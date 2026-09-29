El pueblo más al sur de Castilla-La Mancha: tiene 10 vecinos y se alza a 1.525 metros

A solo 1,5 kilómetros de Granada, en plena Sierra del Segura y a 1.525 metros de altitud, se encuentra el pueblo más al sur de Castilla-La Mancha. No está en Ciudad Real ni en Toledo, sino en el extremo meridional de Albacete: se llama Fuente de la Carrasca y apenas tiene 10 habitantes, según el censo de 2024.

¿Cuál es el pueblo más al sur de Castilla-La Mancha?

El núcleo habitado más meridional de Castilla-La Mancha es Fuente de la Carrasca, una pedanía perteneciente al municipio de Nerpio, en la provincia de Albacete.

Su ubicación, al sur de la comarca de la Sierra de Segura, la coloca prácticamente en la frontera entre Castilla-La Mancha, Andalucía y la Región de Murcia. La pedanía está a aproximadamente:

1,5 kilómetros de la provincia de Granada .

. Cinco kilómetros de la Región de Murcia .

. Cerca de 30 kilómetros de Nerpio , cabecera municipal.

, cabecera municipal. Casi 200 kilómetros de Albacete, capital de la provincia.

Esta distribución territorial explica una paradoja reveladora: pese a formar parte de Albacete, sus conexiones geográficas y funcionales están más ligadas al sureste peninsular que a la capital provincial.

A 1.525 metros: el pueblo habitado más alto de Albacete

Fuente de la Carrasca se levanta a los pies de la Sierra de las Cabras, a 1.525 metros sobre el nivel del mar. Esa cifra la convierte en la población habitada de mayor altitud de la provincia de Albacete.

La elevación cambia por completo el paisaje y las condiciones de vida. Aquí no predominan las llanuras que identifican a buena parte de Castilla-La Mancha, sino las pendientes, los barrancos, los pinares y una climatología más severa durante el invierno.

En los meses fríos, las bajas temperaturas, las heladas e incluso la nieve pueden afectar a la movilidad. Vivir o adquirir una vivienda en esta zona requiere, por tanto, una planificación distinta a la de un municipio de llanura:

Vehículo adecuado.

Previsión ante el estado de las carreteras.

Atención a los suministros y las comunicaciones.

Una aldea de 10 habitantes en el corazón de la Sierra del Segura

Con solo 10 residentes censados en 2024, el municipio representa uno de los ejemplos más claros de la despoblación rural en las áreas de montaña. Su reducido caserío conserva el carácter funcional de las aldeas serranas: casas sencillas, construcciones vinculadas históricamente a la ganadería, la agricultura de subsistencia y la vida en un territorio de difícil acceso.

La pedanía no es un caso aislado. El municipio de Nerpio cuenta con numerosos núcleos dispersos, aldeas y cortijos que responden a una ocupación histórica fragmentada del territorio. En los alrededores de Fuente de la Carrasca aparecen localidades como Cañadas, Cañada de la Cruz, Cortijo Nuevo y Huebras.

¿Cómo es vivir en Fuente de la Carrasca?

Vivir en esta pedanía implica una relación directa con el entorno natural y una vida de muy baja densidad. La tranquilidad, el silencio y el contacto cotidiano con la montaña son sus principales ventajas.

También presenta desafíos claros: