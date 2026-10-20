Estas casas buscan comprador urgentemente y se venden desde 24.000 euros

Estas viviendas con venta urgente abren una vía para encontrar inmuebles cuyo propietario necesita cerrar la operación en poco tiempo y está dispuesto a priorizar la rapidez por encima de conseguir el precio más alto posible.

Aquí podrás encontrar inmuebles desde 24.000 euros ubicados en zonas muy distintas de España: desde Madrid o Barcelona hasta municipios costeros como Benidorm o Santa Pola.

El motivo por el que una casa puede venderse por debajo de lo esperado

Una venta urgente no describe el estado de la vivienda, sino la situación del vendedor. El propietario puede necesitar vender rápido por razones como:

Una herencia que varios familiares quieren repartir o liquidar.

que varios familiares quieren repartir o liquidar. Un divorcio que obliga a resolver la propiedad compartida.

que obliga a resolver la propiedad compartida. Una mudanza laboral o un cambio de residencia.

o un cambio de residencia. La necesidad de obtener liquidez inmediata.

Estas circunstancias pueden dar más margen al comprador para negociar el precio o acelerar los plazos.

En este contexto, la clave está en comparar. Si un inmueble anunciado como urgente cuesta menos que otras viviendas similares de su misma zona, puede ser una oportunidad.

Las preguntas que hay que hacer antes de comprar

Una casa puede ser habitable y, aun así, necesitar pintura, renovación de mobiliario, revisión de instalaciones o pequeñas reparaciones. Por eso, al visitar la vivienda, es recomendable preguntar directamente:

¿Qué reformas o reparaciones se han realizado recientemente?

¿Funcionan los suministros y las instalaciones?

¿Hay desperfectos visibles o trabajos pendientes?

¿Qué gastos adicionales tendría que afrontar el comprador tras la compra?

¿Dónde se venden casas en venta urgente?

Las oportunidades de venta rápida no se concentran en una sola comunidad ni en un único tipo de mercado:

En la selección figuran Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Alicante, Vigo, Oviedo y Albacete, junto con Sant Andreu de la Barca y Cabanillas del Campo. En mercados urbanos, el precio puede cambiar de manera drástica entre barrios e incluso entre calles cercanas.

El listado también incluye Marbella, Manilva, Mijas, Lloret de Mar, Benidorm, Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Roquetas de Mar, La Nucia, Santa Pola, Elche y Empuriabrava. La presencia de destinos de costa y zonas turísticas puede resultar atractiva para quienes buscan segunda residencia o un cambio de vida.

Adeje y Arona, en Tenerife, y Calvià, en Baleares, también aparecen entre las ubicaciones incluidas.

Para quienes buscan entrar al mercado con un presupuesto reducido, la selección también contempla Peñarroya-Pueblonuevo, Almansa,

Elda y Torrejoncillo del Rey. En estos municipios, los precios suelen ser más contenidos.

Las cuatro comprobaciones que pueden evitar una mala compra

Antes de avanzar con una casa de venta urgente, hay cuatro pasos que no conviene saltarse:

Visita la vivienda antes de reservarla: Una visita permite detectar problemas de conservación, distribución o mantenimiento. Confirma que no hay cargas ni deudas pendientes: Es fundamental comprobar que el inmueble no arrastra obligaciones que puedan afectar a la operación. Pregunta por qué se vende con urgencia: Saber si el motivo es una herencia, un traslado, un divorcio o una necesidad de liquidez ayuda a comprender el contexto y el plazo de negociación. Calcula el coste total: El importe de compra es solo una parte de la decisión. Hay que incorporar los gastos asociados y los posibles arreglos necesarios para saber cuánto costará realmente entrar a vivir.

Las claves para negociar una venta urgente

Una venta rápida puede favorecer al comprador, pero la negociación debe basarse en datos y no en la presión de decidir antes que otros interesados: