusa de «institucionalizarse» y de «abstenerse de las propuestas de vivienda», en mitad de su negociación con Junts para sacar adelante el Real Decreto Ley en el que trabaja y que el socio minoritario, Sumar, quiere aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes.

De la marcha a la acampada

La manifestación, bajo el lema «Ni una Maricarmen más», recorrió las calles del centro de Madrid este sábado con cifras que, como siempre en estos casos, dependen de quién cuente: más de 300.000 asistentes según la organización, 25.000 según la Delegación del Gobierno.

Al terminar, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid —tras el que estan los compinches de ultraizquierda de Sánchez— llamó a acampar en la plaza, frente al edificio de la Comunidad de Madrid, en una imagen que remite sin disimulo al Movimiento 15-M de 2011, en los últimos estertores del Gobierno de Zapatero.

El propio sindicato lo dejó escrito en X: «No aguantamos más. O cae el rentismo o cae el Gobierno».

Mientras tanto el resto trabajando para pagarles la acampada a estos. — Sergio M. LV17 (@LucasVazquez87) September 27, 2026

Una anciana convertida en símbolo

Maricarmen, que llevaba 70 años en su vivienda de alquiler antes del desahucio, ha pedido públicamente en un vídeo que el Gobierno mueva ficha: «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y cambie las leyes injustas». Su caso, uno de los más de 40 desahucios que se ejecutan a diario en España, ha logrado lo que ninguna proposición de ley había conseguido en meses: colocar la vivienda en el centro absoluto de la agenda política.

Sumar quiere expropiar el piso; el Gobierno dice que no

La negociación del decreto de vivienda, que Moncloa lleva meses cocinando, se ha acelerado por la presión de la calle. Sumar exige que el texto llegue «sí o sí» al Consejo de Ministros de este martes, e incluye entre sus exigencias la prórroga y congelación de ciertos alquileres, la regulación de los pisos turísticos y de las habitaciones en alquiler, y —el punto más radical— la expropiación del piso de Maricarmen, algo que el propio Gobierno ha descartado hacer.

Al otro lado de la mesa, Junts entregó a Sánchez el pasado 3 de septiembre su propio paquete: deducciones fiscales por alquiler, compra o cuentas de ahorro vivienda, suspensión de los desahucios cuando el propietario sea un fondo de inversión, y la prohibición de que esos fondos sigan comprando vivienda. Son, en la práctica, dos decretos distintos disfrazados de uno solo.

El pulso que Sánchez no puede permitirse perder otra vez

El precedente pesa: el Gobierno ya sufrió una derrota parlamentaria por la vivienda este mismo año, y no quiere repetirla llevando al Congreso un decreto sin la convalidación asegurada. Por eso el PSOE se aferra ahora al texto de Junts como base de partida, aun a riesgo de enfriar a Sumar justo cuando las imágenes de Sol vuelven a poner nerviosa a Moncloa.

Mientras los partidos negocian artículos y enmiendas, en la Puerta del Sol hay tiendas de campaña, mantas y una consigna que no necesita explicación: la vivienda ya no es un debate de despacho, es una acampada con nombre y apellidos.