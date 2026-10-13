Este castillo en Mallorca guarda huellas islámicas, la leyenda de Jaime I y 240 pinturas

El castillo de Bendinat es una fortaleza neogótica del siglo XIX rodeada de jardines, bosque y vistas al Mediterráneo, levantada sobre una antigua alquería islámica y que llegó a albergar una de las colecciones privadas de arte más relevantes de Mallorca.

Su actual imagen responde al ideal romántico de la época: torres, arcos apuntados, capilla, tapices medievalizantes y una gran chimenea neogótica. En su finca sobreviven vestigios como un aljibe y restos de acueducto, mientras que la tradición local sitúa allí un episodio de la conquista de Mallorca por parte de Jaime I.

¿Dónde está el castillo de Bendinat?

El castillo se encuentra en Bendinat, en el municipio de Calviá, al suroeste de Mallorca. El enclave, rodeado de vegetación y con vistas al mar, está próximo a Palma y a algunas de las áreas residenciales y turísticas más consolidadas de la isla.

Una residencia aristocrática diseñada para impresionar

El castillo fue construido en el siglo XIX por orden de Pedro Caro, V Marqués de la Romana, fascinado por los castillos europeos de su tiempo. Eligió el neogótico, un estilo que reinterpretaba la arquitectura medieval desde la sensibilidad romántica: más emocional, escenográfica y ornamental que defensiva.

La construcción tiene planta rectangular, dos pisos y cuatro torres angulares. Desde el portal central se accede al antiguo comedor, presidido por una gran chimenea neogótica y decorado con tapices murales de 1883 y 1884 que recrean escenas medievales.

Entre los elementos más singulares destacan:

El patio interior con una galería de 28 arcos apuntados.

con una galería de 28 arcos apuntados. El portal neogótico y la escalera monumental .

y . La capilla , con dos tramos de bóveda de arista y presbiterio poligonal.

, con dos tramos de bóveda de arista y presbiterio poligonal. Los jardines, con pérgola, fuente, cactus, palmeras, ficus de gran porte y una galería de tres arcos de inspiración neobarroca.

La historia anterior al castillo: una alquería islámica

La fortaleza sustituyó las casas de una antigua alquería islámica. Después, la finca perteneció a una familia mallorquina, justo antes de pasar a manos del marqués de la Romana por motivo de una herencia.

Este origen ayuda a entender que el interés del enclave no se limita a un edificio decimonónico. El aljibe y los restos del acueducto son testimonios de una etapa en la que las infraestructuras de agua eran decisivas para la agricultura y el asentamiento en la isla.

Esa superposición de épocas es uno de sus mayores atractivos: bajo una escenografía neogótica se conserva el rastro de una finca cuyo origen se remonta a la Mallorca islámica.

La leyenda que vincula Bendinat con Jaime I

La tradición sostiene que Jaime I de Aragón acampó con su ejército en esta zona durante la conquista de Mallorca, tras una batalla contra los musulmanes. Como sucede con muchas historias asociadas a las grandes fincas históricas de la isla, el relato forma parte de la memoria popular y refuerza el aura legendaria del lugar.

La colección de arte de 240 pinturas que salió a subasta

El castillo también fue noticia por su contenido. En 1999 se subastaron distintos bienes vinculados a la finca, entre ellos muebles de los siglos XVII al XX y una colección formada por unas 240 pinturas, acumuladas por las sucesivas familias propietarias.

Aquella colección era considerada una de las más destacadas del ámbito privado en la isla. La subasta dispersó parte del patrimonio mobiliario y artístico del castillo, pero dejó constancia de la relevancia histórica y cultural que alcanzó la propiedad a lo largo de generaciones.

Del museo proyectado a los eventos de lujo

En 2004, el castillo y unas 700 hectáreas colindantes fueron adquiridos por la fundación Astroc, que planteó convertir el conjunto en museo. El proyecto no llegó a consolidarse y, en 2008, la propiedad regresó al ámbito privado.

Desde entonces, el castillo de Bendinat se ha orientado a eventos exclusivos como bodas, celebraciones familiares, sesiones fotográficas, actos privados o reuniones corporativas.

El alquiler incluye el uso exclusivo del recinto, asistencia de coordinación, iluminación, seguridad y limpieza. También se pueden contratar proveedores de catering, decoración y entretenimiento.