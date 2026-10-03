El alquiler en España encara el final de 2026 a las puertas de un nuevo récord

El precio del alquiler en España afronta la recta final de 2026 todavía muy cerca de su máximo histórico. El mercado nacional se situó en septiembre en 15,1 euros por metro cuadrado, según los últimos datos publicados por idealista, después de haber alcanzado en julio los 15,3 euros, el nivel más elevado de la serie.

La evolución de los últimos meses deja abierta la posibilidad de que el año termine con un nuevo récord, aunque los datos más recientes también muestran que el precio se ha moderado ligeramente después del máximo alcanzado durante el verano.

En septiembre, el alquiler subió un 5,6% interanual, pero registró un descenso mensual del 0,3%. Además, en comparación con junio, el precio es ahora un 0,4% inferior. Es decir, el mercado continúa claramente por encima de los niveles de hace un año, pero todavía no ha recuperado el máximo de 15,3 euros registrado en julio.

La incógnita está ahora en saber qué ocurrirá durante los últimos meses del ejercicio.

A 0,2 euros del máximo histórico

El dato que marcará la referencia para determinar si 2026 termina con un nuevo récord será el precio medio correspondiente a diciembre. La cuestión es especialmente concreta: si el alquiler nacional supera los 15,3 euros por metro cuadrado al mes, se habrá producido un nuevo máximo de la serie.

Si el precio alcanza exactamente los 15,3 euros, no se consideraría un nuevo récord a efectos de esta comparación. Tendría que situarse, por tanto, en 15,4 euros o más.

La trayectoria de 2026 ha llevado al mercado hasta ese umbral. El precio comenzó el año en niveles inferiores y fue aumentando durante la primera mitad del ejercicio hasta alcanzar los 15,3 euros en julio. En agosto se produjo una corrección hasta los 15,1 euros, nivel que se ha mantenido en septiembre.

El comportamiento de los próximos meses será, por tanto, determinante para saber si el mercado vuelve a superar el máximo.

Un 51% de probabilidad en un mercado de predicción

Una referencia adicional procede de Wasmarket, una plataforma de mercados de predicción que planteó precisamente la pregunta de si el alquiler en España superará su récord histórico a final de 2026.

A fecha de 24 de septiembre, las operaciones realizadas en ese mercado situaban en el 51% la probabilidad de que el precio de diciembre fuese superior a los 15,3 euros por metro cuadrado.

El porcentaje no procede de una encuesta ni de una previsión elaborada directamente por Wasmarket. Es el precio resultante de las operaciones de los participantes, que compran posiciones de «Sí» o «No» sobre el acontecimiento planteado. La cifra puede cambiar conforme se realizan nuevas operaciones y aparece nueva información.

El mercado utiliza como único criterio de resolución el dato de diciembre que publique idealista, por lo que otros indicadores inmobiliarios no determinarían el resultado.

Madrid y Baleares, entre los mercados más caros

La media nacional esconde además diferencias importantes entre territorios. En septiembre, la Comunidad de Madrid registró 21,6 euros por metro cuadrado, igualando su máximo histórico, mientras Baleares alcanzó los 20,2 euros y Cataluña se situó en 15,9 euros.

En el extremo contrario se encuentran comunidades como Extremadura, con 7,8 euros por metro cuadrado, y Castilla-La Mancha, con 8,8 euros.

La presión sobre el mercado del alquiler tampoco se distribuye de la misma manera entre las grandes ciudades. Barcelona, Madrid y otros grandes núcleos urbanos mantienen precios considerablemente superiores a la media nacional, aunque la evolución interanual presenta diferencias entre unas ciudades y otras.

El dato mide precios de oferta

Hay una cuestión importante para interpretar correctamente el posible récord. Los 15,3 euros por metro cuadrado no representan la renta media de todos los contratos de alquiler existentes en España.

El indicador de idealista se refiere al precio de oferta de las viviendas anunciadas en su plataforma, expresado en euros por metro cuadrado al mes. Por tanto, la cifra refleja el precio al que se anuncian las viviendas y no necesariamente la cantidad que finalmente paga un inquilino tras firmar un contrato.

Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando se habla de un supuesto récord. El eventual máximo de diciembre sería un récord dentro de esta serie de precios de oferta, no una constatación de que todos los alquileres del país hayan alcanzado ese nivel.

Un mercado pendiente de diciembre

La situación actual deja el escenario abierto. Por un lado, el alquiler continúa muy cerca del máximo histórico y mantiene un crecimiento interanual significativo. Por otro, los datos de agosto y septiembre muestran que el precio se ha alejado ligeramente del récord alcanzado en julio.

El mercado de predicción reflejaba precisamente esa incertidumbre el 24 de septiembre: un 51%, una cifra prácticamente equilibrada entre las dos posibilidades, sobre la opción de que diciembre termine por encima de los 15,3 euros.

Ese porcentaje, además, no es estático. Puede variar antes del cierre del mercado a medida que se conozcan nuevos datos y los participantes modifiquen sus posiciones.

La respuesta definitiva llegará con la publicación del dato de diciembre. Si supera los 15,3 euros por metro cuadrado, 2026 terminará con un nuevo máximo histórico de la serie de idealista. Si se mantiene en ese nivel o por debajo, el récord alcanzado en julio continuará vigente.