Fallece a los 87 años Maricarmen, la vieja inquilina de Retiro cuyo desahucio catalizó la protesta por la vivienda y la acampada de Sol

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen entre los vecinos, ha fallecido a los 87 años.

Su desalojo en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, convirtió una disputa por un contrato de renta antigua en uno de los casos más emblemáticos de la crisis de la vivienda.

Su muerte llega después de una larga batalla legal y una movilización ciudadana que desbordó el barrio de Retiro.

No se ha hecho pública la causa de su fallecimiento.

Hasta el momento, tampoco hay detalles confirmados sobre actos de despedida o homenajes institucionales.

No obstante, su historia ya se ha entrelazado con una pregunta que va más allá de su expediente: ¿qué tipo de protección ofrece una sociedad a una anciana vulnerable cuando el valor de la vivienda pesa más que décadas de arraigo?

La casa que fue una vida entera

Maricarmen llegó a su hogar en 1956, a la edad de 17 años, junto a sus padres. Su padre firmó el contrato el 3 de septiembre de ese mismo año. Tras su muerte en 1960, el contrato pasó a su esposa, y en 2005, después de que su madre falleciera, Maricarmen asumió la responsabilidad. Esa vivienda no era solo un lugar: allí vivieron sus padres y fue el escenario de prácticamente toda su vida adulta.

El alquiler pertenecía al régimen de renta antigua, que incluía prórroga forzosa y ajustes ligados al IPC. Con el tiempo, las normativas limitaron las subrogaciones familiares, un cambio crucial en el conflicto. Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50%, un porcentaje que quedó por debajo del 65% que el tribunal consideró relevante para prolongar el contrato bajo las mismas condiciones.

El enfrentamiento legal se intensificó en 2018, cuando la vivienda pasó a ser propiedad de una sociedad inmobiliaria relacionada con un fondo de inversión. La propiedad llegó a exigir un alquiler de 2.650 euros mensuales, que luego bajó a 1.650, en contraste con los aproximadamente 500 euros que pagaba Maricarmen y su pensión cercana a 1.300 euros. Para ella, la opción no era negociar un nuevo contrato, sino dejar el hogar donde había vivido durante siete décadas.

La lucha en los tribunales tuvo varios momentos complicados. Maricarmen logró una resolución inicial favorable, pero los recursos siguieron, hasta que el Tribunal Supremo inadmitió su apelación y dejó el camino libre para el desalojo. La ejecución tuvo lugar el 23 de septiembre de 2026, en el cuarto intento, con la presencia de vecinos, activistas y fuerzas del orden. Maricarmen salió del edificio en camilla y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón debido a un agotamiento extremo.

De un expediente judicial a un símbolo público

El Sindicato de Inquilinas apoyó su caso durante años. Las concentraciones en su puerta aglutinaban a decenas de personas bajo un lema que capturaba la esencia de la protesta: “Ni una Maricarmen más”. La movilización transformó el desahucio en una acusación sobre la falta de vivienda asequible, la especulación inmobiliaria y la vulnerabilidad de las personas mayores con ingresos limitados.

Su historia también reavivó el debate sobre los contratos de alquiler antiguos. Para quienes la apoyan, su caso muestra que las reformas legales y la transmisión de propiedades pueden dejar desprotegidos a quienes han cumplido con sus obligaciones como arrendatarios durante décadas. Por otro lado, los propietarios argumentan que el litigio se resolvió de acuerdo con la normativa vigente y una sentencia firme. Esta tensión entre legalidad, vulnerabilidad y el derecho a la vivienda explica el impacto que ha tenido su relato.

Maricarmen apenas se puso en el centro de atención. Su reivindicación, según quienes la acompañaron, era que su experiencia sirviera para reformar la ley y evitar futuros desalojos de personas en situaciones similares. La frase que sus allegados repetían durante la campaña sintetizaba ese anhelo: que no hubiera “ningún desahucio más”.

Una trayectoria sin premios, pero con legado

No hay información sobre estudios superiores, una carrera pública, obras artísticas o premios en la vida de María del Carmen Abascal. Su reconocimiento surgió de una experiencia cotidiana que se convirtió en un asunto de interés nacional. La vivienda en Retiro fue el escenario de una transformación urbana: el barrio evolucionó, el precio del suelo se disparó y un contrato firmado en los años cincuenta quedó atrapado entre dos realidades urbanísticas.

Los detalles biográficos verificados son escasos. Nació aproximadamente en 1939, aunque no se conoce una fecha exacta ni un lugar de nacimiento confirmados. Desde su adolescencia, vivió en Madrid con sus padres y mantuvo un vínculo con el hogar familiar hasta el desalojo. Su madre heredó inicialmente el contrato de su esposo, y Maricarmen lo asumió tras 2005.

Los hitos más destacados de su vida pueden resumirse de la siguiente manera:

Año Acontecimiento 1956 Su padre firma el contrato de alquiler de la vivienda de Retiro 1960 La madre de Maricarmen se subroga tras la muerte de su esposo 2005 Maricarmen asume el contrato después del fallecimiento de su madre 2018 Cambia la propiedad del inmueble y comienza el conflicto legal 2022 Se presenta la primera demanda de desahucio 23 de septiembre de 2026 Se lleva a cabo el desalojo tras varios aplazamientos 7 de octubre de 2026 Se comunica la muerte de Maricarmen

Su familia aparece en esta narración principalmente a través de sus padres, quienes fueron los titulares sucesivos del contrato. No se han compartido datos verificados sobre descendientes, pareja u otros familiares, ni se han dado detalles sobre el funeral. En cambio, perdura la memoria de una mujer que entró en su casa siendo una adolescente y que, sin pretenderlo, se convirtió en un símbolo de quienes temen ser expulsados del lugar que les ha dado identidad.