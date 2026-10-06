Así es el mayor laberinto de cuevas de España: 110 km bajo tierra y una ermita excavada en la roca

En el norte de Burgos, bajo los bosques y montañas de Las Merindades, el río Guareña desaparece bajo la roca en un paraje conocido como El Sumidero. Desde allí inicia un recorrido subterráneo que ha creado el mayor laberinto subterráneo de España.

Ojo Guareña supera los 110 kilómetros de galerías, salas y simas conocidas. Es un complejo kárstico en el que conviven naturaleza, arqueología, tradición religiosa y turismo de aventura. Está protegido como Monumento Natural desde 1996 y se extiende por cerca de 14.000 hectáreas entre Merindad de Sotoscueva, Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija.

Una ermita dentro de una cueva: la visita más sorprendente y accesible

La puerta de entrada más sencilla a Ojo Guareña es la Cueva de San Bernabé. Tras un paseo de unos 400 metros aparece una escena poco habitual: una ermita levantada dentro de la propia cavidad, sin fachada exterior y con la roca como bóveda natural.

La Ermita de San Tirso y San Bernabé fue instalada en un lugar que ya había sido frecuentado durante siglos. En el techo se conservan pinturas murales realizadas entre 1705 y 1877, con episodios relacionados con los milagros y martirios de los santos.

El recorrido permite ver también:

La Pila del Santo , alimentada por agua de filtración y vinculada por la tradición a propiedades curativas.

, alimentada por agua de filtración y vinculada por la tradición a propiedades curativas. La antigua Sala del Ayuntamiento , utilizada como espacio de reunión por el concejo de la Merindad durante casi mil años.

, utilizada como espacio de reunión por el concejo de la Merindad durante casi mil años. El entorno exterior de bosque y roca caliza, adecuado para completar la visita con un paseo por el Monumento Natural.

Esta opción es accesible para personas con movilidad reducida y resulta especialmente recomendable para familias, visitantes mayores y viajeros interesados en patrimonio histórico y religioso.

Cueva Palomera: casco, linterna y una caída de agua de 54 metros

Quien busque una experiencia más aventurera puede optar por la Cueva Palomera, una visita guiada sin iluminación fija ni pasarelas. Aquí el recorrido se hace con casco y linterna, sobre terreno irregular y en condiciones cercanas a las de una exploración real, aunque no es necesario tener experiencia previa en espeleología.

La temperatura se mantiene en torno a 8 ºC, por lo que conviene llevar ropa de abrigo incluso en pleno verano y calzado cerrado con buena suela.

La opción más habitual es la ruta corta , de 1,5 kilómetros y algo más de dos horas. Incluye la Sala Edelweiss, la Galería Principal y la Sima Dolencias, uno de los puntos más impresionantes del sistema: el arroyo de Villamartín cae allí en vertical desde una altura de 54 metros.

, de 1,5 kilómetros y algo más de dos horas. Incluye la Sala Edelweiss, la Galería Principal y la Sima Dolencias, uno de los puntos más impresionantes del sistema: el arroyo de Villamartín cae allí en vertical desde una altura de 54 metros. La ruta larga, de unas 4 horas, añade la Sala del Cacique y la Galería Museo de Cera. La edad mínima para ambas rutas es de 12 años y se recomienda una condición física normal, suficiente para caminar por terreno irregular, agacharse y adaptarse a algunos pasos incómodos.

Herramientas de hace 70.000 años, huellas humanas y arte rupestre

Ojo Guareña es también uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes del norte peninsular. Alberga 25 yacimientos y recoge evidencias de presencia humana desde el Paleolítico Medio hasta la época contemporánea.

Entre los principales hitos arqueológicos destacan:

Cueva de Prado Vargas : herramientas de piedra tallada de hace unos 70.000 años.

: herramientas de piedra tallada de hace unos 70.000 años. Galería de las Huellas : pisadas fosilizadas de más de 4.000 años.

: pisadas fosilizadas de más de 4.000 años. Cueva Palomera : pinturas rupestres con una antigüedad aproximada de 10.000 años.

: pinturas rupestres con una antigüedad aproximada de 10.000 años. Ermita de San Tirso y San Bernabé: murales de los siglos XVIII y XIX que muestran cómo las cuevas siguieron teniendo uso social y religioso mucho después de la Prehistoria.

Esta superposición de épocas es uno de sus grandes elementos diferenciales: el mismo subsuelo conserva rastros de comunidades paleolíticas, arte rupestre, usos rituales, reuniones concejiles y peregrinaciones que continúan vivas en la actualidad.

¿Cómo organizar la visita a Ojo Guareña?

Las entradas para las cuevas deben reservarse online con antelación, sobre todo durante la primavera, el verano y los fines de semana. Es recomendable confirmar horarios, disponibilidad y condiciones de cada ruta antes de desplazarse.