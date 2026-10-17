El patrimonio inmobiliario de Sánchez y Begoña: tres pisos con piscina, una casa en la playa, la herencia de las saunas...

El patrimonio inmobiliario de Pedro Sánchez y Begoña Gómez una vez más se encuentra en el centro de la controversia política. Según la información divulgada por El Debate, el matrimonio posee un total de seis viviendas y dos plazas de garaje ubicadas en Madrid, Pozuelo de Alarcón y Mojácar.

Estos datos provienen de notas simples y declaraciones patrimoniales que han sido publicadas por diversos medios de comunicación. No obstante, no todas las propiedades son de los dos cónyuges: algunas están a nombre de Begoña Gómez, otras son compartidas con familiares y solo un par están asociadas directamente al presidente.

Un mapa inmobiliario repartido entre Madrid y la costa

La vivienda que Pedro Sánchez adquirió en 1994, cuando contaba con apenas 22 años, está situada en Tres Olivos, al norte de la capital. Se trata de un apartamento de un dormitorio dentro de una urbanización que cuenta con piscina y zonas comunes. Además, el presidente y su esposa comparten un inmueble adquirido en Aluche en 2005, el cual se encuentra en una comunidad con piscina y pista de pádel.

El resto del patrimonio se encuentra, en su mayoría, en propiedades que pertenecen a Begoña Gómez:

Ubicación Titularidad o vínculo Características Pozuelo de Alarcón Begoña Gómez Vivienda de 181 metros cuadrados, con terraza, garaje y trastero Madrid, calle del Prado Begoña Gómez y su hermano Miguel Ángel Piso de 112 metros cuadrados Mojácar Begoña Gómez Apartamento de aproximadamente 80 metros cuadrados, con terraza y trastero Aluche Pedro Sánchez y Begoña Gómez Vivienda dentro de una urbanización con piscina y pista de pádel Tres Olivos Pedro Sánchez Piso de un dormitorio y plaza de garaje Pozuelo de Alarcón Begoña Gómez, su hermano y su padre Propiedad familiar compartida

El inmueble más grande se encuentra en una urbanización privada de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios con mayor nivel de ingresos de España. Esta vivienda cuenta con piscina comunitaria, una terraza de 17 metros cuadrados, así como plaza de aparcamiento y trastero.

El apartamento en Mojácar, adquirido en 2013, ofrece tres dormitorios, dos baños y una terraza, sumando un activo en una zona costera donde el mercado se caracteriza por la combinación de demanda residencial, segundas residencias y una fuerte presión turística.

El origen familiar de parte del patrimonio

Uno de los inmuebles más mencionados es el piso de Pozuelo que Begoña Gómez compró en parte en 1997, apenas diez días después de cumplir 26 años. En total, la vivienda dispone de 86,23 metros cuadrados construidos y se ubica en la urbanización Somosaguas Park, de acuerdo a la documentación registral proporcionada por The Objective.

En 2009, se formalizó una transmisión hereditaria que incluyó participaciones del inmueble en manos de su padre, Sabiniano Gómez, y de su hermano Miguel Ángel Gómez Fernández. Este reparto ilustra una estructura común en patrimonios familiares: compras conjuntas, posteriores transmisiones y titularidades divididas entre diversos miembros.

Los medios que han analizado la documentación vinculan parte de estas operaciones con San Bernardo 36 SL, una sociedad familiar asociada a distintos negocios de saunas en Madrid. Esa conexión ha generado una polémica política, aunque es crucial diferenciar la titularidad de cada inmueble de la actividad empresarial que generó los recursos para adquirirlos.

La herencia de Sabiniano Gómez, que falleció en 2024, podría aún afectar la configuración patrimonial. Varias propiedades siguen registradas a su nombre o están pendientes de adjudicación, por lo que las cifras finales podrían verse alteradas una vez se complete el proceso sucesorio.

El contraste con el discurso sobre el acceso a la vivienda

La controversia aparece en un momento de gran tensión dentro del mercado inmobiliario. El Gobierno ha puesto el acceso a la vivienda entre sus prioridades principales, implementando medidas sobre alquileres, vivienda pública y protección de los hogares en dificultades. En este contexto, la oposición emplea el patrimonio de altos cargos socialistas para cuestionar la disonancia entre las políticas defendidas y la situación particular de algunos dirigentes.

El caso también ilustra la necesidad de distinguir tres conceptos clave:

Propiedad registral: quién figura como propietario de cada inmueble.

quién figura como propietario de cada inmueble. Valor de mercado: estimación que puede fluctuar según ubicación, estado, tamaño y momento.

estimación que puede fluctuar según ubicación, estado, tamaño y momento. Patrimonio efectivo: valor neto tras descontar hipotecas, cargas y otros compromisos.

Algunos informes sugieren que el valor global de las viviendas del matrimonio asciende a unos tres millones de euros, aunque esta cifra procede de estimaciones periodísticas y no de una tasación oficial. Las declaraciones de bienes del presidente, por otro lado, muestran dos viviendas en Madrid y dos plazas de aparcamiento.

El debate se amplía al conjunto del PSOE y Sumar. Una noticia de El Español indica que varios dirigentes presentan un número elevado de propiedades, destacando a Merçè Perea, con 13 inmuebles; Diego Taibo, con nueve, y Pilar Alegría, con siete. Estas cifras, por sí mismas, no sugieren irregularidades, pero sí alimentan el debate sobre la vivienda como un activo de inversión y el papel de los grandes propietarios en el mercado de alquiler.

En un país donde adquirir una vivienda demanda cada vez más ahorro y estabilidad laboral, el patrimonio de los gobernantes se ha convertido en un tema de interés público. La piscina, la casa en la costa y las herencias familiares son ahora parte de un diálogo mucho más amplio: ¿quién puede realmente acceder a una vivienda y cuál es el precio que el mercado está dispuesto a aceptar?