Maricarmen podrá volver a casa tras el acuerdo con Urbagestión

Maricarmen podrá volver a casa. La mujer de 87 años que el pasado miércoles tuvo que abandonar el piso en el que había vivido durante 71 años está un paso más cerca de recuperar las llaves de su vivienda. El giro se ha producido este lunes, después de una reunión de más de cuatro horas entre Urbagestión, los representantes de Maricarmen y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid.

La propiedad y la defensa de la anciana han conseguido alcanzar finalmente un acuerdo para que Maricarmen pueda regresar al inmueble de Retiro mediante un nuevo contrato de alquiler. Es un cambio sustancial respecto al escenario de hace apenas unos días, cuando la mujer había tenido que abandonar definitivamente la vivienda después de que se ejecutara el lanzamiento.

Sin embargo, el acuerdo todavía no significa que Maricarmen haya vuelto a casa. La anciana tendrá que conocer las condiciones pactadas y ratificar personalmente el acuerdo antes de que pueda hacerse efectivo. Por tanto, el regreso está encarrilado, pero todavía queda un último trámite.

Del desahucio a una posible vuelta en apenas cinco días

El cambio de escenario resulta especialmente llamativo por la rapidez con la que se ha producido. El pasado 23 de septiembre, una comisión judicial ejecutó el desahucio y Maricarmen tuvo que abandonar el inmueble situado en el distrito madrileño de Retiro.

La mujer llevaba aproximadamente siete décadas viviendo en aquella vivienda. Había entrado en ella cuando tenía apenas 17 años y permaneció allí durante prácticamente toda su vida adulta. El desahucio puso fin a una situación que llevaba años enquistada y que había terminado en los tribunales.

La ejecución del lanzamiento provocó una fuerte reacción pública. Vecinos, organizaciones de vivienda y personas vinculadas al caso se concentraron alrededor del inmueble para tratar de impedir que la mujer fuera expulsada de la que había sido su casa durante más de siete décadas.

Finalmente, el desahucio se ejecutó. Ahora, apenas unos días después, las mismas partes que no habían conseguido encontrar una solución antes del lanzamiento han logrado sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo que abre la puerta al regreso.

El conflicto venía de años atrás

El origen del problema se encuentra en el antiguo contrato de alquiler que permitía a Maricarmen permanecer en el inmueble. La situación cambió después de que Urbagestión adquiriera la vivienda y defendiera que aquel contrato había quedado extinguido tras las sucesivas subrogaciones.

El conflicto terminó judicializado y los tribunales acabaron dando la razón a la propiedad, lo que permitió continuar con el procedimiento de desahucio.

Durante los últimos años se produjeron diferentes intentos de lanzamiento que fueron aplazados. La situación llegó a su punto culminante el pasado miércoles, cuando finalmente se produjo el desalojo.

La familia y la defensa de Maricarmen continuaron buscando una solución incluso después de que la mujer hubiera abandonado el domicilio.

Una pensión de unos 1.400 euros frente a un alquiler inasumible

Uno de los elementos fundamentales del conflicto ha sido la situación económica de Maricarmen. La mujer cuenta con una pensión de aproximadamente 1.400 euros mensuales y llevaba décadas pagando una renta antigua.

La propiedad llegó a plantear inicialmente un nuevo alquiler de alrededor de 2.650 euros mensuales, una cantidad que posteriormente habría reducido hasta unos 1.650 euros. En ambos casos, la cantidad quedaba muy por encima de lo que Maricarmen podía asumir con sus ingresos.

La diferencia económica se convirtió así en uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución. Durante las últimas semanas se plantearon diferentes alternativas, incluida la posibilidad de que terceras personas asumieran parte de la diferencia entre la renta que podía pagar la anciana y la cantidad reclamada por la propiedad.

Aquellas vías no consiguieron evitar el procedimiento judicial y finalmente se ejecutó el desahucio.

Urbagestión propuso una primera solución al Ayuntamiento

Después del lanzamiento, Urbagestión planteó una alternativa que podía haber permitido que Maricarmen regresara al piso. La empresa propuso ceder la vivienda al Ayuntamiento de Madrid para incorporarla al programa Reviva y que posteriormente la administración pudiera alquilársela a la anciana a un precio asequible.

La propuesta, sin embargo, no pudo salir adelante. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo determinó que la vivienda no cumplía los requisitos necesarios para incorporarse al programa.

La alternativa quedó descartada y las partes tuvieron que buscar otra vía. Fue entonces cuando entró en juego el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS.

Más de cuatro horas para desbloquear el caso

La reunión celebrada este lunes se prolongó durante más de cuatro horas. En ella participaron representantes de Urbagestión, familiares y representantes legales de Maricarmen y responsables de la EMVS.

El Ayuntamiento actuó como mediador para intentar encontrar una solución que permitiera que la anciana regresara al inmueble sin necesidad de recuperar las condiciones del antiguo contrato.

La fórmula finalmente acordada pasa por formalizar un nuevo contrato de alquiler.

La solución permite así desbloquear una situación que llevaba años enfrentando a las partes y que había alcanzado una enorme repercusión pública después del desahucio.

El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión

El caso de Maricarmen también ha sido utilizado por las organizaciones de defensa de los inquilinos para denunciar la situación de la vivienda en Madrid.

El Sindicato de Inquilinas ha mantenido movilizaciones durante estos días y ha reclamado una solución para la anciana. La organización también ha utilizado el caso para plantear reivindicaciones más amplias relacionadas con los alquileres y los desahucios.

El acuerdo alcanzado este lunes cambia el escenario, aunque las protestas no necesariamente desaparecen. La organización ha defendido que el caso de Maricarmen forma parte de un problema más amplio relacionado con el acceso a la vivienda.

El Ayuntamiento, entre la propiedad y la familia

La intervención de la EMVS ha terminado siendo decisiva para que las partes volvieran a sentarse.

El Ayuntamiento se ha situado en una posición de mediación entre Urbagestión y los representantes de la anciana. La primera propuesta, vinculada al programa Reviva, no pudo prosperar, pero la segunda vía sí ha permitido alcanzar un entendimiento.

El nuevo contrato de alquiler será, por tanto, la fórmula que permita solucionar el conflicto si Maricarmen acepta las condiciones.

La última palabra la tiene Maricarmen

A pesar de que el acuerdo supone un importante avance, todavía no se puede anunciar el regreso como un hecho consumado.

Maricarmen tendrá que conocer las condiciones y ratificar el pacto. Será entonces cuando pueda formalizarse el nuevo contrato y comenzar los trámites para que la anciana vuelva a entrar en la vivienda.

Después de todo lo sucedido, la decisión final está ahora en manos de la propia mujer.

Y es precisamente este punto el que marca la diferencia entre un acuerdo alcanzado y un regreso efectivo.

71 años después, la puerta vuelve a abrirse

El caso de Maricarmen ha pasado en cuestión de días de un desahucio ejecutado a una posible vuelta a casa.

La mujer de 87 años fue obligada a abandonar el inmueble en el que había vivido durante 71 años. Ahora, gracias al acuerdo alcanzado entre Urbagestión y sus representantes con la mediación de la EMVS, tiene una vía para regresar.

No será bajo el antiguo contrato, sino mediante uno nuevo.

Pero el resultado puede ser el mismo: que Maricarmen vuelva a cruzar la puerta de la vivienda en la que ha pasado prácticamente toda su vida.

Después de años de conflicto judicial, varios intentos de desahucio y una semana marcada por la presión pública, Maricarmen está a un paso de volver a casa.

Ahora falta que ella diga que sí.